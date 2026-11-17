A vállalat közleménye szerint a döntés a lakossági és üzleti telekommunikációs szolgáltatásokra egyaránt vonatkozik. A Magyar Telekom a 2026-os infláció mértékétől függetlenül nem alkalmazza az általános szerződési feltételekben szereplő díjkorrekciót.

Elmarad a Magyar Telekom inflációkövető díjemelése 2027-ben. A döntés a lakossági és üzleti ügyfeleket is érinti, a 2026-os infláció mértékétől függetlenül (A képen a Magyar Telekom épülete) Fotó: Kallus György

Elmarad a 2027-es inflációkövető díjemelés a Magyar Telekomnál

A társaság vezetősége a jelenlegi gazdasági környezetet, a várható piaci folyamatokat és az ügyfelek fogyasztási szokásainak változását figyelembe véve hozta meg döntését.

A bejelentés kifejezetten az inflációkövető díjemelés elmaradásáról szól, vagyis nem jelenti valamennyi szolgáltatási díj változatlanságát.

A Magyar Telekom a hálózatfejlesztésekről is beszámolt. A vállalat vezetékes gigabites hálózata 2026 harmadik negyedévének végére már 4,3 millió otthon és vállalkozás számára vált elérhetővé, kültéri 5G-lefedettsége pedig lakosságszám-arányosan meghaladta a 95 százalékot.