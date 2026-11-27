Egyre többen használják a mesterséges intelligenciát olyan problémák megoldására is, amelyekről még a közvetlen környezetükben élőknek sem szívesen beszélnek. Vannak, akik párkapcsolati tanácsokat kérnek, mások egészségügyi problémáikról, anyagi nehézségeikről vagy éppen lelki gondjaikról mesélnek nekik. Sokan egyfajta bizalmasként tekintenek a mesterséges intelligencia segítségével működő chatbotokra, amely előtt nincsenek titkaik. De vajon mi történik ezekkel a beszélgetésekkel, ha az adott szolgáltatást üzemeltető vállalat csődbe megy? Erre a kérdésre adhat nyugtalanító választ a Character.AI esete.
A mesterséges intelligencia és a titkaink: árverésre kerülhetnek a beszélgetések
A Character.AI olyan mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatás, amelynek felhasználói különböző személyiséggel felruházott virtuális karakterekkel beszélgethetnek. Ezek akár barátként, romantikus partnerként vagy tanácsadóként is viselkedhetnek.
A vállalat októberben csődvédelmet kért, most pedig értékesítené vagyonát, amelynek rendkívül értékes részét képezhetik a felhasználóktól származó adatok.
A december 1-jére tervezett árverésen több mint 21 millió amerikai felhasználói fiók beszélgetési előzményei kerülhetnek kalapács alá. Az érintett fiókok közül több mint 2,1 milliót kiskorúak regisztráltak, írja a TechCrunch.
Ráadásul nem csupán a mesterséges intelligenciával folytatott beszélgetésekről van szó. Az értékesítendő adatállomány IP-címeket és egyéb személyes információkat is tartalmaz.
Gyermekek legféltettebb titkai is idegen kezekbe kerülhetnek
A tervezett árverés ellen 42 amerikai főügyész lépett fel, írja az Engadget, akik azt szeretnék elérni, hogy a csődeljárást felügyelő bíróság akadályozza meg az érzékeny személyes adatok megfelelő garanciák nélküli értékesítését.
Az adatállományban olyan beszélgetések is szerepelnek, amelyek során a felhasználók mentális egészségükről, étkezési zavarokról, önsértésről vagy más rendkívül érzékeny témákról beszélgettek a mesterséges intelligenciával.
Különösen aggasztó, hogy gyermekek személyes beszélgetései is az értékesítendő adatok között lehetnek.
A hatóságok szerint a jelenlegi feltételek nem biztosítják, hogy az új tulajdonos tiszteletben tartsa a Character.AI korábbi adatvédelmi vállalásait. Az sem lenne megfelelően garantálva, hogy a felhasználók kérhessék személyes adataik törlését, vagy megakadályozhassák azok további értékesítését.
Azt sem tudni, mire használnák az adatokat
Tovább növeli az ügy körüli bizonytalanságot, hogy az árveréshez eddig nyilvánosan megnevezett egyetlen ajánlattevőt, a Smirks and Pangs Acquisition LLC nevű vállalkozást mindössze november 13-án alapították.
Egyelőre nem világos, hogy milyen célokra használná fel a mesterséges intelligenciával folytatott bizalmas beszélgetéseket.
Egy ilyen adatbázis rendkívül értékes lehet, hiszen a hagyományos felhasználói adatoknál sokkal részletesebb képet adhat az emberek személyiségéről, félelmeiről, vágyairól, szokásairól és sebezhetőségéről. Elméletileg akár személyre szabott manipulációra vagy megtévesztésre is felhasználhatók az ilyen információk, bár arra nincs bizonyíték, hogy a potenciális vevőnek ilyen szándékai lennének.
Mit ne mondjunk el a mesterséges intelligenciának?
A Character.AI esete túlmutat egyetlen vállalat pénzügyi problémáin. Arra is figyelmeztet, hogy a mesterséges intelligencia használata során érdemes tudatosan kezelnünk a személyes adatainkat.
Egy chatbot bizalmas beszélgetőpartner benyomását keltheti, de ettől még nem feltétlenül vonatkoznak rá olyan titoktartási kötelezettségek, mint például egy orvosra vagy egy ügyvédre.
Lehetőség szerint ne adjuk meg a mesterséges intelligenciának:
- jelszavainkat és belépési adatainkat;
- bankkártyánk és bankszámlánk érzékeny adatait;
- személyazonosító okmányaink adatait;
- az azonosításunkra alkalmas bizalmas egészségügyi információkat;
- munkahelyi és üzleti titkainkat;
- gyermekeink érzékeny személyes adatait;
- olyan intim információkat, amelyek nyilvánosságra kerülése súlyos következményekkel járhat.
Érdemes ellenőrizni a használt chatbot adatvédelmi beállításait, tájékozódni arról, hogy meddig tárolja a beszélgetéseinket, mire használhatja fel azokat, illetve milyen lehetőségeink vannak az adatok törlésére. A különböző mesterségesintelligencia-szolgáltatások adatkezelési gyakorlata persze eltérő, ezért a Character.AI esete nem jelenti azt, hogy minden AI-szolgáltató hasonló módon kezelné a felhasználók adatait.