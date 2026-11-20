A Microsoft-fiók sokkal többre szolgál annál, mint hogy bejelentkezzünk vele a Windows rendszerbe. Ugyanezzel az azonosítóval használhatjuk az Outlook levelezést, a OneDrive felhőtárhelyet, a Microsoft 365 alkalmazásait és az Xbox szolgáltatásait is. Éppen ezért a Microsoft-fiók beállításai között számos olyan lehetőség található, amelyről könnyű megfeledkezni, pedig a biztonságunk és a magánéletünk szempontjából is fontos lehet. A PCWorld arra hívta fel a figyelmet, hogy még a tapasztalt számítógép-használók is találhatnak meglepő dolgokat a fiókjukban.
10 fontos dolog, amit ellenőrizz a Microsoft-fiók beállításai között
Előfordulhat például, hogy egy évekkel ezelőtt kipróbált alkalmazás továbbra is hozzáfér bizonyos adatainkhoz, személyre szabott reklámokhoz használják fel a tevékenységünkkel kapcsolatos információkat, vagy egy elfelejtett előfizetés automatikusan megújul. A jó hír, hogy ezek jelentős része néhány kattintással ellenőrizhető. Ehhez először nyissuk meg az account.microsoft.com oldalt, és jelentkezzünk be a Microsoft-fiókunkba.
1. Ellenőrizzük, milyen alkalmazások férhetnek hozzá az adatainkhoz
Amikor egy alkalmazásba a Microsoft-fiókunkkal jelentkezünk be, előfordulhat, hogy engedélyt adunk bizonyos személyes adataink elérésére. Ez lehet például a profilunkhoz kapcsolódó információ vagy az e-mailjeinkhez biztosított hozzáférés.
A probléma az, hogy ezek az engedélyek akkor is megmaradhatnak, amikor az adott alkalmazást már régóta nem használjuk.
A Microsoft-fiók Adatvédelem részében keressük az Alkalmazás-hozzáférés menüpontot. Itt megnézhetjük, mely szolgáltatások kaptak engedélyt, és milyen adatokhoz férhetnek hozzá. Ha olyan alkalmazást találunk, amelyet már nem használunk vagy nem ismerünk fel, érdemes visszavonni a jogosultságát. Arra azonban figyeljünk, hogy ez az adott program egyes funkcióinak működését is befolyásolhatja.
2. Kapcsoljuk ki a felesleges reklámcélú adatfelhasználást
Sokan nem tudják, hogy a Microsoft-fiók adatvédelmi beállításai között a személyre szabott hirdetések megjelenítését is szabályozhatjuk. A Microsoft különféle szolgáltatásainak használatából származó információkat felhasználhatja arra, hogy az érdeklődésünkhöz igazodó reklámokat jelenítsen meg. Bizonyos beállítások a harmadik felekkel történő, reklámcélú adatmegosztást is érintik. Ha ezt nem szeretnénk, keressük a Személyre szabott hirdetésbeállítások menüpontot Itt érdemes ellenőrizni, hogy engedélyeztük-e az érdeklődésünk alapján megjelenő reklámokat, illetve a személyes adatok reklámcélú megosztását más vállalatokkal.
3. Szabaduljunk meg a kéretlen Microsoft-reklámlevelektől
Ha rendszeresen kapunk a Microsofttól termékajánlatokat, promóciókat vagy más marketingüzeneteket, és ez minket zavar, érdemes megnézni a kommunikációs beállításokat. A fiók beállításai között az Adatvédelem → Promóciós kommunikáció résznél szabályozhatjuk, milyen marketingcélú megkereséseket szeretnénk kapni. A felesleges lehetőségek kikapcsolásával csökkenthetjük a reklámlevelek számát.
4. Nézzük meg, nem fizetünk-e elfelejtett előfizetésekért
A Microsoft 365 előfizetés, az Xbox Game Pass és más fizetős szolgáltatások esetében gyakran automatikus megújítás működik. Ez kényelmes, ha rendszeresen használjuk a szolgáltatást, de kellemetlen meglepetést okozhat, ha már megfeledkeztünk róla. Az Előfizetések menüpontban ellenőrizhetjük, milyen aktív szolgáltatások kapcsolódnak a fiókunkhoz, mikor esedékes a következő fizetés, és engedélyezett-e az ismétlődő számlázás. Ha valamelyik előfizetésre már nincs szükségünk, a kezelésére szolgáló menüben kikapcsolhatjuk az automatikus megújítást.
Ez nem feltétlenül jelenti az előfizetés azonnali megszűnését: a már kifizetett időszak rendszerint továbbra is felhasználható.
5. Kapcsoljuk be a kétlépcsős azonosítást
A Microsoft-fiók biztonsága szempontjából az egyik legfontosabb beállítás a kétlépcsős azonosítás. Ennek lényege, hogy a jelszó önmagában nem elegendő a bejelentkezéshez: a rendszer egy további ellenőrzést is kérhet, például a Microsoft Authenticator alkalmazáson keresztül. Ez jelentősen megnehezíti a támadók dolgát akkor is, ha valamilyen adatszivárgás vagy adathalász támadás során megszerzik a jelszavunkat. A funkciót a fiók Biztonság oldalán, a Fiókbiztonság résznél ellenőrizhetjük. Ha még nem használunk kétlépcsős azonosítást, érdemes bekapcsolni. Lehetőleg hitelesítőalkalmazást vagy más korszerű bejelentkezési megoldást használjunk.
6. Gondoskodjunk arról, hogy ne zárjuk ki magunkat a fiókunkból
Hiába védjük megfelelően a Microsoft-fiókunkat, ha egy elveszett telefon vagy egy elérhetetlenné vált e-mail-cím miatt később mi magunk sem tudunk bejelentkezni. Ezért különösen fontos a helyreállítási és biztonsági adatok rendszeres ellenőrzése. A fiók biztonsági beállításainál nézzük meg, milyen lehetőségekkel tudjuk igazolni a személyazonosságunkat: Biztonság → Fiókbiztonság. Érdemes egynél több, egymástól független azonosítási módszert beállítani. Ilyen lehet például egy hitelesítőalkalmazás, egy másodlagos e-mail-cím vagy egy megfelelően beállított hozzáférési kulcs. Ne kizárólag egyetlen telefonszámra támaszkodjunk, mert készülékcsere vagy számvesztés esetén ez komoly problémát okozhat.
7. Fontoljuk meg a jelszó nélküli bejelentkezést
A Microsoft már lehetőséget kínál arra is, hogy a hagyományos jelszó helyett más módszerrel lépjünk be a fiókunkba. A jelszó nélküli bejelentkezéshez használhatjuk például a Microsoft Authenticator alkalmazást vagy a támogatott hozzáférési kulcsokat, más néven passkey-ket. Utóbbiak segítségével bizonyos esetekben ujjlenyomattal, arcfelismeréssel vagy a készülék PIN-kódjával azonosíthatjuk magunkat. A megoldás egyik előnye, hogy csökkentheti a hagyományos jelszavak ellopásából és az adathalász támadásokból eredő kockázatokat. A teljesen jelszó nélküli Microsoft-fiókra való átállás előtt azonban érdemes ellenőrizni, hogy minden rendszeresen használt alkalmazásunk és eszközünk támogatja-e a választott bejelentkezési módot. A beállítást ugyancsak a Biztonság → Fiókbiztonság menüpontban találjuk.
8. Töröljük a feleslegesen tárolt tevékenységi adatokat
Az Adatvédelem menüpont Alkalmazások és szolgáltatások oldalán megvizsgálhatjuk az elérhető tevékenységi kategóriákat, és szükség esetén törölhetjük a tárolt előzményeket.
9. Távolítsuk el a már nem használt számítógépeket
A Microsoft-fiókunkhoz több eszköz is kapcsolódhat, például asztali számítógépek, laptopok vagy Xbox konzolok. Idővel azonban könnyen előfordulhat, hogy olyan készülékek is a listán maradnak, amelyeket már eladtunk, lecseréltünk vagy egyszerűen nem használunk. Az Eszközök menüben megnézhetjük a fiókunkhoz társított eszközöket.
A régi, már nem használt készülékeket érdemes eltávolítani a listából. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy a korábban használt számítógépről minden személyes adatunk vagy bejelentkezésünk automatikusan törlődik.
Ugyanezen a felületen bizonyos feltételek teljesülése esetén az elveszett Windows-eszközök megkeresésére is lehetőségünk nyílhat, ha korábban engedélyeztük az ehhez szükséges funkciót.
10. Ellenőrizzük, próbált-e valaki belépni a fiókunkba
Az egyik leghasznosabb, mégis kevésbé ismert lehetőség a Microsoft-fiók bejelentkezési előzmények ellenőrzése. A Biztonság menüpont Fiókbiztonság részénél, a Bejelentkezési tevékenység megtekintése lehetőségre kattintva ellenőrizhetjük, hogy az elmúlt 30 napban milyen bejelentkezési eseményeket rögzített a rendszer. A listában információkat találhatunk
- a hozzáférés időpontjáról,
- a hozzávetőleges földrajzi helyről
- és a használt eszközről vagy alkalmazásról is.
Ha ismeretlen tevékenységet látunk, érdemes megvizsgálni, hogy valóban illetéktelen hozzáférésről van-e szó. A földrajzi hely önmagában nem bizonyít támadást, hiszen például egy VPN használata is megtévesztő adatoka mutathat.
Ha azonban sikeres, általunk nem kezdeményezett bejelentkezést találunk, haladéktalanul gondoskodjunk a fiók védelméről.
Ennek része lehet a jelszó megváltoztatása, a biztonsági adatok ellenőrzése és a kétlépcsős azonosítás beállítása. Az adatvédelem mellett persze érdemes felkészülni egy nagyobb Microsoft-leállásra is, ahogy azt az egész világ megtanulta nem is olyan régen.
Ennek a kikapcsolása nem szünteti meg a hirdetéseket, hanem kevésbé lesznek az érdeklődési körünknek megfelelőek a reklámok.