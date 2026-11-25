A jelszólopás napjaink egyik legkomolyabb informatikai biztonsági problémája, amelynek nagyságrendjét jól mutatja egy most nyilvánosságra hozott felfedezés. Biztonsági kutatók két olyan, megfelelő védelem nélkül működő internetes adatbázist találtak, amelyek összesen mintegy 3,6 milliárd adatrekordot tartalmaztak. Ezek között felhasználónevek, jelszavak, telefonszámok és rendkívül érzékeny személyes adatok egyaránt szerepeltek. A magyar internetezők számára különösen aggasztó lehet a Jeremiah Fowler kiberbiztonsági kutató által felfedezett adatbázis, amelyben csaknem kétmilliárd belépési adatot tároltak. Az információkhoz ráadásul jelszavas védelem nélkül lehetett hozzáférni, írja a CNET.
Jelszólopás: Google- és Facebook-fiókok tízmilliói lehetnek érintettek
A szakember becslése szerint az adatbázisban többek között az alábbi internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, kiszivárgott jelszavak szerepeltek:
- Google: több mint 114 millió;
- Facebook: 88 millió;
- Roblox (online játékplatform): közel 42 millió;
- Amazon: 36,6 millió;
- X (korábban Twitter): közel 33 millió.
Ezek becsült adatok, amelyek között ismétlődések és korábban ellopott, azóta már megváltoztatott jelszavak is lehetnek. A kétmilliárd belépési adat tehát nem jelent kétmilliárd különálló áldozatot. Az adatszivárgás nem jelenti azt sem, hogy a Google vagy a Facebook informatikai rendszereit feltörték volna. A belépési adatok jelentős része feltehetően a felhasználók eszközeire települt rosszindulatú programok segítségével került illetéktelen kezekbe.
A kutató értesítette a tárhelyszolgáltatót, amely megszüntette az adatbázis nyilvános hozzáférhetőségét. Azt azonban nem lehet tudni, hogy korábban kik és mennyi ideig férhettek hozzá az információkhoz.
Jelszó nélkül is bejuthatnak a fiókunkba
A mostani adatszivárgás egyik különösen aggasztó részlete, hogy a megtalált gyűjtemény nem csupán felhasználóneveket és jelszavakat tartalmazott. Amikor bejelentkezünk például egy közösségi oldalra, a böngészőnk olyan adatokat is tárolhat, amelyeknek köszönhetően az oldal a következő látogatásunk alkalmával is felismer bennünket. Ezért nem kell minden egyes alkalommal ismét megadnunk a jelszavunkat.
Ha azonban ezek az azonosításra szolgáló adatok illetéktelen kezekbe kerülnek, a támadók bizonyos esetekben úgy férhetnek hozzá a fiókunkhoz, hogy sem a jelszavunkat, sem a kétlépcsős azonosításhoz szükséges egyszer használatos kódot nem kell megadniuk.
Egy adatlopó vírus ráadásul egyetlen fertőzött számítógépről akár több tucat internetes szolgáltatáshoz tartozó belépési adatot is megszerezhet. Ezért különösen veszélyesek az ismeretlen forrásból letöltött alkalmazások, a kétes eredetű böngészőbővítmények és az e-mailben érkező gyanús mellékletek.
Hogyan ellenőrizhetjük, hogy ellopták-e a jelszavunkat?
A ellopott jelszavak ellenőrzése több ingyenes internetes szolgáltatással is megoldható. Ezek közül az egyik legismertebb a Have I Been Pwned nevű weboldal. A szolgáltatás használata egyszerű:
- Nyissuk meg a haveibeenpwned.com weboldalt.
- Adjuk meg az ellenőrizni kívánt e-mail-címünket.
- Indítsuk el az ellenőrzést.
- Nézzük meg, hogy e-mail-címünk szerepel-e valamelyik ismert adatszivárgásban.
A negatív találat nem jelent teljes biztonságot. Az oldal csak azokat az adatszivárgásokat ismeri, amelyekről információval rendelkezik, és nem biztos, hogy a most felfedezett adatbázis tartalma is megtalálható a rendszerében.
Ezeket a lépéseket érdemes megtenni a fiókjaink védelmében
Ha attól tartunk, hogy illetéktelenek szerezhették meg a jelszavunkat, az alábbi óvintézkedésekkel csökkenthetjük a visszaélés kockázatát:
- Változtassuk meg azokat a jelszavakat, amelyek illetéktelen kezekbe kerülhettek.
- Ne használjuk ugyanazt a jelszót több internetes szolgáltatásban.
- Kapcsoljuk be a kétlépcsős azonosítást.
- Ellenőrizzük a fiókjainkhoz kapcsolódó eszközöket és a korábbi bejelentkezéseket.
- Jelentkeztessük ki az ismeretlen eszközöket, gyanú esetén pedig zárjuk le az összes többi aktív munkamenetet.
- Használjunk megbízható jelszókezelőt (bár néha ez sem elég)
- Rendszeresen frissítsük a számítógépünk és az okostelefonunk, valamint az egyéb okoseszközeink szoftvereit.
Különösen fontos az e-mail-fiókunk biztonsága, hiszen a legtöbb internetes szolgáltatás esetében az e-mail-címünk segítségével állíthatunk be új jelszót. Ha valaki hozzáfér a levelezésünkhöz, más fiókjainkat is veszélybe sodorhatja.
Gyerekek személyes adatai is nyilvánosságra kerültek
A kutatók egy másik, az előzőtől független adatbázisra is rábukkantak, amely mintegy 1,64 milliárd, elsősorban kínai állampolgárokhoz és vállalkozásokhoz kapcsolódó adatot tartalmazott, írja az Engadget. A gyűjteményben mintegy 840 millió különböző személyazonosító szám, közel 300 millió telefonszám, valamint több mint 11 millió tanulói nyilvántartási bejegyzés szerepelt. Az utóbbiak között kiskorúak érzékeny személyes adatai is megtalálhatók voltak.
Amennyiben azt gyanítjuk, hogy számítógépünket adatlopó vírus fertőzte meg, a jelszó megváltoztatását egy másik, megbízható eszközön végezzük el. Ellenkező esetben a rosszindulatú program az új jelszavainkat is megszerezheti.