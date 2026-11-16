Mesterséges intelligencia jogi felelősége: ki felel az AI hibákért?

Bár a mesterséges intelligencia egyre több területen ad tanácsokat és segít a döntésekben, önmagában nem vonható felelősségre, hiszen a törvény nem tekinti önálló személynek. Ha hibázik, azt kell megvizsgálni, hogy ki fejlesztette, ki működtette, és ki használta a rendszert. Nem jelenti azonban minden tévedés automatikusan azt, hogy valakinek kártérítést kell fizetnie. Hogy végül ki felel a történtekért, az mindig az adott helyzettől és a vonatkozó szabályoktól függ.

A mesterséges intelligencia jogi felelőssége: ki felel a vállalati AI-rendszerek hibáiért? / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Igor Omilaev

A mesterséges intelligencia jogi felelőssége: ki felel a vállalati AI-rendszerek hibáiért?

1. Kártérítés járhat, ha a bank AI-asszisztense félretájékoztat

Akkor is a banknak kell megtéríteni a kárt, ha virtuális AI asszisztensük félretájékoztat egy a netbankban nem elérhető befizetési határidőről. Ha emiatt plusz kamatot, vagy büntetést kell fizetnünk, a cég polgár jogi kártérítéssel tartozik.

2. Ki felel az AI chatbot által meghirdetett téves árért?

Ha megveszünk egy webshop AI chatbotja által fals kedvezménnyel hirdetett árut, a cégnek nem kötelessége az ár alatt kínált terméket kiküldeni, de fogyasztóvédelmi bírságra számíthat és a jogsértésért felelősséget kell vállalnia.

3. Nem háríthatja át a szolgáltató az AI hibájának költségeit

Nem háríthatja ránk a plusz költségeket a gázszolgáltató, ha hibásan küldjük be a mérőóra állását az AI chatbotjuk félreinformálása miatt. Ha mégis kötbért számolnak fel, a cég fogyasztóvédelmi bírságot kaphat, és felénk polgári jogi kártérítéssel tartozik.

4. Ki felel, ha az AI-vezérelt robot balesetet okoz?

A munkáltató objektív felelősséggel tartozik, ha egy AI vezérelt robotgép szoftverhiba okozta meghibásodása során megsebesít egy dolgozót. A cégnek a Munka Törvénykönyve alapján meg kell térítenie a táppénz-kiegészítést, és sérelmi díjat szükséges fizetnie a személyiségi jogsértésért.

5. Személyes adatok szivárognak ki az AI chatbot miatt

Ha egy cég által kínált AI chatbot szolgáltatás szoftverhibája miatt illetéktelennek adja ki egy ügyfél személyes adatait vagy chat-előzményeit, a vállalkozásnak sérelmi díjat kell fizetni, a NAIH pedig legsúlyosabb esetben a globális éves forgalom 4 százalékát elérő bírságot is kiszabhat.