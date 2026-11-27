Egyre többen használják a mesterséges intelligenciát olyan problémák megoldására is, amelyekről még a közvetlen környezetükben élőknek sem szívesen beszélnek. Vannak, akik párkapcsolati tanácsokat kérnek, mások egészségügyi problémáikról, anyagi nehézségeikről vagy éppen lelki gondjaikról mesélnek nekik. Sokan egyfajta bizalmasként tekintenek a mesterséges intelligencia segítségével működő chatbotokra, amely előtt nincsenek titkaik. De vajon mi történik ezekkel a beszélgetésekkel, ha az adott szolgáltatást üzemeltető vállalat csődbe megy? Erre a kérdésre adhat nyugtalanító választ a Character.AI esete.

Mesterséges intelligencia: árverésre kerülhetnek a titkaink (illusztráció)

Fotó: Igor Omilaev / Unsplash

A mesterséges intelligencia és a titkaink: árverésre kerülhetnek a beszélgetések

A Character.AI olyan mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatás, amelynek felhasználói különböző személyiséggel felruházott virtuális karakterekkel beszélgethetnek. Ezek akár barátként, romantikus partnerként vagy tanácsadóként is viselkedhetnek.

A vállalat októberben csődvédelmet kért, most pedig értékesítené vagyonát, amelynek rendkívül értékes részét képezhetik a felhasználóktól származó adatok.

A december 1-jére tervezett árverésen több mint 21 millió amerikai felhasználói fiók beszélgetési előzményei kerülhetnek kalapács alá. Az érintett fiókok közül több mint 2,1 milliót kiskorúak regisztráltak, írja a TechCrunch.

Ráadásul nem csupán a mesterséges intelligenciával folytatott beszélgetésekről van szó. Az értékesítendő adatállomány IP-címeket és egyéb személyes információkat is tartalmaz.

Gyermekek legféltettebb titkai is idegen kezekbe kerülhetnek

A tervezett árverés ellen 42 amerikai főügyész lépett fel, írja az Engadget, akik azt szeretnék elérni, hogy a csődeljárást felügyelő bíróság akadályozza meg az érzékeny személyes adatok megfelelő garanciák nélküli értékesítését.

Az adatállományban olyan beszélgetések is szerepelnek, amelyek során a felhasználók mentális egészségükről, étkezési zavarokról, önsértésről vagy más rendkívül érzékeny témákról beszélgettek a mesterséges intelligenciával.

Különösen aggasztó, hogy gyermekek személyes beszélgetései is az értékesítendő adatok között lehetnek.

A hatóságok szerint a jelenlegi feltételek nem biztosítják, hogy az új tulajdonos tiszteletben tartsa a Character.AI korábbi adatvédelmi vállalásait. Az sem lenne megfelelően garantálva, hogy a felhasználók kérhessék személyes adataik törlését, vagy megakadályozhassák azok további értékesítését.