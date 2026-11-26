A telefon akkumulátora télen egészen másként viselkedhet, mint a kellemes nyári időben. Aki már próbált hosszabb ideig fényképezni a hóesésben, vagy a fagyos utcán használta a navigációt, tapasztalhatta, hogy a mobilja a megszokottnál hamarabb lemerül, esetleg minden előzmény nélkül kikapcsol. Az, hogy a megszokottnál sokkal gyorsabban merül a telefon a hidegben, nem feltétlenül utal meghibásodásra: a háttérben a modern okostelefonokban használt lítiumion-akkumulátorok működési sajátosságai állnak. Az Apple, a Samsung és a Google hivatalos tájékoztatói egyaránt felhívják a figyelmet arra, hogy az alacsony hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja az akkumulátor teljesítményét. A jó hír az, hogy a hideg okozta problémák jelentős része átmeneti, és néhány egyszerű módszerrel sokat tehetünk a megelőzésükért.
Miért merül a telefon a hidegben gyorsabban?
A legtöbb okostelefon lítiumion-akkumulátort használ, amelynek működése kémiai folyamatokon alapul. Alacsony hőmérsékleten ezek a folyamatok lelassulnak, az akkumulátor belső ellenállása pedig megnőhet. Emiatt nehezebbé válik az energia leadása, különösen akkor, ha a telefon nagyobb teljesítményt igényel. Ez például akkor okozhat gondot, ha a hidegben egyszerre használjuk a navigációt, a mobilinternetet és a kamerát. Ilyenkor az akkumulátornak nagyobb áramot kell biztosítania, miközben a hideg miatt erre kevésbé képes. Az Apple szerint
a kifejezetten hideg környezetben történő használat átmenetileg lerövidítheti az iPhone üzemidejét, és előfordulhat, hogy a telefon kikapcsol a hidegben.
A gyártó azt is hangsúlyozza, hogy a telefon normál hőmérsékletre történő visszamelegedése után az üzemidő helyreállhat. A hidegben tapasztalt gyors merülés tehát nem feltétlenül jelenti az akkumulátor tartós kapacitásvesztését. A rendelkezésre álló energia egy részét a készülék átmenetileg nem tudja megfelelően hasznosítani.
Akár jelentős töltöttségnél is kikapcsolhat a mobil
A téli hideg egyik legkellemetlenebb következménye, amikor a telefon annak ellenére kikapcsol, hogy a kijelző még számottevő akkumulátortöltöttséget mutat. A Samsung hivatalos akkumulátoros tájékoztatója szerint a rendkívül alacsony hőmérséklet nagyobb feszültségesést idézhet elő.
A probléma különösen a régebbi, már elhasználódott akkumulátorral rendelkező telefonoknál jelentkezhet. Az öregedő akkumulátorok eleve nehezebben képesek nagyobb teljesítményt leadni, a hideg pedig tovább ronthatja a helyzetet. A Google a Pixel telefonokkal kapcsolatban szintén figyelmeztet: ha a készülék hőmérséklete 0 Celsius-fok alá csökken, váratlan kikapcsolás következhet be.Ezért a kijelzett töltöttségi százalék önmagában nem garantálja, hogy a telefon a fagyban is zavartalanul használható marad.
A töltést is leállíthatja a hideg
A fagyos idő nemcsak az akkumulátor kisütését, hanem a töltését is befolyásolhatja. Az Apple tájékoztatása szerint a túl hideg iPhone automatikusan lelassíthatja vagy ideiglenesen felfüggesztheti a töltést. Ez nem feltétlenül a töltő vagy a kábel hibája, hanem a készülék akkumulátorvédelmi működésének része. A hőmérséklet miatt korlátozott töltés a vezetékes és a vezeték nélküli megoldásokat egyaránt érintheti. Amikor az akkumulátor ismét megfelelő hőmérsékletű lesz, a töltés folytatódhat.
Ha a telefonunkat hosszabb időre a hidegben hagytuk, ne próbáljuk mindenáron azonnal tölteni. Célszerű előbb szobahőmérsékletű környezetbe vinni, és megvárni, amíg fokozatosan felmelegszik.
Öt egyszerű módszer, amellyel megóvhatjuk a telefonunkat télen
- Tartsuk a telefont a kabátunk belső zsebében! A testünkhöz közelebb elhelyezett telefon kevésbé hűl le, mint az, amelyet a kabát külső zsebében vagy egy hideg táska külső rekeszében tartunk.
- Ne használjuk feleslegesen a nagy energiaigényű funkciókat! A folyamatos navigáció, a videófelvétel, a játék és a maximális kijelzőfényerő növelheti az energiaigényt.
- Indulás előtt töltsük fel a készüléket! A hideg különösen az alacsony töltöttségi szinttel és adott esetben egy elöregedett akkumulátorral együtt növelheti a váratlan kikapcsolás kockázatát.
- Ne melegítsük hajszárítóval vagy radiátoron! Ha a telefon túlságosan lehűlt, vigyük be egy fűtött helyiségbe, és hagyjuk természetes módon átvenni a környezet hőmérsékletét. A mesterségesen generált hirtelen hőmérséklet-változás további problémákat okozhat.
- Legyen nálunk tartalék energiaforrás! Hasznos lehet egy előre feltöltött powerbank. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a külső akkumulátorok is érzékenyek lehetnek a hidegre, keretes szövegünkben visszatérünk erre.
Mit tegyünk, ha már kikapcsolt a telefon?
Ha a mobilunk a hidegben váratlanul kikapcsol, először vigyük melegebb, száraz helyre. Ne próbáljuk erőltetni az újraindítást, és ne csatlakoztassuk azonnal töltőre, ha a készülék még nagyon hideg. Várjuk meg, amíg fokozatosan felmelegszik. Ezt követően megpróbálhatjuk újra bekapcsolni, illetve szükség esetén tölteni. A hidegből meleg helyiségbe vitt eszközön páralecsapódás is előfordulhat, ezért nedvesség észlelésekor különösen fontos, hogy a telefont és a töltőcsatlakozót csak teljesen száraz állapotban használjuk.
Ha a készülék normál hőmérsékleten is rendszeresen váratlanul kikapcsol, érdemes ellenőriztetni az akkumulátor állapotát. Ilyenkor ugyanis már nem biztos, hogy kizárólag az időjárás áll a háttérben.
A legfontosabb, hogy a készüléket lehetőség szerint óvjuk a tartós fagytól, ne töltsük túlságosan hideg állapotban, és kerüljük a hirtelen felmelegítését. Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthetjük annak az esélyét, hogy éppen akkor maradjunk telefon nélkül, amikor a legnagyobb szükségünk lenne rá.
A powerbankot is óvni kell a fagytól - ezekre figyeljünk télen
A hideg időjárás nemcsak a telefonunk, hanem a külső akkumulátorunk teljesítményét is befolyásolhatja. Hiába van nálunk egy teljesen feltöltött powerbank, ha az alacsony hőmérséklet miatt a vártnál kevesebb energiát tud leadni. Az Anker, amely globálisan piacvezető a mobil töltéstechnológia és a hordozható külső akkumulátorok (power bankek) piacán, arra hívja fel a figyelmet, hogy a fagyos autóban vagy fűtetlen garázsban hagyott powerbankok felhasználható kapacitása jelentősen csökkenhet. A gyártó szerint szélsőséges körülmények között akár 30–50 százalékos visszaesés is előfordulhat, bár ennek mértéke az akkumulátor típusától, hőmérsékletétől és terhelésétől függ. A vállalat szerint a téli áramkimaradás idején a telefonunk különösen fontos eszközzé válhat, hiszen segítségével tájékozódhatunk, kapcsolatot tarthatunk másokkal, és akár világításra is használhatjuk. Éppen ezért érdemes a powerbank télen létfontosságú lehet, érdemes a téli felkészülés részének tekinteni. Egy megfelelően tárolt és feltöltött külső akkumulátor sokat segíthet, ha hosszabb ideig nem jutunk hálózati áramforráshoz.
Ha a készülék nem tudja biztonságosan fenntartani a működéséhez szükséges feszültséget, átmenetileg kikapcsolhat, hogy megvédje az alkatrészeit.