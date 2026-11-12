Erről Pócs Jánosnak is tudnia kell: túlmelegedhetnek a Meta okosszemüvegei, már az izzadság is problémát okozhat

A Meta okosszemüvegek bizonyos változatainál olyan hibára derült fény, amely eléggé kellemetlen lehet egy közvetlenül az arcon viselt elektronikus eszköznél. Az eszköztípust idén leginkább Pócs János fideszes parlamenti képviselő hozta a köztudatba, amikor az Országyűlés egyik nyári ülésén viselte. A készülékek egy része a hírek szerint túlságosan felmelegedhet, ha nedvesség jut a belsejükbe. Ehhez nem feltétlenül szükséges, hogy az okosszemüveg elázzon: a problémát akár a viselés közben keletkező izzadság is kiválthatja. Az Engadget beszámolója szerint a Meta már értesíti a felhasználókat, és fontos szoftverfrissítést tesz elérhetővé. A vállalat hangsúlyozza, hogy a meghibásodás ritka, és csak a készülékek kis részét érinti. A pontos darabszámot ugyanakkor nem közölte.

Meta okosszemüvegeket érintő probléma: túlmelegedést okozhat a nedvesség, például ennél a típusnál is - forrás: Meta

Melyik Meta okosszemüvegeket érinti a hiba?

Fontos különbséget tenni a Meta különböző okosszemüvegei között, ugyanis nem valamennyi modellnél áll fenn a most felfedezett probléma. A gyártó tájékoztatása szerint a figyelmeztetés kizárólag a Meta Glasses saját márkájú termékcsalád öt változatára,

a Meta Glasses Adventurer,

a Meta Glasses Fury,

a Meta Glasses Starfire,

a Meta Glasses Nova

és Meta Glasses Capri modellekre vonatkozik.

A Ray-Ban Meta és az Oakley Meta okosszemüvegek viszont nem érintettek. Vagyis például a Ray-Ban Meta Wayfarer, Headliner és Skyler, valamint az Oakley Meta HSTN és Vanguard tulajdonosainak a mostani, nedvességgel kapcsolatos meghibásodás miatt nem kell külön intézkedniük. Pócs képviselő is nyugodtan használhatja a Ray-Ban Metáját.

Pócs János okoszemüvegét nem érinti a meghibásodás - Fotó: Ladóczki Balázs

Miért melegedhetnek túl az okosszemüvegek?

A Meta tájékoztatása alapján akkor jelentkezhet a probléma, ha túlzott mennyiségű nedvesség vagy izzadság jut a készülék belsejébe. Ilyenkor egyes okosszemüvegek a megszokottnál jobban felmelegedhetnek.

Ez különösen azért figyelemre méltó, mert a gyártó IPX4-es vízállósági besorolással forgalmazza az érintett eszközöket. Ez a minősítés a fröccsenő vízzel szembeni védelmet jelenti, így a szemüvegeknek például egy kisebb esőt is el kell viselniük.

Az IPX4-es besorolás ugyanakkor nem jelent teljes vízállóságot. Az ilyen készülékeket nem merítésre vagy erős vízsugárnak való kitettségre tervezték.

A most felfedezett hiba éppen ezért vet fel kérdéseket: egy mindennapi használatra szánt okosszemüvegnél a nedvesség és az izzadság megjelenése teljesen hétköznapi körülmény, egy okosszemüveg vízállósága teljesen más körülmények között fontos, mint egy telefoné például, amit nem hordunk magunkon...

A Meta egyelőre nem részletezte, pontosan milyen műszaki meghibásodás áll a rendellenes felmelegedés hátterében.