A telefon akkumulátora télen egészen másként viselkedhet, mint a kellemes nyári időben. Aki már próbált hosszabb ideig fényképezni a hóesésben, vagy a fagyos utcán használta a navigációt, tapasztalhatta, hogy a mobilja a megszokottnál hamarabb lemerül, esetleg minden előzmény nélkül kikapcsol. Az, hogy a megszokottnál sokkal gyorsabban merül a telefon a hidegben, nem feltétlenül utal meghibásodásra: a háttérben a modern okostelefonokban használt lítiumion-akkumulátorok működési sajátosságai állnak. Az Apple, a Samsung és a Google hivatalos tájékoztatói egyaránt felhívják a figyelmet arra, hogy az alacsony hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja az akkumulátor teljesítményét. A jó hír az, hogy a hideg okozta problémák jelentős része átmeneti, és néhány egyszerű módszerrel sokat tehetünk a megelőzésükért.

Gyorsan merül a telefon a hidegben? Megvan az oka - Fotó: Kasia / Unsplash

Miért merül a telefon a hidegben gyorsabban?

A legtöbb okostelefon lítiumion-akkumulátort használ, amelynek működése kémiai folyamatokon alapul. Alacsony hőmérsékleten ezek a folyamatok lelassulnak, az akkumulátor belső ellenállása pedig megnőhet. Emiatt nehezebbé válik az energia leadása, különösen akkor, ha a telefon nagyobb teljesítményt igényel. Ez például akkor okozhat gondot, ha a hidegben egyszerre használjuk a navigációt, a mobilinternetet és a kamerát. Ilyenkor az akkumulátornak nagyobb áramot kell biztosítania, miközben a hideg miatt erre kevésbé képes. Az Apple szerint

a kifejezetten hideg környezetben történő használat átmenetileg lerövidítheti az iPhone üzemidejét, és előfordulhat, hogy a telefon kikapcsol a hidegben.

A gyártó azt is hangsúlyozza, hogy a telefon normál hőmérsékletre történő visszamelegedése után az üzemidő helyreállhat. A hidegben tapasztalt gyors merülés tehát nem feltétlenül jelenti az akkumulátor tartós kapacitásvesztését. A rendelkezésre álló energia egy részét a készülék átmenetileg nem tudja megfelelően hasznosítani.

Akár jelentős töltöttségnél is kikapcsolhat a mobil

A téli hideg egyik legkellemetlenebb következménye, amikor a telefon annak ellenére kikapcsol, hogy a kijelző még számottevő akkumulátortöltöttséget mutat. A Samsung hivatalos akkumulátoros tájékoztatója szerint a rendkívül alacsony hőmérséklet nagyobb feszültségesést idézhet elő.

A probléma különösen a régebbi, már elhasználódott akkumulátorral rendelkező telefonoknál jelentkezhet. Az öregedő akkumulátorok eleve nehezebben képesek nagyobb teljesítményt leadni, a hideg pedig tovább ronthatja a helyzetet. A Google a Pixel telefonokkal kapcsolatban szintén figyelmeztet: ha a készülék hőmérséklete 0 Celsius-fok alá csökken, váratlan kikapcsolás következhet be.Ezért a kijelzett töltöttségi százalék önmagában nem garantálja, hogy a telefon a fagyban is zavartalanul használható marad.