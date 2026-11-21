Hiába halljuk évek óta, hogy mennyire fontos a biztonságos jelszó használata, sokan továbbra is néhány egymást követő számjeggyel vagy egy könnyen kitalálható szóval védik az online fiókjaikat. A NordPass jelszókezelő szolgáltatás legfrissebb kutatása alapján 2026-ban ismét az „123456” lett a világ leggyakoribb jelszava. Ez már a hetedik alkalom az elmúlt nyolc évben, hogy ugyanez a kombináció végzett az első helyen. A CNET beszámolója szerint a kutatók 44 ország adatait vizsgálták a leggyakoribb jelszavak 2026-os listájának összeállítása során, és több millió olyan jelszót elemeztek, amelyek korábbi adatlopások vagy kiszivárgások során kerültek nyilvánosságra. Az eredmények azt mutatják, hogy a felhasználók jelentős része továbbra is a könnyen megjegyezhető megoldásokat részesíti előnyben, még akkor is, ha ezekkel a saját adatait veszélyezteti.
Ezek a leggyakoribb jelszavak 2026-ban
A NordPass kutatása alapján a világ tíz leggyakoribb jelszava a következő:
- 123456
- admin
- 12345678
- 123456789
- 1234
- 12345
- password
- Aa123456
- Pass@123
- 1234567890
A lista első helyezettje több mint 7,2 millió alkalommal szerepelt a vizsgált adatok között. A második helyen álló „admin” mintegy 4,5 millió, a harmadik „12345678” pedig közel 3 millió előfordulással került a rangsorba.
Ezek az adatok persze kiszivárgott jelszavakból származnak, így nem feltétlenül tükrözik az összes internetező jelszóhasználati szokásait.
Miért veszélyes az 123456 és a többi egyszerű jelszó?
A hackerek automatizált programokat használnak, amelyek hatalmas mennyiségű ismert vagy gyakran használt jelszót képesek ellenőrizni. Az ilyen támadások egyik módszere, amikor a program előre összeállított jelszólisták alapján próbálkozik. Egy másik elterjedt módszer a korábban ellopott felhasználónév-jelszó párosok kipróbálása más szolgáltatásokban. Ez utóbbi különösen veszélyes, ha valaki ugyanazt a jelszót használja több helyen.
Elég lehet például, ha egy kevésbé biztonságos webáruházból kiszivárog az e-mail-címünk és a jelszavunk.
Ha ugyanezzel a kombinációval jelentkezünk be a Gmailbe vagy a Facebookra, a támadók ezekhez a fiókokhoz is hozzáférhetnek. Az egyszerű jelszavak egy része megfelelően védett, próbálkozáskorlátozással működő online rendszerekben nem feltétlenül törhető fel pillanatok alatt. A kiszivárgott jelszóadatbázisokban és az automatizált támadásoknál azonban nagy kockázatot jelentenek.
A 2026-os kutatás egyik érdekessége, hogy a jelszavakból az is kiderül, mennyire befolyásolja az embereket a popkultúra. A kutatók gyakran találkoztak filmekből, videojátékokból, sportolókból és internetes divatokból származó kifejezésekkel. A listákon például a Minecraft, a Roblox és a Squid Game világára utaló jelszavak is megjelentek. A probléma az, hogy ezeket a kifejezéseket a támadók is ismerik. Attól, hogy egy jelszó személyes jelentéssel bír, még nem lesz biztonságos. Ráadásul a népszerű szavakhoz hozzáadott néhány szám vagy különleges karakter sem feltétlenül jelent valódi védelmet.
Hogyan készítsünk biztonságos jelszót?
A szakértők szerint a jelszó feltörése elleni védekezés egyik legfontosabb lépése, hogy
- minden online fiókhoz különböző, hosszú jelszót használjunk.
- Egy erős jelszó lehetőleg legalább 15 karakterből álljon,
- és ne tartalmazzon könnyen kitalálható személyes adatokat, például születési dátumot, családtag nevét vagy telefonszámot.
A hosszúság és a kiszámíthatatlanság különösen fontos. Egy jelszókezelővel létrehozott véletlenszerű karaktersorozat általában sokkal jobb választás, mint egy rövid, közismert szó, amelyben néhány betűt számra cserélünk.
Így ellenőrizhetjük és védhetjük meg a fiókjainkat
A jelszavak biztonságának ellenőrzéséhez nem feltétlenül kell külön programot telepítenünk.A Google saját jelszókezelője például képes figyelmeztetni a kiszivárgott, gyenge vagy több helyen használt jelszavakra. Ehhez a Google Jelszókezelő oldalát érdemes felkeresni, ahol a Google-fiókunkhoz mentett bejelentkezési adatokat ellenőrizhetjük. Ha a rendszer problémát jelez, az érintett szolgáltatásnál célszerű új, egyedi jelszót beállítani.
A biztonságot jelentősen növeli a kétlépcsős azonosítás bekapcsolása is. Ilyenkor a jelszó megadása önmagában nem elegendő a belépéshez, hanem egy második ellenőrzésre is szükség van. Ez történhet például hitelesítő alkalmazással, biztonsági kulccsal vagy a telefonunkon jóváhagyott bejelentkezéssel.
Egyre több szolgáltatás támogatja a jelkulcsos bejelentkezést (passkey) is. Ennél a módszernél hagyományos jelszó helyett a készülékünkön tárolt kriptográfiai azonosító segítségével léphetünk be, a hozzáférést pedig például ujjlenyomattal, arcfelismeréssel vagy képernyőzárolási PIN-kóddal hagyhatjuk jóvá. A jelkulcsok a hagyományos jelszavaknál jobban ellenállnak az adathalász támadásoknak is.
Mit tegyünk, ha a saját jelszavunk is szerepel a listán?
Ha valamelyik online fiókunkhoz az „123456”, a „password” vagy egy másik, széles körben ismert kombináció tartozik, érdemes mielőbb lecserélni. Ha pedig ugyanazt a jelszót több szolgáltatásban is használjuk, minden érintett fióknál külön-külön új jelszót kell megadnunk. Elsőként a legfontosabb hozzáféréseinket, különösen az elsődleges e-mail-fiókunkat és a pénzügyi szolgáltatásokhoz tartozó bejelentkezéseinket érdemes ellenőrizni.
A legfontosabb szabály azonban az, hogy soha ne használjuk ugyanazt a jelszót több különböző szolgáltatásban.