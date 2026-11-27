Rekordalacsony hibaarányt értek el a Quantinuum kutatói egy kvantumprocesszorral. A Helios nevű, 98 kvantumbites rendszer egy hibajavítási tesztben mindössze 0,0005 százalékos hibaarányt produkált. Ez azt jelenti, hogy egymillió ellenőrzés során várhatóan csak öt olyan hiba fordul elő, amelyet a rendszer nem tud kijavítani. Az eredmény közelebb viheti a tudósokat a megbízható kvantumszámítógépek megalkotásához.

A Helios kvantumprocesszor egymillió ellenőrzésre vetítve mindössze öt kijavíthatatlan hibát mutatott Fotó: DAVID GRAY / AFP

Áttörés a kvantumszámítógépek hibajavításában

A hagyományos számítógépek bitekkel dolgoznak, a kvantumszámítógép alapegysége viszont a kvantumbit, amelynek állapota rendkívül érzékeny a környezetére. A hő, a rezgések és más zavarok könnyen hibát okozhatnak, ezért a bonyolult számítások eredménye megbízhatatlanná válhat. A kutatók úgy védekeznek ez ellen, hogy ugyanazt a kvantuminformációt több fizikai kvantumbit között osztják el. Ha valamelyik hibázik, a többi segíthet megőrizni az információt. Ehhez azonban sok kvantumbitre van szükség.

A Helios elektromosan töltött báriumionokat használ, amelyeket a kutatók mozgatni tudnak a processzorban. Így a kvantumbitek közvetlenül kapcsolatba léphetnek egymással, ami csökkentheti a hibalehetőségeket. Emellett rövid lézerimpulzusokkal helyreállíthatják a megzavart kvantumállapotokat.

A tesztekben a rendszer egyre megbízhatóbban működött, ahogy több kvantumbitet vontak be a hibajavításba.

A kutatók szerint ez azt jelzi, hogy a jövő nagy teljesítményű kvantumszámítógépeihez a korábban becsültnél kevesebb kvantumbit is elég lehet. Becslésük szerint egy későbbi rendszer akár 30 ezer fizikai kvantumbittel is működtethetne 100 megbízható logikai kvantumbitet. Ez még nem megvalósult eszköz, és a fejlesztés előtt számos műszaki feladat áll.

Az eredményeket október 16-án tették közzé az arXiv tudományos szerveren. A tanulmányt még nem ellenőrizték független szakértők.

Az eredeti cikk a LiveScience.com oldalán jelent meg.