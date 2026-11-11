Kiderült, mennyit költenek idén karácsonyra a magyarok – a Yettel nagy változásokat jelentett be

Karácsonyi ajándékok 2026-ban - ez volt az egyik központi témája a Yettel november 11-i sajtótájékoztatójának, amelyet Tőzsér Judit vállalati kommunikációs igazgató nyitott meg. Simon György lakossági marketingigazgató ismertette a vállalat idei fejlesztéseit és a karácsonyi kutatás eredményeit. Ezt követően Szabó Szilvia, a szolgáltató content & platform group managere élő bemutatón ismertette az új televíziós platform működését. A vállalat idén hetedik alkalommal készített országos reprezentatív felmérést a magyarok karácsonyi szokásairól, ezúttal a tévézési és streaminghasználati szokásokra is részletesen rákérdeztek. Persze kiderült az is, hogy mennyit költenek karácsonyra a magyarok.

Karácsonyi ajándékok 2026: a Yettel hetedik alkalommal készített országos reprezentatív felmérést a magyarok karácsonyi szokásairól

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Karácsonyi ajándékok 2026-ban: ennyi költenek a magyarok idén

Az idei kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a magyar háztartások átlagosan 86 ezer forintot szánnak karácsonyi ajándékokra. Ez a tavalyi 75 ezer forinthoz képest 11 ezer forintos, közel 15 százalékos emelkedést jelent. A Yettel számításai szerint az ajándékozásra fordított összeg vásárlóereje 2020 óta először haladja meg az akkori szintet.

A megkérdezetteknek már csak 10 százaléka tervezi visszafogni az ünnepi kiadásait, miközben 2022-ben még közel minden harmadik válaszadó számolt ezzel.

Az ajándékot vásárlók átlagosan hat embert szeretnének meglepni, de akadnak olyanok is, akik 11–15 személynek készülnek ajándékkal.

Az ajándékot vásárlók átlagosan hat embert szeretnének meglepni - Fotó: Szász Tamás - Origo

A választásnál a személyesség a legfontosabb: a válaszadók 62 százaléka személyre szabott ajándékot keres, 46 százalékuk a hasznosságot, 40 százalékuk pedig a megfelelő ár-érték arányt tartja fontos szempontnak. Minden negyedik megkérdezett közös élményt szeretne ajándékozni. (A Yettel kutatása 2026. október 9. és 20. között, 1000 fő megkérdezésével készült. A minta a 18–69 éves magyar lakosságra reprezentatív nem, életkor, régió és településtípus szerint).

Minden negyedik megkérdezett közös élményt szeretne ajándékozni - Fotó: Szász Tamás - Origo

Karácsonykor visszatér a hagyományos tévézés

A Yettel kutatásának egyik legérdekesebb technológiai eredménye, hogy a streaming térnyerése ellenére karácsonykor a hagyományos televíziózás is látványosan megerősödik.

Míg az ünnepeken kívül a válaszadók 35 százaléka választja leggyakrabban a klasszikus tévécsatornákat, karácsonykor ez az arány 45 százalékra emelkedik.

A 40 év alattiaknál ugyanakkor a streaming vezet: a korosztály 34 százaléka ezt a platformot használja leggyakrabban, míg a hagyományos tévécsatornákat 28 százalékuk részesíti előnyben. Az ünnepek alatt a képernyő előtt töltött idő is növekszik. Egy átlagos hétvégén a tévézők és streamelők 18 százaléka fogyaszt négy óránál hosszabb ideig tartalmakat, karácsonykor viszont már 24 százalékuk. A közös filmezés különösen a gyermekes családok számára fontos: az ilyen háztartásokban élők 71 százaléka szeretne olyan műsort találni, amelyet együtt nézhetnek meg. A kedvenc karácsonyi filmek között továbbra is a Reszkessetek, betörők! emelkedik ki. A válaszadók fele rendelkezik olyan filmmel vagy műsorral, amelyet évről évre újranéz az ünnepek alatt.