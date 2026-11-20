A Microsoft-fiók sokkal többre szolgál annál, mint hogy bejelentkezzünk vele a Windows rendszerbe. Ugyanezzel az azonosítóval használhatjuk az Outlook levelezést, a OneDrive felhőtárhelyet, a Microsoft 365 alkalmazásait és az Xbox szolgáltatásait is. Éppen ezért a Microsoft-fiók beállításai között számos olyan lehetőség található, amelyről könnyű megfeledkezni, pedig a biztonságunk és a magánéletünk szempontjából is fontos lehet. A PCWorld arra hívta fel a figyelmet, hogy még a tapasztalt számítógép-használók is találhatnak meglepő dolgokat a fiókjukban.

Érdemes ellenőrizni a Microsoft-fiók beállításait, könnyen meglepetés érhet

Fotó: PAUL FAITH / AFP

10 fontos dolog, amit ellenőrizz a Microsoft-fiók beállításai között

Előfordulhat például, hogy egy évekkel ezelőtt kipróbált alkalmazás továbbra is hozzáfér bizonyos adatainkhoz, személyre szabott reklámokhoz használják fel a tevékenységünkkel kapcsolatos információkat, vagy egy elfelejtett előfizetés automatikusan megújul. A jó hír, hogy ezek jelentős része néhány kattintással ellenőrizhető. Ehhez először nyissuk meg az account.microsoft.com oldalt, és jelentkezzünk be a Microsoft-fiókunkba.

1. Ellenőrizzük, milyen alkalmazások férhetnek hozzá az adatainkhoz

Amikor egy alkalmazásba a Microsoft-fiókunkkal jelentkezünk be, előfordulhat, hogy engedélyt adunk bizonyos személyes adataink elérésére. Ez lehet például a profilunkhoz kapcsolódó információ vagy az e-mailjeinkhez biztosított hozzáférés.

A probléma az, hogy ezek az engedélyek akkor is megmaradhatnak, amikor az adott alkalmazást már régóta nem használjuk.

A Microsoft-fiók Adatvédelem részében keressük az Alkalmazás-hozzáférés menüpontot. Itt megnézhetjük, mely szolgáltatások kaptak engedélyt, és milyen adatokhoz férhetnek hozzá. Ha olyan alkalmazást találunk, amelyet már nem használunk vagy nem ismerünk fel, érdemes visszavonni a jogosultságát. Arra azonban figyeljünk, hogy ez az adott program egyes funkcióinak működését is befolyásolhatja.

2. Kapcsoljuk ki a felesleges reklámcélú adatfelhasználást

Sokan nem tudják, hogy a Microsoft-fiók adatvédelmi beállításai között a személyre szabott hirdetések megjelenítését is szabályozhatjuk. A Microsoft különféle szolgáltatásainak használatából származó információkat felhasználhatja arra, hogy az érdeklődésünkhöz igazodó reklámokat jelenítsen meg. Bizonyos beállítások a harmadik felekkel történő, reklámcélú adatmegosztást is érintik. Ha ezt nem szeretnénk, keressük a Személyre szabott hirdetésbeállítások menüpontot Itt érdemes ellenőrizni, hogy engedélyeztük-e az érdeklődésünk alapján megjelenő reklámokat, illetve a személyes adatok reklámcélú megosztását más vállalatokkal.

3. Szabaduljunk meg a kéretlen Microsoft-reklámlevelektől

Ha rendszeresen kapunk a Microsofttól termékajánlatokat, promóciókat vagy más marketingüzeneteket, és ez minket zavar, érdemes megnézni a kommunikációs beállításokat. A fiók beállításai között az Adatvédelem → Promóciós kommunikáció résznél szabályozhatjuk, milyen marketingcélú megkereséseket szeretnénk kapni. A felesleges lehetőségek kikapcsolásával csökkenthetjük a reklámlevelek számát.