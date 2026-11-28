A mesterséges intelligencia segítségével készítették el Nyikolaj Gogol Holt lelkek című regénye elveszett második kötetének új változatát Oroszországban. A Holt lelkek: Újjászületés címmel megjelent könyv elkészítéséhez a Sber banki és technológiai vállalatcsoport által fejlesztett GigaChat modellt használták – számolt be róla a Reuters.

A mesterséges intelligencia segítségével Gogol írói stílusát próbálták visszaadni

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Gogol nem sokkal 1852-ben bekövetkezett halála előtt elégette a regény kéziratának egy részét. Az orosz irodalom egyik remekműveként számon tartott alkotás három tervezett kötetéből mindössze az első maradt fenn teljes egészében.

Gogol írói stílusát tanulmányozta a mesterséges intelligencia

A projekt célja annak vizsgálata volt, hogy a technológia képes-e visszaadni egy klasszikus szerző írói stílusát és műveinek szellemiségét. A munkában nyelvészek, mérnökök és történészek is részt vettek.

A projektet irányító Vlagyiszlav Otrosenko szerint a rendszernek mintegy négy hónapra volt szüksége ahhoz, hogy hitelesnek ható irodalmi stílust alakítson ki.

Nagyon jól megbirkózott a feladat művészi oldalával, különösen a cselekmény kidolgozásával

– mondta Otrosenko a Reutersnek, hozzátéve, hogy az alkotás jelentős érdeklődést váltott ki az olvasók körében.

Megosztotta az irodalmi szakértőket az új kötet

Míg egyes olvasók szerint az új könyv hűen idézi meg az eredeti regény szellemiségét, az irodalmi szakértők kétségeiket fejezték ki az alkotással kapcsolatban.

Artyom Nyikityin Gogol-kutató szerint egy szerző korábbi munkásságának ismerete önmagában nem elegendő ahhoz, hogy hiteles folytatás szülessen.

Még ha ismerjük is a szerző nyelvezetét, stílusát és cselekményszálait, abból nem következtethetünk arra, hogy mit írna ezután

– fogalmazott a szakértő.

Befejezetlen maradt Gogol legismertebb alkotásainak egyike A Holt lelkek első kötetének főhőse Csicsikov, aki olyan elhunyt jobbágyok megvásárlásával próbál vagyont szerezni, akik a hivatalos nyilvántartásokban még élőként szerepelnek. Gogol a második és harmadik kötetben a főszereplő erkölcsi megújulását kívánta bemutatni, alkotói és lelki válsága miatt azonban nem tudta befejezni a művet.

A mai Ukrajna területén született, orosz nyelven alkotó írót az orosz és az ukrán irodalom egyaránt kiemelkedő alakjaként tartja számon. Művei elsősorban szatirikus hangvételükről és sötét humorukról ismertek.