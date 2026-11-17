Hackerek kártékony szoftvert helyeztek el a világ néhány legnépszerűbb weboldalán, ami potenciálisan személyes és pénzügyi adataik ellopásának tette ki a látogatókat. A kibertámadás 178 szervezet weboldalát érintette, köztük a Zoom, a CNN, a BBC, az IKEA, az ASOS, az Equifax, a Fox News, az Air France-KLM és a GitLab oldalait, a támadást hétfőn azonosító Report URI kiberbiztonsági cég kutatói szerint.

178 weboldalt ért kibertámadás. (Képünk illusztráció) Fotó: Julio Lopez / Pexels

A kutatók elmondása szerint a hackerek kártékony JavaScript-kódot - egy elterjedt programozási nyelvet - injektáltak az Optimizely által tárolt szkriptekbe. Ez a vállalat olyan szoftvert biztosít, amellyel a cégek weboldalaik különböző verzióit tesztelhetik.

A Report URI szerint a kártékony JavaScript célja a bankkártyaadatok ellopása, a kriptovaluta-kifizetések átirányítása, valamint bizonyos iPhone-ok és iPadek megcélzása volt.

A támadók tárcáiba körülbelül 7040 dollár érkezett, mindez nagyjából kilenc órán belül

- tették hozzá.

Az Optimizely kedden a weboldalán közzétett állapotjelentésben közölte, hogy egy illetéktelen fél kihasznált egy sebezhetőséget az Experimentation platformján. "Kijavítottuk a sebezhetőséget, és eltávolítottuk a beinjektált kódot az érintett projektekből" - áll a közleményben.

A Report URI szerint ahelyett, hogy 178 szervezetet külön-külön törtek volna fel, a támadók az Optimizely weboldal-tesztelő szolgáltatásának egy sebezhetőségét használták ki, amelyet számos nagy weboldalon alkalmaznak. A szoftver manipulálásával a hackerek kártékony kódot helyezhettek el a szolgáltatásra támaszkodó szervezetek weboldalain, ami azt jelenti, hogy a látogatók pusztán az érintett weboldal megnyitásával találkozhattak a kártevővel.

Mit kell tenni, ha a kibertámadás alatt meglátogattad ezeket az oldalakat?

Bárkinek, aki november 16-án felkeresett egy érintett weboldalt, tisztában kell lennie a lehetséges kockázatokkal, különösen akkor, ha fizetési adatokat adott meg vagy kriptovaluta-átutalást indított. Ugyanakkor egy weboldal puszta megnyitása még nem jelenti azt, hogy az adatokat el is lopták.