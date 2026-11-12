Erről Pócs Jánosnak is tudnia kell: túlmelegedhetnek a Meta okosszemüvegei, már az izzadság is problémát okozhat

A Meta okosszemüvegek bizonyos változatainál olyan hibára derült fény, amely eléggé kellemetlen lehet egy közvetlenül az arcon viselt elektronikus eszköznél. Az eszköztípust idén leginkább Pócs János fideszes parlamenti képviselő hozta a köztudatba, amikor az Országyűlés egyik nyári ülésén viselte. A készülékek egy része a hírek szerint túlságosan felmelegedhet, ha nedvesség jut a belsejükbe. Ehhez nem feltétlenül szükséges, hogy az okosszemüveg elázzon: a problémát akár a viselés közben keletkező izzadság is kiválthatja. Az Engadget beszámolója szerint a Meta már értesíti a felhasználókat, és fontos szoftverfrissítést tesz elérhetővé. A vállalat hangsúlyozza, hogy a meghibásodás ritka, és csak a készülékek kis részét érinti. A pontos darabszámot ugyanakkor nem közölte.
Melyik Meta okosszemüvegeket érinti a hiba?
Fontos különbséget tenni a Meta különböző okosszemüvegei között, ugyanis nem valamennyi modellnél áll fenn a most felfedezett probléma. A gyártó tájékoztatása szerint a figyelmeztetés kizárólag a Meta Glasses saját márkájú termékcsalád öt változatára,
- a Meta Glasses Adventurer,
- a Meta Glasses Fury,
- a Meta Glasses Starfire,
- a Meta Glasses Nova
- és Meta Glasses Capri modellekre vonatkozik.
A Ray-Ban Meta és az Oakley Meta okosszemüvegek viszont nem érintettek. Vagyis például a Ray-Ban Meta Wayfarer, Headliner és Skyler, valamint az Oakley Meta HSTN és Vanguard tulajdonosainak a mostani, nedvességgel kapcsolatos meghibásodás miatt nem kell külön intézkedniük. Pócs képviselő is nyugodtan használhatja a Ray-Ban Metáját.
Miért melegedhetnek túl az okosszemüvegek?
A Meta tájékoztatása alapján akkor jelentkezhet a probléma, ha túlzott mennyiségű nedvesség vagy izzadság jut a készülék belsejébe. Ilyenkor egyes okosszemüvegek a megszokottnál jobban felmelegedhetnek.
Ez különösen azért figyelemre méltó, mert a gyártó IPX4-es vízállósági besorolással forgalmazza az érintett eszközöket. Ez a minősítés a fröccsenő vízzel szembeni védelmet jelenti, így a szemüvegeknek például egy kisebb esőt is el kell viselniük.
Az IPX4-es besorolás ugyanakkor nem jelent teljes vízállóságot. Az ilyen készülékeket nem merítésre vagy erős vízsugárnak való kitettségre tervezték.
A most felfedezett hiba éppen ezért vet fel kérdéseket: egy mindennapi használatra szánt okosszemüvegnél a nedvesség és az izzadság megjelenése teljesen hétköznapi körülmény, egy okosszemüveg vízállósága teljesen más körülmények között fontos, mint egy telefoné például, amit nem hordunk magunkon...
A Meta egyelőre nem részletezte, pontosan milyen műszaki meghibásodás áll a rendellenes felmelegedés hátterében.
Fontos frissítés érkezik a Meta okosszemüvegeire
A vállalat a 130-as verziószámú szoftverfrissítéssel igyekszik kezelni a problémát. Az új szoftver biztonsági intézkedésként automatikusan leállíthatja az okosszemüveget, ha fennáll a túlzott felmelegedés veszélye. A működés hasonló ahhoz, ahogyan bizonyos okostelefonok is kikapcsolnak, amikor a belső hőmérsékletük túlságosan megemelkedik. A frissítés tehát nem szünteti meg a nedvesség bejutásának lehetőségét, hanem a rendellenes felmelegedés következményeit igyekszik megelőzni. A gyártó minden érintett modell tulajdonosának javasolja a legújabb szoftver telepítését.
A Meta okosszemüveg frissítés ellenőrzéséhez a következőket kell tenni:
- Nyissuk meg a telefonon a Meta AI alkalmazást.
- Lépjünk az okosszemüvegek menüpontjába.
- Válasszuk ki a csatlakoztatott készüléket, majd annak beállításait.
- Nyissuk meg a szoftverfrissítések menüpontját.
- Ellenőrizzük, hogy elérhető-e a 130-as vagy újabb verzió, és telepítsük.
A frissítés fokozatosan válik elérhetővé, ezért elképzelhető, hogy nem minden felhasználónál jelenik meg egyszerre.
Meta okosszemüveg túlmelegedés: ingyen kicserélik a problémás darabokat
A Meta azt is bejelentette, hogy díjmentes cserét biztosít azoknak, akiknél a nedvesség miatt jelentkező hiba valóban előfordul. Ha az érintett okosszemüveg a túlzott felmelegedés megelőzése érdekében váratlanul kikapcsol, a felhasználó értesítést kaphat a telefonjára. Ez a Meta ügyfélszolgálatához irányítja, ahol kezdeményezhető a készülék cseréje. A vállalat tehát nem általános termékvisszahívást jelentett be, hanem az igazoltan problémás eszközök ingyenes cseréjét teszi lehetővé. Aki rendellenes melegedést tapasztal, annak érdemes azonnal levennie az okosszemüveget, abbahagynia a használatát, és felvennie a kapcsolatot a gyártó ügyfélszolgálatával.
Az amerikai fogyasztóvédelmi hatóság nemrég egy másik gyártó okosszemüvegével kapcsolatban adott ki ijesztő tájékoztatást: az INMO Air 3 hibája súlyos sérülés, szélsőséges esetben akár halál kockázatával is járhat. Az okosszemüveg bal szára hosszabb használat közben túlmelegedhet, miközben közvetlenül a viselő arcával és fülével érintkezik.