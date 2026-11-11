Kiderült, mennyit költenek idén karácsonyra a magyarok – a Yettel nagy változásokat jelentett be

Karácsonyi ajándékok 2026-ban - ez volt az egyik központi témája a Yettel november 11-i sajtótájékoztatójának, amelyet Tőzsér Judit vállalati kommunikációs igazgató nyitott meg. Simon György lakossági marketingigazgató ismertette a vállalat idei fejlesztéseit és a karácsonyi kutatás eredményeit. Ezt követően Szabó Szilvia, a szolgáltató content & platform group managere élő bemutatón ismertette az új televíziós platform működését. A vállalat idén hetedik alkalommal készített országos reprezentatív felmérést a magyarok karácsonyi szokásairól, ezúttal a tévézési és streaminghasználati szokásokra is részletesen rákérdeztek. Persze kiderült az is, hogy mennyit költenek karácsonyra a magyarok.
Karácsonyi ajándékok 2026-ban: ennyi költenek a magyarok idén
- Az idei kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a magyar háztartások átlagosan 86 ezer forintot szánnak karácsonyi ajándékokra. Ez a tavalyi 75 ezer forinthoz képest 11 ezer forintos, közel 15 százalékos emelkedést jelent. A Yettel számításai szerint az ajándékozásra fordított összeg vásárlóereje 2020 óta először haladja meg az akkori szintet.
- A megkérdezetteknek már csak 10 százaléka tervezi visszafogni az ünnepi kiadásait, miközben 2022-ben még közel minden harmadik válaszadó számolt ezzel.
- Az ajándékot vásárlók átlagosan hat embert szeretnének meglepni, de akadnak olyanok is, akik 11–15 személynek készülnek ajándékkal.
A választásnál a személyesség a legfontosabb: a válaszadók 62 százaléka személyre szabott ajándékot keres, 46 százalékuk a hasznosságot, 40 százalékuk pedig a megfelelő ár-érték arányt tartja fontos szempontnak. Minden negyedik megkérdezett közös élményt szeretne ajándékozni. (A Yettel kutatása 2026. október 9. és 20. között, 1000 fő megkérdezésével készült. A minta a 18–69 éves magyar lakosságra reprezentatív nem, életkor, régió és településtípus szerint).
Karácsonykor visszatér a hagyományos tévézés
A Yettel kutatásának egyik legérdekesebb technológiai eredménye, hogy a streaming térnyerése ellenére karácsonykor a hagyományos televíziózás is látványosan megerősödik.
Míg az ünnepeken kívül a válaszadók 35 százaléka választja leggyakrabban a klasszikus tévécsatornákat, karácsonykor ez az arány 45 százalékra emelkedik.
A 40 év alattiaknál ugyanakkor a streaming vezet: a korosztály 34 százaléka ezt a platformot használja leggyakrabban, míg a hagyományos tévécsatornákat 28 százalékuk részesíti előnyben. Az ünnepek alatt a képernyő előtt töltött idő is növekszik. Egy átlagos hétvégén a tévézők és streamelők 18 százaléka fogyaszt négy óránál hosszabb ideig tartalmakat, karácsonykor viszont már 24 százalékuk. A közös filmezés különösen a gyermekes családok számára fontos: az ilyen háztartásokban élők 71 százaléka szeretne olyan műsort találni, amelyet együtt nézhetnek meg. A kedvenc karácsonyi filmek között továbbra is a Reszkessetek, betörők! emelkedik ki. A válaszadók fele rendelkezik olyan filmmel vagy műsorral, amelyet évről évre újranéz az ünnepek alatt.
Teljesen megújult a Yettel TV: új funkciókat kapnak az előfizetők
A sajtótájékoztató hangsúlyos technológiai témája a megújult Yettel TV volt. A szolgáltató októberben kezdte meg az új televíziós platform bevezetését, amellyel a hagyományos tévézés és a streaminghez hasonló tartalomfogyasztás előnyeit szeretné egyesíteni.
Szabó Szilvia részletes bemutatójából kiderült, hogy a fejlesztés egyik központi eleme a személyre szabhatóság. Az új Yettel TV-ben a családtagok külön felhasználói profilokat hozhatnak létre. Mindenki saját kedvenc csatornákat állíthat össze, és a rendszer a korábban megtekintett tartalmakat, valamint a félbehagyott műsorokat is figyelembe veszi. A profilokhoz külön név és profilkép rendelhető, emellett bizonyos nyelvi és hangbeállítások is személyre szabhatók. Különösen hasznos újdonság a gyerekprofil, amelynek segítségével korlátozható, milyen tartalmakat érhetnek el a fiatalabb családtagok. Így nem kell attól tartani, hogy a gyerekek véletlenül számukra nem megfelelő műsorokra kapcsolnak. A megújult főmenü gyorsabb navigációt kínál, a keresőben pedig dátum és műfaj szerint is lehet szűrni. A rendszer támogatja a műsorok visszakeresését, a felvételek kezelését és a korábban félbehagyott tartalmak folytatását is, az adott műsorhoz tartozó jogosultságoktól függően.
5G és gigabites internet: ezekről a fejlesztésekről is beszámolt a Yettel
Simon György az idei hálózatfejlesztési eredményeket is ismertette. Elmondása szerint a Yettel Magyarországon mintegy 4100 mobilhálózati állomással rendelkezik, amelyek közül több mint 2800 már 5G-képes. A vállalat közlése alapján a 4G-hálózat országos lefedettsége 99 százalékos, a Yettel 5G lefedettsége pedig eléri a 81 százalékot.
Az otthoni internetszolgáltatások között a mobilhálózatra épülő megoldások mellett már gigabites optikai internet is szerepel. A Yettel tájékoztatása szerint az optikai szolgáltatás mintegy 1,6 millió háztartás számára érhető el. A vállalat hangsúlyozta, hogy a két technológia eltérő ügyféligényeket szolgálhat ki. A vezeték nélküli otthoni internet előnye lehet az egyszerű telepítés és a rugalmasság, míg az optikai kapcsolat vezetékes megoldást kínál.
A sajtótájékoztatón elhangzottak alapján a Yettel nem kívánja minden ügyfelét ugyanabba az irányba terelni: a megfelelő szolgáltatás kiválasztását az adott háztartás igényeihez és a helyi elérhetőséghez igazítaná.
Karácsonyi ajánlatok: akár 100 ezer forintos megtakarítás
A Yettel idei karácsonyi kampányának középpontjában a Full szolgáltatáscsomag áll. Ebben a mobil-előfizetések, az otthoni internet és a televíziós szolgáltatások kombinálhatók. A vállalat tájékoztatása szerint már két megfelelő előfizetéstől elérhetők csomagkedvezmények, amelyek mértéke a választott konstrukciótól függően akár 30 százalék is lehet.
Simon György egy példaszámítást is ismertetett, amely szerint egy több szolgáltatást igénybe vevő család
éves szinten akár 100 ezer forintot takaríthat meg. Ez meghaladja a kutatásban szereplő, 86 ezer forintos átlagos karácsonyi ajándékkeretet.
A tényleges megtakarítás természetesen az előfizetések számától, típusától és a szerződéses feltételektől függ. A karácsonyi kínálatban a mobiltelefonok mellett televíziók, PlayStation játékkonzolok, elektromos rollerek és okos airfryerek is szerepelnek. A Yettel Klub tagjainak szóló ünnepi ajánlatok is elindulnak. A szolgáltató egyébként nemrég sajátmárkás tartozékokkal is megjelent a piacon.
Az új Yettel TV nem kizárólag a szolgáltató saját TV Boxán használható: kompatibilis Samsung és LG okostévéken alkalmazásként is elérhető.