Elon Musk lecsapna a botrányba keveredett Nvidia-vezérre

Elon Musk nyilvánosan is kiállt Jensen Huang mellett, és jelezte, hogy szívesen alkalmazná a botrányba keveredett üzletembert, ha távoznia kellene az Nvidia éléről. Jensen Huang sorsa azért vált kérdésessé, mert a chipgyártó vezetőjéről olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint viszonya volt egy Kínának kémkedéssel gyanúsított nővel.
A világ leggazdagabb embere az X közösségi oldalon reagált a Zerohedge pénzügyi blog bejegyzésére. A portál arra szólította fel Muskot, hogy vegye fel a vállalkozót, amennyiben az Nvidia igazgatósága végül meneszti őt. „Megtiszteltetés lenne” – írta a Tesla és a SpaceX vezetője.
Musk és Jensen Huang legalább egy évtizede ismerik egymást. Az Nvidia korábban chipeket szállított a Tesla Model S és Model X autóihoz, a vállalat hardverei pedig az önvezető technológia fejlesztésében, valamint Musk mesterségesintelligencia-cégénél, az xAI-nál is fontos szerepet játszanak. A két üzletember az űrben működő adatközpontok fejlesztésében is együttműködött.
Musk már októberben is méltatta régi ismerősét. Akkor az X-en azt írta, hogy a régi barátok a legjobb barátok, majd hozzátette: „Jensen nagyszerű”.
Milliárdokat veszíthetett az Nvidia a botrány miatt
A The Wall Street Journal értesülései szerint az Nvidia igazgatótanácsa szerda este ülésezett, hogy megvitassa Jensen Huang jövőjét. A vállalat részvényei az amerikai tőzsdezárás utáni kereskedésben mintegy 9 százalékot estek, ami hozzávetőleg 350 milliárd dollárral csökkentette a cég piaci értékét.
A vezérigazgató vasárnap belső feljegyzésben fordult a vállalat alkalmazottaihoz. Elismerte, hogy hűtlen volt a feleségéhez, és azt írta, mélyen sajnálja az okozott fájdalmat. A részletekről azonban nem számolt be.
Az ügyet tovább súlyosbította, hogy az amerikai hírszerzés figyelmeztetése szerint Alice Huang, az egykori Megaspeed-vezető kínai kém lehet. A nő nem rokona Jensen Huangnak, ugyanakkor több alkalommal is közös fényképeken szerepelt a technológiai vállalat vezetőjével. Kína visszautasította a vádakat, és megalapozatlannak, az ország lejáratására irányuló állításoknak nevezte azokat.
A New York Times korábban számolt be Jensen Huang házasságon kívüli kapcsolatáról. A lap később arról is írt, hogy a vezérigazgatónak viszonya lehetett Kimberly Powell-lel, az Nvidia egészségügyi üzletágának alelnökével, aki szintén házas.
A vállalat igazgatótanácsa az első hírek megjelenése után belső vizsgálatot indított. Az ügyet a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ügyvédi iroda vezeti.
Washingtonban is egyre nagyobb a nyomás
Jensen Huang esetleges távozása komoly bizonytalanságot okozhatna a mintegy 4000 milliárd dolláros piaci értékű Nvidiánál. A vállalat kulcsszerepet játszik a mesterséges intelligencia fejlesztésében, és az Egyesült Államok, valamint Kína technológiai versengésének egyik legfontosabb szereplője.
A botrány Washingtonig is elért. Marco Rubio amerikai külügyminiszter állítólag már májusban figyelmeztette Donald Trumpot Jensen Huang kiszolgáltatott helyzetére, amikor a vezérigazgató csatlakozott az amerikai elnök pekingi látogatásához. Trump a hét elején még azt mondta, hogy váratlanul érte a botrány.
A képviselőház három bizottságának republikánus vezetői zárt ajtók mögötti meghallgatásra hívták Jensent, hogy számoljon be a feltételezett kínai hírszerzési kapcsolattal rendelkező nővel való viszonyáról. Kevin Cramer észak-dakotai republikánus szenátor pedig nyíltan felszólította a vezérigazgatót, hogy saját lelkiismerete érdekében mondjon le.
A demokrata Elizabeth Warren és Chris Coons eközben Howard Lutnick kereskedelmi miniszterhez fordultak. Azt követelik, hogy őrizzék meg az Nvidia Kínával folytatott üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi vállalati dokumentumot.