Újabb két népszerű e-könyv-olvasó szoftveres támogatását szünteti meg az Amazon. A Kindle és a Kindle Paperwhite érintett modelljeinek tulajdonosai azonban egyelőre megnyugodhatnak: mutatjuk, mi változik, és mi történik a már megvásárolt könyvekkel. Az Amazon Kindle egyik legnagyobb előnye, hogy a mobiltelefonokkal ellentétben egy jól működő e-könyv-olvasót nem feltétlenül kell néhány évente lecserélni. Amíg a kijelző és az akkumulátor megfelelő állapotban van, akár egy évtizedig is használhatjuk a készüléket. A gyártó azonban nem minden esetben biztosít ilyen hosszú ideig szoftveres támogatást. Az Android Authority beszámolója szerint az Amazon újabb két népszerű Kindle modell szoftveres támogatását szünteti meg. A változás olyan készülékeket érint, amelyekkel ma is gond nélkül olvashatjuk kedvenc könyveinket.

Kindle: két népszerű modell támogatása is megszűnik (illusztráció) Fotó: Adryanto Suryo / Unsplash

Melyik Kindle támogatása szűnik meg?

Az Amazon hivatalos tájékoztatása szerint 2026. december 31-ig tart a garantált biztonsági támogatás az alábbi készülékek esetében:

Kindle (10. generáció) - 2019 áprilisában jelent meg.

Kindle Paperwhite (10. generáció) - 2018 novemberében került piacra.

A 2019-ben bemutatott Kindle Kids változat garantált támogatási időszaka ugyancsak az év végén jár le.

Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosok a jövőben már nem számíthatnak rendszeres szoftverfrissítésekre, új funkciókra és biztonsági javításokra. Az Amazon ugyanakkor fenntartja a lehetőséget arra, hogy a garantált időszak lejárta után is kiadjon biztonsági frissítéseket.

Használható marad a régi Kindle?

A jó hír az, hogy a szoftveres támogatás megszűnése önmagában nem teszi használhatatlanná az e-könyv-olvasókat. A készülékeken tárolt könyvek továbbra is olvashatók maradnak, és jelenleg nincs arra utaló információ sem, hogy az Amazon megszüntetné az érintett Kindle modellek hozzáférését a Kindle Store online könyvesbolthoz.

Vagyis egyelőre nem kell attól tartani, hogy az év végén ne tudnánk újabb könyveket vásárolni vagy letölteni a készülékünkre.

A helyzet azonban a későbbiekben megváltozhat. A vállalat 2026. május 20-án megszüntette a 2012-ben vagy korábban megjelent Kindle készülékek hozzáférését az Amazon online szolgáltatásaihoz. Ezeken a régebbi e-könyv-olvasókon már nem lehet új könyveket vásárolni, kölcsönözni vagy letölteni az Amazon rendszeréből. A korábban letöltött könyvek ugyanakkor továbbra is olvashatók, amennyiben a felhasználó nem választja le a készüléket az Amazon-fiókjáról. A most érintett, 2018-as és 2019-es Kindle modellek esetében egyelőre nem jelentettek be hasonló korlátozást.