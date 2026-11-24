Lemondott tisztségéről Dél-Korea oktatási minisztere, Choi Kyo-jin, miután súlyos bírálatok érték a kormányzatot a mesterséges intelligenciával elkövethető vizsgacsalások elleni intézkedések miatt.

Mesterséges intelligenciával csalt egy vizsgázó, belebukott az oktatási miniszter - Fotó: Harry Parvin / Pexels

A botrány középpontjában egy olyan vizsgázó áll, aki elismerte, hogy rejtett kamerát, okostelefont és generatív mesterséges intelligenciát használt egy országos szakmai vizsgán. Az ügy különösen nagy felháborodást váltott ki, mert a férfi kiemelkedően jó eredményt ért el.

Rejtett kamerával fényképezte le a feladatokat

A beszámolók szerint az érintett egy adótanácsadói képesítő vizsgán alkalmazta a technológiát. A feladatokat egy apró, rejtett kamerával rögzítette, majd a képeket mesterségesintelligencia-rendszer segítségével dolgoztatta fel. A válaszokat egy okostelefonon keresztül kapta meg.

A csalásra éppen akkor derült fény, amikor Dél-Korea a rendkívül fontos országos egyetemi felvételi vizsgára készült.

Rendkívüli intézkedéseket vezettek be

A dél-koreai hatóságok attól tartottak, hogy más vizsgázók is hasonló módszerekkel próbálhatnak tisztességtelen előnyhöz jutni. Ezért szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be.

A vizsgázók ruházatát és egyes személyes tárgyait is ellenőrizték. Külön figyelmet fordítottak a szemüvegekre, órákra és a ruhagombokra, amelyekbe apró kamerákat rejthetnek.

A gyanús gombokat matricával fedték le, a vizsgatermekben pedig csak meghatározott írószereket engedélyeztek. Az intézkedések részeként országos mobiltelefonos vészjelzéseket is küldtek, hogy könnyebben kiszűrhessék a szabálytalanul bevitt készülékeket.

Több mint száz gyanús esetet azonosítottak

A dél-koreai oktatási tárca tájékoztatása szerint az országos felvételi vizsgán 111, elektronikus eszközökkel kapcsolatos feltételezett szabályszegést azonosítottak.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindegyik esetben mesterséges intelligenciával követtek volna el csalást.

A szigorítások komoly vitát váltottak ki, mert a diákok és a pedagógusok szerint a vizsga előtti utolsó pillanatban bevezetett változtatások további bizonytalanságot okoztak.