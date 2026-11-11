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karácsonyi ajándék

Kiderült, mennyit költenek idén karácsonyra a magyarok – a Yettel nagy változásokat jelentett be

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A magyar háztartások idén átlagosan 86 ezer forintot szánnak a meglepetésekre, közel 15 százalékkal többet, mint tavaly. A karácsonyi ajándékok 2026-os költségei mellett a Yettel friss kutatásából az is kiderült, hogy az ünnepek alatt jelentősen megnő a hagyományos tévézés népszerűsége. A szolgáltató november 11-i sajtótájékoztatóján a megújult Yettel TV-t, az otthoni internet fejlesztéseit és az idei ünnepi ajánlatokat is bemutatták.
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karácsonyi ajándékfelmérésYettel TVkarácsonyYettel

Karácsonyi ajándékok 2026-ban - ez volt az egyik központi témája a Yettel november 11-i sajtótájékoztatójának, amelyet Tőzsér Judit vállalati kommunikációs igazgató nyitott meg. Simon György lakossági marketingigazgató ismertette a vállalat idei fejlesztéseit és a karácsonyi kutatás eredményeit. Ezt követően Szabó Szilvia, a szolgáltató content & platform group managere élő bemutatón ismertette az új televíziós platform működését. A vállalat idén hetedik alkalommal készített országos reprezentatív felmérést a magyarok karácsonyi szokásairól, ezúttal a tévézési és streaminghasználati szokásokra is részletesen rákérdeztek. Persze kiderült az is, hogy mennyit költenek karácsonyra a magyarok. 

Karácsonyi ajándékok 2026: a Yettel hetedik alkalommal készített országos reprezentatív felmérést a magyarok karácsonyi szokásairól
Karácsonyi ajándékok 2026: a Yettel hetedik alkalommal készített országos reprezentatív felmérést a magyarok karácsonyi szokásairól
Fotó: Shutterstock

Karácsonyi ajándékok 2026-ban: ennyi költenek a magyarok idén

  • Az idei kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a magyar háztartások átlagosan 86 ezer forintot szánnak karácsonyi ajándékokra. Ez a tavalyi 75 ezer forinthoz képest 11 ezer forintos, közel 15 százalékos emelkedést jelent. A Yettel számításai szerint az ajándékozásra fordított összeg vásárlóereje 2020 óta először haladja meg az akkori szintet.
  • A megkérdezetteknek már csak 10 százaléka tervezi visszafogni az ünnepi kiadásait, miközben 2022-ben még közel minden harmadik válaszadó számolt ezzel.
  • Az ajándékot vásárlók átlagosan hat embert szeretnének meglepni, de akadnak olyanok is, akik 11–15 személynek készülnek ajándékkal.
Az ajándékot vásárlók átlagosan hat embert szeretnének meglepni - Fotó: Szász Tamás - Origo

A választásnál a személyesség a legfontosabb: a válaszadók 62 százaléka személyre szabott ajándékot keres, 46 százalékuk a hasznosságot, 40 százalékuk pedig a megfelelő ár-érték arányt tartja fontos szempontnak. Minden negyedik megkérdezett közös élményt szeretne ajándékozni. (A Yettel kutatása 2026. október 9. és 20. között, 1000 fő megkérdezésével készült. A minta a 18–69 éves magyar lakosságra reprezentatív nem, életkor, régió és településtípus szerint). 

Minden negyedik megkérdezett közös élményt szeretne ajándékozni - Fotó: Szász Tamás - Origo

Karácsonykor visszatér a hagyományos tévézés

A Yettel kutatásának egyik legérdekesebb technológiai eredménye, hogy a streaming térnyerése ellenére karácsonykor a hagyományos televíziózás is látványosan megerősödik.

Míg az ünnepeken kívül a válaszadók 35 százaléka választja leggyakrabban a klasszikus tévécsatornákat, karácsonykor ez az arány 45 százalékra emelkedik.

A 40 év alattiaknál ugyanakkor a streaming vezet: a korosztály 34 százaléka ezt a platformot használja leggyakrabban, míg a hagyományos tévécsatornákat 28 százalékuk részesíti előnyben. Az ünnepek alatt a képernyő előtt töltött idő is növekszik. Egy átlagos hétvégén a tévézők és streamelők 18 százaléka fogyaszt négy óránál hosszabb ideig tartalmakat, karácsonykor viszont már 24 százalékuk. A közös filmezés különösen a gyermekes családok számára fontos: az ilyen háztartásokban élők 71 százaléka szeretne olyan műsort találni, amelyet együtt nézhetnek meg. A kedvenc karácsonyi filmek között továbbra is a Reszkessetek, betörők! emelkedik ki. A válaszadók fele rendelkezik olyan filmmel vagy műsorral, amelyet évről évre újranéz az ünnepek alatt. 

A Reszkessetek, betörők! trónja megingathatatlan - Fotó: Szász Tamás - Origo

Teljesen megújult a Yettel TV: új funkciókat kapnak az előfizetők

A sajtótájékoztató hangsúlyos technológiai témája a megújult Yettel TV volt. A szolgáltató októberben kezdte meg az új televíziós platform bevezetését, amellyel a hagyományos tévézés és a streaminghez hasonló tartalomfogyasztás előnyeit szeretné egyesíteni.

Szabó Szilvia, a Yettel content & platform group managere ismertette a Yettel TV újdonságait, a fejlesztés egyik központi eleme a személyre szabhatóság.
Fotó: Szász Tamás – Origo

Szabó Szilvia részletes bemutatójából kiderült, hogy a fejlesztés egyik központi eleme a személyre szabhatóság. Az új Yettel TV-ben a családtagok külön felhasználói profilokat hozhatnak létre. Mindenki saját kedvenc csatornákat állíthat össze, és a rendszer a korábban megtekintett tartalmakat, valamint a félbehagyott műsorokat is figyelembe veszi. A profilokhoz külön név és profilkép rendelhető, emellett bizonyos nyelvi és hangbeállítások is személyre szabhatók. Különösen hasznos újdonság a gyerekprofil, amelynek segítségével korlátozható, milyen tartalmakat érhetnek el a fiatalabb családtagok. Így nem kell attól tartani, hogy a gyerekek véletlenül számukra nem megfelelő műsorokra kapcsolnak. A megújult főmenü gyorsabb navigációt kínál, a keresőben pedig dátum és műfaj szerint is lehet szűrni. A rendszer támogatja a műsorok visszakeresését, a felvételek kezelését és a korábban félbehagyott tartalmak folytatását is, az adott műsorhoz tartozó jogosultságoktól függően. 

Az új Yettel TV nem kizárólag a szolgáltató saját TV Boxán használható: kompatibilis Samsung és LG okostévéken alkalmazásként is elérhető.

5G és gigabites internet: ezekről a fejlesztésekről is beszámolt a Yettel

Simon György az idei hálózatfejlesztési eredményeket is ismertette. Elmondása szerint a Yettel Magyarországon mintegy 4100 mobilhálózati állomással rendelkezik, amelyek közül több mint 2800 már 5G-képes. A vállalat közlése alapján a 4G-hálózat országos lefedettsége 99 százalékos, a Yettel 5G lefedettsége pedig eléri a 81 százalékot.

Az otthoni internetszolgáltatások között a mobilhálózatra épülő megoldások mellett már gigabites optikai internet is szerepel. A Yettel tájékoztatása szerint az optikai szolgáltatás mintegy 1,6 millió háztartás számára érhető el. A vállalat hangsúlyozta, hogy a két technológia eltérő ügyféligényeket szolgálhat ki. A vezeték nélküli otthoni internet előnye lehet az egyszerű telepítés és a rugalmasság, míg az optikai kapcsolat vezetékes megoldást kínál.

A sajtótájékoztatón elhangzottak alapján a Yettel nem kívánja minden ügyfelét ugyanabba az irányba terelni: a megfelelő szolgáltatás kiválasztását az adott háztartás igényeihez és a helyi elérhetőséghez igazítaná.

Karácsonyi ajánlatok: akár 100 ezer forintos megtakarítás

A Yettel idei karácsonyi kampányának középpontjában a Full szolgáltatáscsomag áll. Ebben a mobil-előfizetések, az otthoni internet és a televíziós szolgáltatások kombinálhatók. A vállalat tájékoztatása szerint már két megfelelő előfizetéstől elérhetők csomagkedvezmények, amelyek mértéke a választott konstrukciótól függően akár 30 százalék is lehet. 

A Yettel idei karácsonyi kampányának középpontjában a Full szolgáltatáscsomag áll – Fotó: Szász Tamás - Origo

Simon György egy példaszámítást is ismertetett, amely szerint egy több szolgáltatást igénybe vevő család 

éves szinten akár 100 ezer forintot takaríthat meg. Ez meghaladja a kutatásban szereplő, 86 ezer forintos átlagos karácsonyi ajándékkeretet.

A tényleges megtakarítás természetesen az előfizetések számától, típusától és a szerződéses feltételektől függ. A karácsonyi kínálatban a mobiltelefonok mellett televíziók, PlayStation játékkonzolok, elektromos rollerek és okos airfryerek is szerepelnek. A Yettel Klub tagjainak szóló ünnepi ajánlatok is elindulnak. A szolgáltató egyébként nemrég sajátmárkás tartozékokkal is megjelent a piacon. 

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