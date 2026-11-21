Hiába halljuk évek óta, hogy mennyire fontos a biztonságos jelszó használata, sokan továbbra is néhány egymást követő számjeggyel vagy egy könnyen kitalálható szóval védik az online fiókjaikat. A NordPass jelszókezelő szolgáltatás legfrissebb kutatása alapján 2026-ban ismét az „123456” lett a világ leggyakoribb jelszava. Ez már a hetedik alkalom az elmúlt nyolc évben, hogy ugyanez a kombináció végzett az első helyen. A CNET beszámolója szerint a kutatók 44 ország adatait vizsgálták a leggyakoribb jelszavak 2026-os listájának összeállítása során, és több millió olyan jelszót elemeztek, amelyek korábbi adatlopások vagy kiszivárgások során kerültek nyilvánosságra. Az eredmények azt mutatják, hogy a felhasználók jelentős része továbbra is a könnyen megjegyezhető megoldásokat részesíti előnyben, még akkor is, ha ezekkel a saját adatait veszélyezteti.

Itt a leggyakoribb jelszavak 2026-os listája (illusztráció) - Fotó: Zulfugar Karimov / Unsplash

Ezek a leggyakoribb jelszavak 2026-ban

A NordPass kutatása alapján a világ tíz leggyakoribb jelszava a következő:

123456 admin 12345678 123456789 1234 12345 password Aa123456 Pass@123 1234567890

A lista első helyezettje több mint 7,2 millió alkalommal szerepelt a vizsgált adatok között. A második helyen álló „admin” mintegy 4,5 millió, a harmadik „12345678” pedig közel 3 millió előfordulással került a rangsorba.

Ezek az adatok persze kiszivárgott jelszavakból származnak, így nem feltétlenül tükrözik az összes internetező jelszóhasználati szokásait.

Miért veszélyes az 123456 és a többi egyszerű jelszó?

A hackerek automatizált programokat használnak, amelyek hatalmas mennyiségű ismert vagy gyakran használt jelszót képesek ellenőrizni. Az ilyen támadások egyik módszere, amikor a program előre összeállított jelszólisták alapján próbálkozik. Egy másik elterjedt módszer a korábban ellopott felhasználónév-jelszó párosok kipróbálása más szolgáltatásokban. Ez utóbbi különösen veszélyes, ha valaki ugyanazt a jelszót használja több helyen.

Elég lehet például, ha egy kevésbé biztonságos webáruházból kiszivárog az e-mail-címünk és a jelszavunk.

Ha ugyanezzel a kombinációval jelentkezünk be a Gmailbe vagy a Facebookra, a támadók ezekhez a fiókokhoz is hozzáférhetnek. Az egyszerű jelszavak egy része megfelelően védett, próbálkozáskorlátozással működő online rendszerekben nem feltétlenül törhető fel pillanatok alatt. A kiszivárgott jelszóadatbázisokban és az automatizált támadásoknál azonban nagy kockázatot jelentenek.