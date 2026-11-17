Nem kell feltétlenül gyanús linkre kattintani vagy ismeretlen weboldalt felkeresni ahhoz, hogy valaki veszélyes kóddal találkozzon az interneten. Egy november 16-án felfedezett kibertámadás során a világ legismertebb weboldalaira is rosszindulatú programkód került. A CNN, a BBC, a Fox News, a Zoom és a Salesforce oldalai egyaránt érintettek voltak. A hackerek nem közvetlenül ezeket a weboldalakat törték fel, hanem egy általuk használt külső szolgáltatás biztonsági hibáját használták ki.
Hogyan kerülhetett vírus egy megbízható weboldalra?
A támadás középpontjában az Optimizely nevű szolgáltatás állt. Ezt számos nagyvállalat használja arra, hogy kipróbáljon különböző weboldal-elrendezéseket, személyre szabja a megjelenő tartalmakat, és javítsa a látogatók felhasználói élményét, írja a BleepingComputer. A szolgáltatás működéséhez a weboldalak olyan programkódokat töltenek be, amelyek nem közvetlenül az adott oldal üzemeltetőjétől származnak.
A támadók az Optimizely egyik biztonsági rését kihasználva rosszindulatú JavaScript-kódot juttattak az ügyfelek projektjeibe. Emiatt a fertőzött kód olyan ismert weboldalakon is betöltődhetett, amelyek látogatói joggal feltételezhették, hogy biztonságos környezetben böngésznek.
A hackerek tehát egy közösen használt szolgáltatást vettek célba, és azon keresztül tudtak egyszerre sok weboldalhoz eljutni. Scott Helme biztonsági kutató és csapata 1611 Optimizely-fájl vizsgálata során 188 fertőzött állományt talált, amelyek 178 különböző szervezethez tartoztak.
Bankkártyaadatokat lophattak, de az iPhone-ok is veszélybe kerültek
A rosszindulatú kód többféle feladatra is alkalmas volt.
- Az egyik funkció a kriptovaluták eltulajdonítását célozta. A program figyelhette a weboldalakon megjelenő kriptotárcacímeket, és azokat a támadók által ellenőrzött címekre cserélhette. Emiatt egy felhasználó akár úgy is rossz helyre utalhatott pénzt, hogy nem vette észre a változást.
- A másik veszély a bankkártyaadatok ellopása volt. A kód képes volt megkeresni a weboldalakon megadott kártyaszámokat, lejárati dátumokat és biztonsági kódokat, majd megpróbálhatta továbbítani azokat a támadóknak.
- A biztonsági szakértők szerint a rosszindulatú program olyan további kódokat is betölthetett, amelyek az iPhone és iPad készülékek biztonsági réseit célozták.
- A kártékony kód ezenfelül böngészési munkamenetekhez kapcsolódó sütik, meglátogatott webcímek és képernyőképek megszerzésére is tartalmazott funkciókat.
A veszélyes kód jelenléte persze önmagában nem jelenti azt, hogy minden látogató telefonja megfertőződött, vagy hogy minden érintett weboldalon sikeres adatlopás történt.
A kibertámadásban érintett legismertebb weboldalak: mit tegyen, aki felkereste őket?
A vizsgálatok alapján többek között a CNN, a BBC, a Fox News, a Zoom, a Salesforce, a GitLab, az Air France, a KLM és a Change.org weboldalain is megjelent vagy megpróbált betöltődni a rosszindulatú kód. Az Optimizely megerősítette a biztonsági incidenst, a támadók a szolgáltatás fiókregisztrációs folyamatának egyik sérülékenységét használták ki. A vállalat tájékoztatása szerint kijavították a hibát, eltávolították a rosszindulatú kódot az érintett projektekből, visszavonták a veszélyeztetett hozzáféréseket, és további védelmi intézkedéseket vezettek be. A biztonsági kutatók november 16-án késő estére már jelentős előrelépésről számoltak be: a korábban azonosított 188 fertőzött fájlból az utolsó ellenőrzéskor már csak egy tartalmazta a rosszindulatú kódot. Az Optimizely november 17-én már a javítások utáni megfigyelési szakaszról tájékoztatott. Azt azonban egyelőre nem lehet pontosan tudni, hány látogató találkozott a támadók kódjával, és hány felhasználó szenvedett tényleges kárt.
A támadás elsősorban a november 16-án az érintett oldalakat felkereső netezők számára indokol fokozott figyelmet. Néhány egyszerű óvintézkedéssel csökkenthetők a lehetséges következmények.
- Ha iPhone-t vagy iPadet használsz, ellenőrizze, hogy elérhető-e új rendszerfrissítés. Ehhez nyisd meg a Beállítások alkalmazást, majd válaszd az Általános, azon belül pedig a Szoftverfrissítés menüpontot. Telepítsd a készülékéhez elérhető legújabb biztonsági javításokat is tartalmazó verziót.
- Ha november 16-án valamelyik érintett weboldalon bankkártyaadatokat adtál meg, érdemes fokozottan figyelni a számlamozgásokat. Ismeretlen terhelés esetén haladéktalanul hívd a bankodat.
- Ha az érintett időszakban kriptovalutát küldtél, ellenőrizd a tranzakcióhoz tartozó célcímet. A támadók egyik módszere éppen az volt, hogy a megadott tárcacímet észrevétlenül a sajátjukra cseréljék.
- Ha valamelyik érintett weboldalon be voltál jelentkezve, ellenőrizd, hogy nem történt-e ismeretlen bejelentkezés vagy más szokatlan művelet. Ha ilyet tapasztalsz, változtasd meg a jelszavadat, jelentkeztesd ki a többi munkamenetet, és kapcsold be a kétlépcsős azonosítást.