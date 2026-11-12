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okosszemüveg

Erről Pócs Jánosnak is tudnia kell: túlmelegedhetnek a Meta okosszemüvegei, már az izzadság is problémát okozhat

15 perce
Olvasási idő: 9 perc
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A Meta egyes okosszemüvegei a nedvesség vagy az izzadság hatására túlságosan felmelegedhetnek. A vállalat szerint ritka hibáról van szó, amelyet szoftverfrissítéssel igyekeznek kezelni, a problémás Meta okosszemüveget pedig ingyen kicserélik.
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okosszemüvegtúlmelegedésMeta

A Meta okosszemüvegek bizonyos változatainál olyan hibára derült fény, amely eléggé kellemetlen lehet egy közvetlenül az arcon viselt elektronikus eszköznél. Az eszköztípust idén leginkább Pócs János fideszes parlamenti képviselő hozta a köztudatba, amikor az Országyűlés egyik nyári ülésén viselte. A készülékek egy része a hírek szerint túlságosan felmelegedhet, ha nedvesség jut a belsejükbe. Ehhez nem feltétlenül szükséges, hogy az okosszemüveg elázzon: a problémát akár a viselés közben keletkező izzadság is kiválthatja. Az Engadget beszámolója szerint a Meta már értesíti a felhasználókat, és fontos szoftverfrissítést tesz elérhetővé. A vállalat hangsúlyozza, hogy a meghibásodás ritka, és csak a készülékek kis részét érinti. A pontos darabszámot ugyanakkor nem közölte.

Meta okosszemüvegekt érintő probléma: túlmelegedést okozhat a nedvesség, például ennél a típusnál is
Meta okosszemüvegeket érintő probléma: túlmelegedést okozhat a nedvesség, például ennél a típusnál is - forrás: Meta

Melyik Meta okosszemüvegeket érinti a hiba?

Fontos különbséget tenni a Meta különböző okosszemüvegei között, ugyanis nem valamennyi modellnél áll fenn a most felfedezett probléma. A gyártó tájékoztatása szerint a figyelmeztetés kizárólag a Meta Glasses saját márkájú termékcsalád öt változatára,

  • a Meta Glasses Adventurer, 
  • a Meta Glasses Fury, 
  • a Meta Glasses Starfire, 
  • a Meta Glasses Nova 
  • és Meta Glasses Capri modellekre  vonatkozik.

A Ray-Ban Meta és az Oakley Meta okosszemüvegek viszont nem érintettek. Vagyis például a Ray-Ban Meta Wayfarer, Headliner és Skyler, valamint az Oakley Meta HSTN és Vanguard tulajdonosainak a mostani, nedvességgel kapcsolatos meghibásodás miatt nem kell külön intézkedniük. Pócs képviselő is nyugodtan használhatja a Ray-Ban Metáját. 

20260720 Budapest Országgyűlés rendkívüli ülése a Parlamentben. Fotó: Ladóczki Balázs LB MW képen: Pócs János fideszes képviselő
Pócs János okoszemüvegét nem érinti a meghibásodás - Fotó: Ladóczki Balázs

Miért melegedhetnek túl az okosszemüvegek?

A Meta tájékoztatása alapján akkor jelentkezhet a probléma, ha túlzott mennyiségű nedvesség vagy izzadság jut a készülék belsejébe. Ilyenkor egyes okosszemüvegek a megszokottnál jobban felmelegedhetnek.

Ez különösen azért figyelemre méltó, mert a gyártó IPX4-es vízállósági besorolással forgalmazza az érintett eszközöket. Ez a minősítés a fröccsenő vízzel szembeni védelmet jelenti, így a szemüvegeknek például egy kisebb esőt is el kell viselniük.

Az IPX4-es besorolás ugyanakkor nem jelent teljes vízállóságot. Az ilyen készülékeket nem merítésre vagy erős vízsugárnak való kitettségre tervezték.

A most felfedezett hiba éppen ezért vet fel kérdéseket: egy mindennapi használatra szánt okosszemüvegnél a nedvesség és az izzadság megjelenése teljesen hétköznapi körülmény, egy okosszemüveg vízállósága teljesen más körülmények között fontos, mint egy telefoné például, amit nem hordunk magunkon...

A Meta egyelőre nem részletezte, pontosan milyen műszaki meghibásodás áll a rendellenes felmelegedés hátterében.

Fontos frissítés érkezik a Meta okosszemüvegeire

A vállalat a 130-as verziószámú szoftverfrissítéssel igyekszik kezelni a problémát. Az új szoftver biztonsági intézkedésként automatikusan leállíthatja az okosszemüveget, ha fennáll a túlzott felmelegedés veszélye. A működés hasonló ahhoz, ahogyan bizonyos okostelefonok is kikapcsolnak, amikor a belső hőmérsékletük túlságosan megemelkedik. A frissítés tehát nem szünteti meg a nedvesség bejutásának lehetőségét, hanem a rendellenes felmelegedés következményeit igyekszik megelőzni. A gyártó minden érintett modell tulajdonosának javasolja a legújabb szoftver telepítését.

A Meta okosszemüveg frissítés ellenőrzéséhez a következőket kell tenni:

  1. Nyissuk meg a telefonon a Meta AI alkalmazást.
  2. Lépjünk az okosszemüvegek menüpontjába.
  3. Válasszuk ki a csatlakoztatott készüléket, majd annak beállításait.
  4. Nyissuk meg a szoftverfrissítések menüpontját.
  5. Ellenőrizzük, hogy elérhető-e a 130-as vagy újabb verzió, és telepítsük.

A frissítés fokozatosan válik elérhetővé, ezért elképzelhető, hogy nem minden felhasználónál jelenik meg egyszerre.

Meta okosszemüveg túlmelegedés: ingyen kicserélik a problémás darabokat

A Meta azt is bejelentette, hogy díjmentes cserét biztosít azoknak, akiknél a nedvesség miatt jelentkező hiba valóban előfordul. Ha az érintett okosszemüveg a túlzott felmelegedés megelőzése érdekében váratlanul kikapcsol, a felhasználó értesítést kaphat a telefonjára. Ez a Meta ügyfélszolgálatához irányítja, ahol kezdeményezhető a készülék cseréje. A vállalat tehát nem általános termékvisszahívást jelentett be, hanem az igazoltan problémás eszközök ingyenes cseréjét teszi lehetővé. Aki rendellenes melegedést tapasztal, annak érdemes azonnal levennie az okosszemüveget, abbahagynia a használatát, és felvennie a kapcsolatot a gyártó ügyfélszolgálatával.

Az amerikai fogyasztóvédelmi hatóság nemrég egy másik gyártó okosszemüvegével kapcsolatban adott ki ijesztő tájékoztatást: az INMO Air 3 hibája súlyos sérülés, szélsőséges esetben akár halál kockázatával is járhat. Az okosszemüveg bal szára hosszabb használat közben túlmelegedhet, miközben közvetlenül a viselő arcával és fülével érintkezik.

 

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