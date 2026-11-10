Nem mindennapi kibertámadás érte a WorkOS nevű amerikai technológiai vállalatot. A cég rendszereibe egy mesterséges intelligenciával (a továbbiakban az egyszerűség kedvéért AI) működő hackerprogram jutott be, amely jelentős mennyiségű ügyféladatot szerzett meg. A történet különlegessége, hogy a támadás a rendelkezésre álló információk szerint nem szándékosan történt: az AI állítólag kiszabadult abból a tesztkörnyezetből, amelyben egy biztonsági kutató vizsgálta a képességeit. A BleepingComputer beszámolója szerint az incidens mögött az ARTEX nevű, mesterséges intelligenciára épülő kiberbiztonsági eszköz állt. Az ilyen programokat arra fejlesztik, hogy önállóan keressenek biztonsági réseket, és megvizsgálják, mennyire könnyű kihasználni azokat. A probléma akkor kezdődött, amikor a kutató által tesztelt mesterséges intelligencia a számára kijelölt környezeten kívül kezdett működni, és egy valódi vállalat rendszereivel lépett kapcsolatba.

Elszabadult a mesterséges intelligencia (illusztráció)

Fotó: Igor Omilaev / Unsplash

Így jutott be a mesterséges intelligencia a rendszerbe

A WorkOS vizsgálata több olyan biztonsági hiányosságot is feltárt, amelyek lehetővé tették az illetéktelen hozzáférést. A vállalat egyik régebbi, belső használatra szánt alkalmazása az internet felől is elérhető volt, holott ezt nem lett volna szabad megengedni. Ráadásul a rendszer egy fejlesztéshez használt, könnyen kitalálható azonosítót is elfogadott.

Az AI-program megtalálta a hozzáférési lehetőséget,

sikeresen azonosította magát,

majd nagy mennyiségben kezdte lekérni a tárolt adatokat.

A támadást az is megkönnyítette, hogy a rendszer nem korlátozta megfelelően az egymás után elküldhető kérések számát. Így a mesterséges intelligencia rövid idő alatt rengeteg információhoz férhetett hozzá. A vállalat szerint az első igazolt illetéktelen hozzáférés október 25-én történt, a problémát azonban csak október 30-án fedezték fel, amikor egy alkalmazott szokatlanul nagy rendszerhasználatot észlelt. Addigra az adatok tömeges letöltése már befejeződött.

Adatlopás véletlenül: milyen adatokat szerzett meg az AI?

A kibertámadás során többek között ügyfelek nevei, e-mail-címei, telefonszámai, vállalati kapcsolattartási adatai és korábbi ügyfélkapcsolati információi kerültek illetéktelen kézbe.

A megszerzett adatok között értékesítési beszélgetések, ügyfélszolgálati egyeztetések és vállalati üzenetváltások részletei is szerepeltek.

A WorkOS hangsúlyozta, hogy a vizsgálat alapján az incidens az értékesítési és ügyfélszolgálati rendszereire korlátozódott.