Éppen egy olyan szolgáltatást ért hackertámadás, amelynek legfontosabb feladata a felhasználók érzékeny adatainak védelme. A világszerte ismert 1Password jelszókezelő üzemeltetője november 25-én jelentette be, hogy illetéktelenek jutottak be a vállalat informatikai rendszerébe, és ügyféladatokat tulajdonítottak el. A jelszókezelő alkalmazások célja, hogy ne kelljen tucatnyi különböző jelszót megjegyeznünk. Ezek a programok titkosított digitális széfben tárolják a belépési adatainkat, és abban is segítenek, hogy minden internetes szolgáltatáshoz különböző, erős jelszót használjunk.

Jelszókezelő feltörése: ügyféladatokat loptak a hackerek (illusztráció)

Fotó: Philip Dulian / AFP

Így történt a népszerű jelszókezelő feltörése

Mint arról a BleepingComputer és a The Verge is beszámolt, a vállalat november 19-én indított vizsgálatot, miután gyanús tevékenységre figyeltek fel az egyik alkalmazottjuk vállalati GitHub-fiókjában. A GitHub egy olyan internetes platform, amelyet a szoftverfejlesztők többek között programjaik forráskódjának tárolására használnak.

A támadó a megszerzett hozzáférés segítségével rosszindulatú programkódot juttatott a vállalat belső rendszereibe, majd ügyféladatokat töltött le.

Milyen adatokat loptak el a hackerek?

Az adatlopás során egyebek mellett a következő információk kerültek illetéktelen kezekbe:

a felhasználók neve;

a regisztrációhoz használt e-mail-címük;

a felhasználói fiókok azonosítói;

a regisztráció és az utolsó bejelentkezés időpontja;

egyes fiókmeghívókhoz és fiók-helyreállítási folyamatokhoz kapcsolódó azonosítók;

egyéb technikai információk.

A támadó a vállalat belső forráskódjának egy részét is megszerezte. Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy az adatszivárgás pontosan hány felhasználót érint.

Veszélyben vannak a jelszavaink?

A vállalat közlése szerint a hackertámadás során

Ennek oka, hogy a jelszókezelő olyan titkosítási megoldást alkalmaz, amelynek köszönhetően még maga a szolgáltató sem képes elolvasni az ügyfelek széfjeiben tárolt információkat. A cég egyelőre nem talált arra utaló bizonyítékot, hogy a támadás következtében felhasználói fiókokat vettek volna át illetéktelenek.

A 1Password szerint ezért az incidens miatt nincs szükség a felhasználói jelszavak vagy a fiókokat védő titkos kulcsok megváltoztatására.

Most jöhetnek az igazán veszélyes internetes csalások

Bár a jelszavakat a jelenlegi információk szerint nem sikerült megszerezniük a támadóknak, az ellopott személyes adatok így is rendkívül értékesek lehetnek a kiberbűnözők számára. A nevek és az e-mail-címek birtokában ugyanis célzott adathalász támadásokat indíthatnak. A csalók akár a 1Password munkatársainak is kiadhatják magukat, és a mostani adatlopásra hivatkozva próbálhatják rávenni a felhasználókat bizalmas adataik megadására.

Különösen gyanús lehet egy olyan adathalász e-mail, amely sürgős jelszóváltoztatásra, a fiók biztonsági ellenőrzésére vagy a hozzáférés helyreállítására szólít fel.

Az internetes csalók gyakran éppen arra építenek, hogy a felhasználók az adataik elvesztésétől tartva meggondolatlanul cselekednek. Egy hivatalosnak látszó, személyre szabott üzenet ezért különösen hatékony eszköz lehet a kezükben.