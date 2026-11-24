A Black Friday és a karácsonyi bevásárlási időszak közeledtével valósággal ellepik az elektronikus postafiókunkat a különböző webáruházak akciós ajánlatai. Ezek között olyan üzletek reklámlevelei is felbukkanhatnak, amelyekben évekkel ezelőtt vásároltunk utoljára. A leiratkozás a hírlevelekről sokak számára időrabló feladatnak tűnhet, pedig a két népszerű levelezőszolgáltatás, a Gmail és az Outlook is kínál erre egy rendkívül praktikus megoldást, hívta fel a figyelmet a PCWorld.

Leiratkozás a hírlevelekről: hasznos Gmail- és Outlook-trükköket mutatunk (A képen a Gmail asztali alkalmazás látható MacBookon, egy 2021-es felvételen.)

Fotó: Justin Morgan / Unsplash

Egy internetes vásárlás, egy regisztráció vagy egy kedvezményes kupon igénylése során könnyen feliratkozhatunk olyan hírlevelekre, amelyek később már egyáltalán nem érdekelnek bennünket. Sokan egyszerűen törlik ezeket az üzeneteket, ezzel azonban nem szüntetik meg a feliratkozást, így néhány nappal később ismét érkezhet egy reklámlevél ugyanattól a cégtől. A legtöbb szabályosan működő hírlevél alján található egy leiratkozási lehetőség, amelyet gyakran apró betűkkel tüntetnek fel. Ennél azonban létezik kényelmesebb megoldás is.

Leiratkozás a hírlevelekről a Gmailben

A Google levelezőszolgáltatásában külön menüpont segít áttekinteni, hogy mely cégektől és szolgáltatóktól kapunk rendszeresen hírleveleket. Nem kell tehát egyenként megkeresnünk és megnyitnunk az üzeneteket. A következő lépéseket kell elvégeznünk:

Nyissuk meg a Gmailt a számítógépünkön A bal oldali menüben kattintsunk a Továbbiak lehetőségre Keressük meg a Feliratkozások kezelése menüpontot Nézzük át a megjelenő feladók listáját A számunkra érdektelen feladók mellett kattintsunk a Leiratkozás lehetőségre.

A lehetőség okostelefonon is elérhető lehet: a Gmail alkalmazás bal felső sarkában található, három vízszintes vonallal jelölt menüben keressük a Feliratkozások kezelése menüpontot. (A menüpont akkor látható, ha az Okos funkciókat engedélyeztük: Kattints a Beállítások (fogaskerék) ikonra, majd az Összes beállítás megtekintése gombra. Az Általános lapon görgess lejjebb, és pipáld be az Okos funkciók a Gmailben, a Chatben és a Meetben lehetőséget, de friss bekapcsolás után még előfordulhat, hogy nem mutatja a leveleket.)