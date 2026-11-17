Nem kell feltétlenül gyanús linkre kattintani vagy ismeretlen weboldalt felkeresni ahhoz, hogy valaki veszélyes kóddal találkozzon az interneten. Egy november 16-án felfedezett kibertámadás során a világ legismertebb weboldalaira is rosszindulatú programkód került. A CNN, a BBC, a Fox News, a Zoom és a Salesforce oldalai egyaránt érintettek voltak. A hackerek nem közvetlenül ezeket a weboldalakat törték fel, hanem egy általuk használt külső szolgáltatás biztonsági hibáját használták ki.

Kibertámadás: a CNN, a BBC és a Fox News oldalán is veszélyes kód jelent meg

Fotó: Sora Shimazaki / Pexels

Hogyan kerülhetett vírus egy megbízható weboldalra?

A támadás középpontjában az Optimizely nevű szolgáltatás állt. Ezt számos nagyvállalat használja arra, hogy kipróbáljon különböző weboldal-elrendezéseket, személyre szabja a megjelenő tartalmakat, és javítsa a látogatók felhasználói élményét, írja a BleepingComputer. A szolgáltatás működéséhez a weboldalak olyan programkódokat töltenek be, amelyek nem közvetlenül az adott oldal üzemeltetőjétől származnak.

A támadók az Optimizely egyik biztonsági rését kihasználva rosszindulatú JavaScript-kódot juttattak az ügyfelek projektjeibe. Emiatt a fertőzött kód olyan ismert weboldalakon is betöltődhetett, amelyek látogatói joggal feltételezhették, hogy biztonságos környezetben böngésznek.

A hackerek tehát egy közösen használt szolgáltatást vettek célba, és azon keresztül tudtak egyszerre sok weboldalhoz eljutni. Scott Helme biztonsági kutató és csapata 1611 Optimizely-fájl vizsgálata során 188 fertőzött állományt talált, amelyek 178 különböző szervezethez tartoztak.

Bankkártyaadatokat lophattak, de az iPhone-ok is veszélybe kerültek

A rosszindulatú kód többféle feladatra is alkalmas volt.

Az egyik funkció a kriptovaluták eltulajdonítását célozta. A program figyelhette a weboldalakon megjelenő kriptotárcacímeket, és azokat a támadók által ellenőrzött címekre cserélhette. Emiatt egy felhasználó akár úgy is rossz helyre utalhatott pénzt, hogy nem vette észre a változást.

A másik veszély a bankkártyaadatok ellopása volt. A kód képes volt megkeresni a weboldalakon megadott kártyaszámokat, lejárati dátumokat és biztonsági kódokat, majd megpróbálhatta továbbítani azokat a támadóknak.

A biztonsági szakértők szerint a rosszindulatú program olyan további kódokat is betölthetett, amelyek az iPhone és iPad készülékek biztonsági réseit célozták.

A kártékony kód ezenfelül böngészési munkamenetekhez kapcsolódó sütik, meglátogatott webcímek és képernyőképek megszerzésére is tartalmazott funkciókat.

A veszélyes kód jelenléte persze önmagában nem jelenti azt, hogy minden látogató telefonja megfertőződött, vagy hogy minden érintett weboldalon sikeres adatlopás történt.

A kibertámadásban érintett legismertebb weboldalak: mit tegyen, aki felkereste őket?

A vizsgálatok alapján többek között a CNN, a BBC, a Fox News, a Zoom, a Salesforce, a GitLab, az Air France, a KLM és a Change.org weboldalain is megjelent vagy megpróbált betöltődni a rosszindulatú kód. Az Optimizely megerősítette a biztonsági incidenst, a támadók a szolgáltatás fiókregisztrációs folyamatának egyik sérülékenységét használták ki. A vállalat tájékoztatása szerint kijavították a hibát, eltávolították a rosszindulatú kódot az érintett projektekből, visszavonták a veszélyeztetett hozzáféréseket, és további védelmi intézkedéseket vezettek be. A biztonsági kutatók november 16-án késő estére már jelentős előrelépésről számoltak be: a korábban azonosított 188 fertőzött fájlból az utolsó ellenőrzéskor már csak egy tartalmazta a rosszindulatú kódot. Az Optimizely november 17-én már a javítások utáni megfigyelési szakaszról tájékoztatott. Azt azonban egyelőre nem lehet pontosan tudni, hány látogató találkozott a támadók kódjával, és hány felhasználó szenvedett tényleges kárt.