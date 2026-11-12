Elon Musk lecsapna a botrányba keveredett Nvidia-vezérre

Elon Musk nyilvánosan is kiállt Jensen Huang mellett, és jelezte, hogy szívesen alkalmazná a botrányba keveredett üzletembert, ha távoznia kellene az Nvidia éléről. Jensen Huang sorsa azért vált kérdésessé, mert a chipgyártó vezetőjéről olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint viszonya volt egy Kínának kémkedéssel gyanúsított nővel.

Jensen Huang: Elon Musk alkalmazná az Nvidia vezérigazgatóját Fotó: JOEL SAGET / AFP

A világ leggazdagabb embere az X közösségi oldalon reagált a Zerohedge pénzügyi blog bejegyzésére. A portál arra szólította fel Muskot, hogy vegye fel a vállalkozót, amennyiben az Nvidia igazgatósága végül meneszti őt. „Megtiszteltetés lenne” – írta a Tesla és a SpaceX vezetője.

Musk és Jensen Huang legalább egy évtizede ismerik egymást. Az Nvidia korábban chipeket szállított a Tesla Model S és Model X autóihoz, a vállalat hardverei pedig az önvezető technológia fejlesztésében, valamint Musk mesterségesintelligencia-cégénél, az xAI-nál is fontos szerepet játszanak. A két üzletember az űrben működő adatközpontok fejlesztésében is együttműködött.

Musk már októberben is méltatta régi ismerősét. Akkor az X-en azt írta, hogy a régi barátok a legjobb barátok, majd hozzátette: „Jensen nagyszerű”.

Milliárdokat veszíthetett az Nvidia a botrány miatt

A The Wall Street Journal értesülései szerint az Nvidia igazgatótanácsa szerda este ülésezett, hogy megvitassa Jensen Huang jövőjét. A vállalat részvényei az amerikai tőzsdezárás utáni kereskedésben mintegy 9 százalékot estek, ami hozzávetőleg 350 milliárd dollárral csökkentette a cég piaci értékét.

A vezérigazgató vasárnap belső feljegyzésben fordult a vállalat alkalmazottaihoz. Elismerte, hogy hűtlen volt a feleségéhez, és azt írta, mélyen sajnálja az okozott fájdalmat. A részletekről azonban nem számolt be.

Az ügyet tovább súlyosbította, hogy az amerikai hírszerzés figyelmeztetése szerint Alice Huang, az egykori Megaspeed-vezető kínai kém lehet. A nő nem rokona Jensen Huangnak, ugyanakkor több alkalommal is közös fényképeken szerepelt a technológiai vállalat vezetőjével. Kína visszautasította a vádakat, és megalapozatlannak, az ország lejáratására irányuló állításoknak nevezte azokat.