A Coop és a Spar is érintett: számos európai országban tönkretették a bolti hűtőket hackerek

Hogyan lehet feltörni egy szupermarket hűtőjét?

A magyarázat az internetre kapcsolt eszközök működésében keresendő. A modern szupermarketek hűtőrendszerei sok esetben már nem egyszerű, önállóan működő gépek. A hőmérsékletüket, az energiafogyasztásukat és a különböző működési paramétereiket számítógépes vezérlőrendszerek felügyelik. (Nemrég egy hibás szoftverfrissítés is gondot okozott.) Ezeket a rendszereket gyakran az interneten keresztül is elérhetik a karbantartók. Így például anélkül ellenőrizhetik egy hűtő működését vagy módosíthatják bizonyos beállításait, hogy személyesen ki kellene menniük az üzletbe. Ez jelentős kényelmet és költségmegtakarítást jelent, ugyanakkor új biztonsági kockázatokat is teremt.

Ha a távoli hozzáférés nincs megfelelően védve, vagy a vezérlőberendezés ismert biztonsági hibát tartalmaz, a hackerek is megpróbálhatják átvenni felette az irányítást.

A mostani esetekben több berendezésnél a leolvasztási üzemmódot aktiválták távolról. Ez normál körülmények között a hűtőrendszer karbantartását és megfelelő működését szolgálja, illetéktelenül bekapcsolva azonban súlyos károkat okozhat.

Már korábban is több száz üzletet támadtak meg

A novemberi kibertámadás nem előzmények nélküli. Októberben Franciaországban több száz szupermarket hűtőrendszere került hackerek célkeresztjébe. Az akkori incidensek során többek között Danfoss AK-SM/AK-SC és Copeland/Dixell XWEB típusú hűtésvezérlő rendszereket támadtak. A támadók ezeknél is távolról kapcsolták be a leolvasztási funkciót. A belga Sabcobel hűtéstechnikai vállalat vezetője szerint a mostani támadások során ugyanazt a biztonsági rést használták ki, amely a franciaországi esetekben is szerepet játszott. A cég már a korábbi incidensek után megkezdte az ügyfelek berendezéseinek védelmét, ám kiderült, hogy egyes rendszereknél a szoftverfrissítés önmagában nem elegendő. A megfelelő védelemhez fizikai átalakításokra is szükség lehet.

A probléma nem kizárólag az élelmiszerüzleteket érintheti. Hasonló távoli vezérlési megoldásokat alkalmaznak például épületek fűtési és légkondicionáló rendszereiben, ipari berendezéseknél és más automatizált létesítményekben is. Egyelőre nem tudni, kik állnak az európai szupermarketek elleni támadások mögött, és azt sem sikerült tisztázni, hogy valamennyi incidenst ugyanazok az elkövetők hajtották-e végre.