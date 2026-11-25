A jelszólopás napjaink egyik legkomolyabb informatikai biztonsági problémája, amelynek nagyságrendjét jól mutatja egy most nyilvánosságra hozott felfedezés. Biztonsági kutatók két olyan, megfelelő védelem nélkül működő internetes adatbázist találtak, amelyek összesen mintegy 3,6 milliárd adatrekordot tartalmaztak. Ezek között felhasználónevek, jelszavak, telefonszámok és rendkívül érzékeny személyes adatok egyaránt szerepeltek. A magyar internetezők számára különösen aggasztó lehet a Jeremiah Fowler kiberbiztonsági kutató által felfedezett adatbázis, amelyben csaknem kétmilliárd belépési adatot tároltak. Az információkhoz ráadásul jelszavas védelem nélkül lehetett hozzáférni, írja a CNET.

Jelszólopás: kétmilliárd belépési adat került veszélybe (illusztráció)

Fotó: Mikhail Nilov / Pexels

Jelszólopás: Google- és Facebook-fiókok tízmilliói lehetnek érintettek

A szakember becslése szerint az adatbázisban többek között az alábbi internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, kiszivárgott jelszavak szerepeltek:

Google: több mint 114 millió;

Facebook: 88 millió;

Roblox (online játékplatform): közel 42 millió;

Amazon: 36,6 millió;

X (korábban Twitter): közel 33 millió.

Ezek becsült adatok, amelyek között ismétlődések és korábban ellopott, azóta már megváltoztatott jelszavak is lehetnek. A kétmilliárd belépési adat tehát nem jelent kétmilliárd különálló áldozatot. Az adatszivárgás nem jelenti azt sem, hogy a Google vagy a Facebook informatikai rendszereit feltörték volna. A belépési adatok jelentős része feltehetően a felhasználók eszközeire települt rosszindulatú programok segítségével került illetéktelen kezekbe.

A kutató értesítette a tárhelyszolgáltatót, amely megszüntette az adatbázis nyilvános hozzáférhetőségét. Azt azonban nem lehet tudni, hogy korábban kik és mennyi ideig férhettek hozzá az információkhoz.

Jelszó nélkül is bejuthatnak a fiókunkba

A mostani adatszivárgás egyik különösen aggasztó részlete, hogy a megtalált gyűjtemény nem csupán felhasználóneveket és jelszavakat tartalmazott. Amikor bejelentkezünk például egy közösségi oldalra, a böngészőnk olyan adatokat is tárolhat, amelyeknek köszönhetően az oldal a következő látogatásunk alkalmával is felismer bennünket. Ezért nem kell minden egyes alkalommal ismét megadnunk a jelszavunkat.

Ha azonban ezek az azonosításra szolgáló adatok illetéktelen kezekbe kerülnek, a támadók bizonyos esetekben úgy férhetnek hozzá a fiókunkhoz, hogy sem a jelszavunkat, sem a kétlépcsős azonosításhoz szükséges egyszer használatos kódot nem kell megadniuk.

Egy adatlopó vírus ráadásul egyetlen fertőzött számítógépről akár több tucat internetes szolgáltatáshoz tartozó belépési adatot is megszerezhet. Ezért különösen veszélyesek az ismeretlen forrásból letöltött alkalmazások, a kétes eredetű böngészőbővítmények és az e-mailben érkező gyanús mellékletek.