A Black Friday és a karácsonyi bevásárlási időszak közeledtével valósággal ellepik az elektronikus postafiókunkat a különböző webáruházak akciós ajánlatai. Ezek között olyan üzletek reklámlevelei is felbukkanhatnak, amelyekben évekkel ezelőtt vásároltunk utoljára. A leiratkozás a hírlevelekről sokak számára időrabló feladatnak tűnhet, pedig a két népszerű levelezőszolgáltatás, a Gmail és az Outlook is kínál erre egy rendkívül praktikus megoldást, hívta fel a figyelmet a PCWorld.
Egy internetes vásárlás, egy regisztráció vagy egy kedvezményes kupon igénylése során könnyen feliratkozhatunk olyan hírlevelekre, amelyek később már egyáltalán nem érdekelnek bennünket. Sokan egyszerűen törlik ezeket az üzeneteket, ezzel azonban nem szüntetik meg a feliratkozást, így néhány nappal később ismét érkezhet egy reklámlevél ugyanattól a cégtől. A legtöbb szabályosan működő hírlevél alján található egy leiratkozási lehetőség, amelyet gyakran apró betűkkel tüntetnek fel. Ennél azonban létezik kényelmesebb megoldás is.
Leiratkozás a hírlevelekről a Gmailben
A Google levelezőszolgáltatásában külön menüpont segít áttekinteni, hogy mely cégektől és szolgáltatóktól kapunk rendszeresen hírleveleket. Nem kell tehát egyenként megkeresnünk és megnyitnunk az üzeneteket. A következő lépéseket kell elvégeznünk:
- Nyissuk meg a Gmailt a számítógépünkön
- A bal oldali menüben kattintsunk a Továbbiak lehetőségre
- Keressük meg a Feliratkozások kezelése menüpontot
- Nézzük át a megjelenő feladók listáját
- A számunkra érdektelen feladók mellett kattintsunk a Leiratkozás lehetőségre.
A lehetőség okostelefonon is elérhető lehet: a Gmail alkalmazás bal felső sarkában található, három vízszintes vonallal jelölt menüben keressük a Feliratkozások kezelése menüpontot. (A menüpont akkor látható, ha az Okos funkciókat engedélyeztük: Kattints a Beállítások (fogaskerék) ikonra, majd az Összes beállítás megtekintése gombra. Az Általános lapon görgess lejjebb, és pipáld be az Okos funkciók a Gmailben, a Chatben és a Meetben lehetőséget, de friss bekapcsolás után még előfordulhat, hogy nem mutatja a leveleket.)
A Google tájékoztatása szerint a funkció bevezetése fokozatosan történik, így előfordulhat, hogy egyes felhasználók még nem találják a menüben. Akinél még nem elérhető, az egyenként tud leiratkozni hírlevelekről: ha jön egy, a feladó mellett megjelenik a Leiratkozás lehetőség. Ha pedig nem a fel- vagy leiratkozás a gondunk a Gmailen belül, hanem megbántuk egy email elküldését, arra is van megoldás.
Leiratkozás a hírlevelekről Outlookban
A Microsoft levelezőszolgáltatásában szintén van lehetőség arra, hogy egyetlen helyen tekintsük át a hírlevél-feliratkozásainkat.
Az Outlook.com webes felületén a következőképpen érhetjük el a funkciót:
- Kattintsunk a jobb felső sarokban található fogaskerék ikonra
- A Beállítások menüben válasszuk a Posta lehetőséget
- Nyissuk meg az Előfizetések menüpontot
- A felesleges hírlevelek mellett kattintsunk a Leiratkozás lehetőségre
- A megjelenő megerősítő ablakban kattintsunk az OK gombra.
Az előfizetés szó ebben az esetben nem feltétlenül fizetős szolgáltatást jelent, hanem azokat a levelezőlistákat vagy hírleveleket, amelyekre korábban ingyenesen iratkoztunk fel.
Van, amikor nem szabad a leiratkozásra kattintani
Fontos különbséget tenni a valódi hírlevelek és a csalók által küldött kéretlen e-mailek, vagyis a spam között. Egy gyanús üzenetben elhelyezett leiratkozási hivatkozás ugyanis veszélyes weboldalra is vezethet, de arra is alkalmas lehet, hogy a csalók meggyőződjenek arról, hogy az e-mail-címünk aktív.
A feladó letiltása és a hírlevelekről való leiratkozás egyébként nem ugyanaz. A letiltással a feladótól érkező további üzeneteket kiszűrhetjük, de ettől még nem feltétlenül kerülünk le a levelezőlistájáról. Érdemes azt is tudni, hogy a sikeres leiratkozás után még néhány napig érkezhetnek reklámlevelek az adott feladótól, és a korábban megkapott üzenetek sem törlődnek automatikusan a postafiókunkból.
Ha ismeretlen feladótól érkező, gyanús üzenetet kapunk, inkább jelöljük levélszemétként vagy adathalász üzenetként, és ne kattintsunk a benne található hivatkozásokra.