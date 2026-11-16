Mesterséges intelligencia jogi felelősége: ki felel az AI hibákért?

Bár a mesterséges intelligencia egyre több területen ad tanácsokat és segít a döntésekben, önmagában nem vonható felelősségre, hiszen a törvény nem tekinti önálló személynek. Ha hibázik, azt kell megvizsgálni, hogy ki fejlesztette, ki működtette, és ki használta a rendszert. Nem jelenti azonban minden tévedés automatikusan azt, hogy valakinek kártérítést kell fizetnie. Hogy végül ki felel a történtekért, az mindig az adott helyzettől és a vonatkozó szabályoktól függ.
A mesterséges intelligencia jogi felelőssége: ki felel a vállalati AI-rendszerek hibáiért?
1. Kártérítés járhat, ha a bank AI-asszisztense félretájékoztat
Akkor is a banknak kell megtéríteni a kárt, ha virtuális AI asszisztensük félretájékoztat egy a netbankban nem elérhető befizetési határidőről. Ha emiatt plusz kamatot, vagy büntetést kell fizetnünk, a cég polgár jogi kártérítéssel tartozik.
2. Ki felel az AI chatbot által meghirdetett téves árért?
Ha megveszünk egy webshop AI chatbotja által fals kedvezménnyel hirdetett árut, a cégnek nem kötelessége az ár alatt kínált terméket kiküldeni, de fogyasztóvédelmi bírságra számíthat és a jogsértésért felelősséget kell vállalnia.
3. Nem háríthatja át a szolgáltató az AI hibájának költségeit
Nem háríthatja ránk a plusz költségeket a gázszolgáltató, ha hibásan küldjük be a mérőóra állását az AI chatbotjuk félreinformálása miatt. Ha mégis kötbért számolnak fel, a cég fogyasztóvédelmi bírságot kaphat, és felénk polgári jogi kártérítéssel tartozik.
4. Ki felel, ha az AI-vezérelt robot balesetet okoz?
A munkáltató objektív felelősséggel tartozik, ha egy AI vezérelt robotgép szoftverhiba okozta meghibásodása során megsebesít egy dolgozót. A cégnek a Munka Törvénykönyve alapján meg kell térítenie a táppénz-kiegészítést, és sérelmi díjat szükséges fizetnie a személyiségi jogsértésért.
5. Személyes adatok szivárognak ki az AI chatbot miatt
Ha egy cég által kínált AI chatbot szolgáltatás szoftverhibája miatt illetéktelennek adja ki egy ügyfél személyes adatait vagy chat-előzményeit, a vállalkozásnak sérelmi díjat kell fizetni, a NAIH pedig legsúlyosabb esetben a globális éves forgalom 4 százalékát elérő bírságot is kiszabhat.
6. Ki fizet, ha az AI kézbesítettnek jelöl egy eltűnt csomagot?
Nem mentesül a kártérítés fizetése alól a futárszolgálat sem, ha az AI rendszere egy eltűnt csomagot kézbesítettnek tüntet fel. Ha a hiba miatt a reklamációs határidőből is kicsúszunk, a cég a küldemény valós értékét köteles megtéríteni.
7. A szolgáltató felelhet a hibás AI-alapú foglalásért
Ha egy utazási iroda AI-alapú szállásfoglaló rendszere egy nem létező hotelt igazol vissza a nevünkben, a cég nem háríthatja ránk a felelősséget. A helyszínen a hibából keletkezett plusz költséget így a vállalatnak kell megtéríteni.
Mikor felelős a felhasználó az AI hibájáért?
1. Az AI tanácsa nem mentesít az állatkínzás felelőssége alól
Ma már szinte minden kérdéssel az AI-hoz fordulunk, ám lehet, hogy a kapott válasz követése végzetes hiba. Mivel a bot nem képes kiváltani a szakembereket, ha ajánlására egészségkárosító készítményt adunk be háziállatainknak, ezzel halált vagy szenvedést okozva nekik, nem csak, hogy mi leszünk a felelősek, de bűncselekmény elkövetése miatt a törvény pénzbüntetést, vagy elkobzást is ítélhet.
2. Ki felel, ha az AI-navigáció szabálytalan útra vezet?
Ha egy AI által vezérelt GPS lezárt útra visz, és emiatt bírságot kapunk vagy megsérül az autó, a jog szerint a navigáció hibája nem mentesíti a sofőrt a felelősség alól. A KRESZ ugyanis az alkalmazást csak segédeszköznek tartja, a végső döntés így a sofőr felelőssége, aki közigazgatási vagy szabálysértési bírságra, és büntetőpontokra is számíthat.
3. Kié a felelősség az AI-val generált képek szerzői jogáért?
Ha képszerkesztőt használunk, nézzünk utána, hogy az a fotó, amit a mesterséges intelligencia generál, jogvédett-e. Mert ha kitesszük az internetre, és jelentkezik a fotós, szerzői jog jogsértése miatt nekünk kell kifizetnünk a licencdíját, és megtérítenünk az okozott kárt, ugyanis a programok felhasználási feltételei a felelősséget a felhasználóra hárítják.
4. Veszélyes lehet az AI tanácsára végzett elektromos javítás
Ha a ChatGPT segítségét kérjük egy otthoni elektromos hálózat javításához, és emiatt zárlat keletkezik, vagy kigyullad a lakás, a biztosító a kárigényünket is elutasíthatja. Ráadásul, ha ez szomszédokat is veszélyezteti, bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás indulhat ellenünk.
5. Nem bízhatjuk az AI-ra a mérgező gombák felismerését
Még a képalapú felismerés is tévedhet, így, ha ősszel AI-gombameghatározó appal nézzük át a szedett példányt bevizsgálás helyett, miénk a felelősség mások egészségének veszélyeztetéséért. A készítők védettek, hisz a szakértői kontrollra már a felhasználási feltételekben felszólítanak.
6. Ki felel az AI-fordító miatt elkövetett hibáért?
Ha egy külföldi nyaraláson az AI-alapú fordítóprogrammal hibásan töltjük ki a visszaigazoló e-mailt, az anyagi veszteséggel nekünk kell számolnunk. Mivel a digitális jóváhagyás is jognyilatkozatnak minősül, a tévedés a mi felelősségünk, ezért a fordítóprogramra hivatkozva nem mentesülünk a tévesen megrendelt szolgáltatások kifizetése alól.
7. Az AI által elrontott adóbevallásért is a felhasználó felel
A chatbotra bízott adóbevallás esetén, ha a program rosszul értelmezi a hatályos törvényeket, és emiatt kevesebb adót fizetünk be, a jog kötelez, hogy megtérítsük az elmaradt összeget, sőt büntetéssel és késedelmi pótlékkal is számolnunk kell. A hatóság a hiány feltárásakor akár ötven százalékig terjedő bírságot is kiszabhat.
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Kredit: A tájékoztatás nem teljes körű!
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