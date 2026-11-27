Éppen egy olyan szolgáltatást ért hackertámadás, amelynek legfontosabb feladata a felhasználók érzékeny adatainak védelme. A világszerte ismert 1Password jelszókezelő üzemeltetője november 25-én jelentette be, hogy illetéktelenek jutottak be a vállalat informatikai rendszerébe, és ügyféladatokat tulajdonítottak el. A jelszókezelő alkalmazások célja, hogy ne kelljen tucatnyi különböző jelszót megjegyeznünk. Ezek a programok titkosított digitális széfben tárolják a belépési adatainkat, és abban is segítenek, hogy minden internetes szolgáltatáshoz különböző, erős jelszót használjunk.
Így történt a népszerű jelszókezelő feltörése
Mint arról a BleepingComputer és a The Verge is beszámolt, a vállalat november 19-én indított vizsgálatot, miután gyanús tevékenységre figyeltek fel az egyik alkalmazottjuk vállalati GitHub-fiókjában. A GitHub egy olyan internetes platform, amelyet a szoftverfejlesztők többek között programjaik forráskódjának tárolására használnak.
A támadó a megszerzett hozzáférés segítségével rosszindulatú programkódot juttatott a vállalat belső rendszereibe, majd ügyféladatokat töltött le.
Milyen adatokat loptak el a hackerek?
Az adatlopás során egyebek mellett a következő információk kerültek illetéktelen kezekbe:
- a felhasználók neve;
- a regisztrációhoz használt e-mail-címük;
- a felhasználói fiókok azonosítói;
- a regisztráció és az utolsó bejelentkezés időpontja;
- egyes fiókmeghívókhoz és fiók-helyreállítási folyamatokhoz kapcsolódó azonosítók;
- egyéb technikai információk.
A támadó a vállalat belső forráskódjának egy részét is megszerezte. Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy az adatszivárgás pontosan hány felhasználót érint.
Veszélyben vannak a jelszavaink?
A vállalat közlése szerint a hackertámadás során
Ennek oka, hogy a jelszókezelő olyan titkosítási megoldást alkalmaz, amelynek köszönhetően még maga a szolgáltató sem képes elolvasni az ügyfelek széfjeiben tárolt információkat. A cég egyelőre nem talált arra utaló bizonyítékot, hogy a támadás következtében felhasználói fiókokat vettek volna át illetéktelenek.
A 1Password szerint ezért az incidens miatt nincs szükség a felhasználói jelszavak vagy a fiókokat védő titkos kulcsok megváltoztatására.
Most jöhetnek az igazán veszélyes internetes csalások
Bár a jelszavakat a jelenlegi információk szerint nem sikerült megszerezniük a támadóknak, az ellopott személyes adatok így is rendkívül értékesek lehetnek a kiberbűnözők számára. A nevek és az e-mail-címek birtokában ugyanis célzott adathalász támadásokat indíthatnak. A csalók akár a 1Password munkatársainak is kiadhatják magukat, és a mostani adatlopásra hivatkozva próbálhatják rávenni a felhasználókat bizalmas adataik megadására.
Különösen gyanús lehet egy olyan adathalász e-mail, amely sürgős jelszóváltoztatásra, a fiók biztonsági ellenőrzésére vagy a hozzáférés helyreállítására szólít fel.
Az internetes csalók gyakran éppen arra építenek, hogy a felhasználók az adataik elvesztésétől tartva meggondolatlanul cselekednek. Egy hivatalosnak látszó, személyre szabott üzenet ezért különösen hatékony eszköz lehet a kezükben.
A 1Password időközben megszüntette a támadó hozzáférését, helyreállította az érintett rendszereket, és megerősítette a biztonsági intézkedéseit. A vállalat független kiberbiztonsági szakértőket is bevont az ellenőrzésbe. A szolgáltatás és a hozzá tartozó alkalmazások a vállalat tájékoztatása szerint zavartalanul működnek.
nem fértek hozzá a felhasználók titkosított digitális széfjeihez, az azokban tárolt jelszavakhoz, valamint az adatokat védő titkos kulcsokhoz sem.