Sok laptopnál néhány év használat után feltűnik, hogy a korábban megszokott üzemidő jelentősen lerövidül. A számítógépet egyre gyakrabban kell töltőre csatlakoztatni, a töltöttségi szint gyorsabban csökken, szélsőséges esetben pedig a készülék váratlanul ki is kapcsolhat. Ha a laptop gyorsan merül, könnyű arra gondolni, hogy elöregedett az akkumulátor, de ezt érdemes ellenőrizni, mielőtt pénzt költenénk a cseréjére. Egy Windows 11 laptop akkumulátor állapotának ellenőrzése szerencsére nem igényel különleges szaktudást vagy fizetős alkalmazást. A Microsoft operációs rendszerében ugyanis található egy kevésbé ismert eszköz, amely részletes információkat szolgáltat az akkumulátor állapotáról és korábbi használatáról. A Powercfg nevű segédprogram Windows 10 alatt is használható, és néhány egyszerű lépéssel olyan adatokat mutat meg, amelyek a megszokott akkumulátorjelzőből nem derülnek ki.

A laptop akkumulátor állapotának ellenőrzése Windows 11 alatt egy előre telepített eszközzel is lehetséges - Fotó: Windows / Unsplash

A laptop akkumulátor állapotának ellenőrzése így lehetséges

A Windows beépített akkumulátortesztjének elindításához mindössze egyetlen parancsot kell megadni. A folyamat a következő:

Kattints a Start menüre, és írd be, hogy Parancssor. A találatok között kattints jobb gombbal a Parancssorra, majd válaszd a Futtatás rendszergazdaként lehetőséget. A megjelenő ablakba írd be az alábbi parancsot, majd nyomd meg az Enter billentyűt: powercfg /batteryreport

A Windows ezután automatikusan elkészíti az akkumulátor állapotáról szóló jelentést. Az eredményt egy HTML-fájlba menti, amelynek pontos helyét a parancssori ablakban is megjeleníti. A fájlt a Fájlkezelőben megkeresve, majd duplán rákattintva a jelentés a megszokott webböngészőben nyílik meg. A dokumentum első pillantásra meglehetősen technikainak tűnhet, de néhány adatból könnyen megállapítható, milyen állapotban van az akkumulátor.

Ezeket az adatokat érdemes megnézni

A jelentés egyik legfontosabb része az Installed batteries, vagyis a telepített akkumulátorokat bemutató szakasz. Itt két értéket érdemes összehasonlítani. A Design Capacity azt mutatja meg, hogy az akkumulátort eredetileg mekkora energiatároló kapacitásra tervezték. A Full Charge Capacity ezzel szemben azt jelzi, hogy jelenleg mennyi energiát képes tárolni teljes feltöltés esetén. Minél nagyobb a különbség a két érték között, annál jelentősebb lehet az akkumulátor elhasználódása.