Hackerek kártékony szoftvert helyeztek el a világ néhány legnépszerűbb weboldalán, ami potenciálisan személyes és pénzügyi adataik ellopásának tette ki a látogatókat. A kibertámadás 178 szervezet weboldalát érintette, köztük a Zoom, a CNN, a BBC, az IKEA, az ASOS, az Equifax, a Fox News, az Air France-KLM és a GitLab oldalait, a támadást hétfőn azonosító Report URI kiberbiztonsági cég kutatói szerint.
A kutatók elmondása szerint a hackerek kártékony JavaScript-kódot - egy elterjedt programozási nyelvet - injektáltak az Optimizely által tárolt szkriptekbe. Ez a vállalat olyan szoftvert biztosít, amellyel a cégek weboldalaik különböző verzióit tesztelhetik.
A Report URI szerint a kártékony JavaScript célja a bankkártyaadatok ellopása, a kriptovaluta-kifizetések átirányítása, valamint bizonyos iPhone-ok és iPadek megcélzása volt.
A támadók tárcáiba körülbelül 7040 dollár érkezett, mindez nagyjából kilenc órán belül
- tették hozzá.
Az Optimizely kedden a weboldalán közzétett állapotjelentésben közölte, hogy egy illetéktelen fél kihasznált egy sebezhetőséget az Experimentation platformján. "Kijavítottuk a sebezhetőséget, és eltávolítottuk a beinjektált kódot az érintett projektekből" - áll a közleményben.
A Report URI szerint ahelyett, hogy 178 szervezetet külön-külön törtek volna fel, a támadók az Optimizely weboldal-tesztelő szolgáltatásának egy sebezhetőségét használták ki, amelyet számos nagy weboldalon alkalmaznak. A szoftver manipulálásával a hackerek kártékony kódot helyezhettek el a szolgáltatásra támaszkodó szervezetek weboldalain, ami azt jelenti, hogy a látogatók pusztán az érintett weboldal megnyitásával találkozhattak a kártevővel.
Mit kell tenni, ha a kibertámadás alatt meglátogattad ezeket az oldalakat?
Bárkinek, aki november 16-án felkeresett egy érintett weboldalt, tisztában kell lennie a lehetséges kockázatokkal, különösen akkor, ha fizetési adatokat adott meg vagy kriptovaluta-átutalást indított. Ugyanakkor egy weboldal puszta megnyitása még nem jelenti azt, hogy az adatokat el is lopták.
Mit lehet tenni?
- Frissítsd eszközeidet
- Ellenőrizd bankszámláidat
- Vizsgáld felül a kriptovaluta-átutalásaid
- Figyelj a gyanús fióktevékenységekre
- Szükség esetén vedd fel a kapcsolatot bankoddal
Az Optimizely közölte, hogy kijavította a sebezhetőséget és eltávolította a kártékony kódot. A nyomozók azonban még nem állapították meg, hány embert érinthetett a támadás. A Newsweek összegyűjtött egy listát az összes érintett weboldalról.
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