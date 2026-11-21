Sok laptopnál néhány év használat után feltűnik, hogy a korábban megszokott üzemidő jelentősen lerövidül. A számítógépet egyre gyakrabban kell töltőre csatlakoztatni, a töltöttségi szint gyorsabban csökken, szélsőséges esetben pedig a készülék váratlanul ki is kapcsolhat. Ha a laptop gyorsan merül, könnyű arra gondolni, hogy elöregedett az akkumulátor, de ezt érdemes ellenőrizni, mielőtt pénzt költenénk a cseréjére. Egy Windows 11 laptop akkumulátor állapotának ellenőrzése szerencsére nem igényel különleges szaktudást vagy fizetős alkalmazást. A Microsoft operációs rendszerében ugyanis található egy kevésbé ismert eszköz, amely részletes információkat szolgáltat az akkumulátor állapotáról és korábbi használatáról. A Powercfg nevű segédprogram Windows 10 alatt is használható, és néhány egyszerű lépéssel olyan adatokat mutat meg, amelyek a megszokott akkumulátorjelzőből nem derülnek ki.
A laptop akkumulátor állapotának ellenőrzése így lehetséges
A Windows beépített akkumulátortesztjének elindításához mindössze egyetlen parancsot kell megadni. A folyamat a következő:
- Kattints a Start menüre, és írd be, hogy Parancssor.
- A találatok között kattints jobb gombbal a Parancssorra, majd válaszd a Futtatás rendszergazdaként lehetőséget.
- A megjelenő ablakba írd be az alábbi parancsot, majd nyomd meg az Enter billentyűt: powercfg /batteryreport
A Windows ezután automatikusan elkészíti az akkumulátor állapotáról szóló jelentést. Az eredményt egy HTML-fájlba menti, amelynek pontos helyét a parancssori ablakban is megjeleníti. A fájlt a Fájlkezelőben megkeresve, majd duplán rákattintva a jelentés a megszokott webböngészőben nyílik meg. A dokumentum első pillantásra meglehetősen technikainak tűnhet, de néhány adatból könnyen megállapítható, milyen állapotban van az akkumulátor.
Ezeket az adatokat érdemes megnézni
A jelentés egyik legfontosabb része az Installed batteries, vagyis a telepített akkumulátorokat bemutató szakasz. Itt két értéket érdemes összehasonlítani. A Design Capacity azt mutatja meg, hogy az akkumulátort eredetileg mekkora energiatároló kapacitásra tervezték. A Full Charge Capacity ezzel szemben azt jelzi, hogy jelenleg mennyi energiát képes tárolni teljes feltöltés esetén. Minél nagyobb a különbség a két érték között, annál jelentősebb lehet az akkumulátor elhasználódása.
Az akkumulátorjelentés nemcsak a jelenlegi kapacitásról tartalmaz információkat. A Battery capacity history részben a korábban rögzített kapacitásértékek is megtekinthetők, így nyomon követhető, hogyan változott az akkumulátor állapota az idő múlásával. A Recent usage és a Battery usage szakaszok a számítógép korábbi akkumulátorhasználatáról adnak tájékoztatást. A Battery life estimates rész pedig a rendelkezésre álló adatok alapján becsült üzemidőket mutatja meg. Egyes laptopoknál a töltési ciklusok száma is megjelenik. Ez további támpontot adhat az elhasználódás megítéléséhez, bár az adat nem minden készüléken érhető el.
Nem biztos, hogy az akkumulátor a hibás
A laptop gyors merülését nem kizárólag az akkumulátor elöregedése okozhatja. Előfordulhat, hogy egy háttérben futó program, egy rosszul működő illesztőprogram vagy egy kedvezőtlen energiagazdálkodási beállítás miatt fogyaszt a számítógép a megszokottnál több energiát.
A Windows ezeknek a problémáknak a felderítésében is segíthet. Ehhez egy másik parancsot kell megadni a rendszergazdai jogosultsággal elindított Parancssorban, ez az energiagazdálkodási vizsgálat: powercfg /energy
A vizsgálat alapértelmezés szerint 60 másodpercig tart, majd a rendszer egy újabb HTML-jelentést készít, írja az Engadget. Ebben olyan figyelmeztetések és hibák jelenhetnek meg, amelyek a számítógép energiafogyasztásával kapcsolatos problémákra utalnak. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha az akkumulátor kapacitása még megfelelőnek tűnik, a laptop mégis feltűnően gyorsan lemerül. A jelentés nem feltétlenül azonosítja egyértelműen a hibás alkalmazást, de segíthet leszűkíteni a lehetséges okokat.
Mikor érdemes akkumulátorcserén gondolkodni?
Az akkumulátorok idővel természetes módon veszítenek a kapacitásukból. Ez a lítiumion-akkumulátorok működéséből következik, és teljesen megakadályozni nem lehet. Ha az eredeti kapacitás jelentős része már elveszett, a laptop csak rövid ideig működik töltő nélkül, vagy rendszeresen váratlanul kikapcsol, érdemes szakemberrel ellenőriztetni az akkumulátort.
A megelőzésben is sokat segíthet néhány egyszerű szokás. A Microsoft például azt javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljük a túlzott hőhatást, és az akkumulátor töltöttségét rendszeresen tartsuk 20 és 80 százalék között. Ha a laptop támogatja az intelligens töltést vagy a töltési korlát beállítását, érdemes ezeket a lehetőségeket is kihasználni.
Különösen fontos odafigyelni a fizikai elváltozásokra. Ha a laptop burkolata megemelkedik, a billentyűzet vagy az érintőpad környéke kidudorodik, az akkumulátor felpúposodására is utalhat. Ilyen esetben a készülék használatát és töltését azonnal abba kell hagyni, és szakszervizhez kell fordulni.