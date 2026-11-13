Eltűnhetnek az e-mailjeink a Microsoft-leállás miatt? Ezt kell tudni

Világszerte komoly fennakadásokat okozott a Microsoft 365 szolgáltatásait érintő, november 12-én kezdődött üzemzavar. A problémák különösen az Outlook levelezőrendszerét érintették: sok felhasználó nem tudta megnyitni a postafiókját, leveleket küldeni vagy fogadni. A Microsoft-leállás miatt az e-mailek kézbesítése is késhet, ezért jogosan merül fel a kérdés: mi történik azokkal az üzenetekkel, amelyek éppen a szolgáltatáskiesés idején érkeznének meg? A november 13-i reggeli helyzetjelentések alapján a Microsoft tovább dolgozott az érintett rendszerek helyreállításán. A vállalat többek között a kiszolgálók túlterheltségével és elérhetőségi problémáival szembesült. A hiba más Microsoft 365-szolgáltatások működésére is hatással volt. A legfontosabb azonban az, hogy a levelezőrendszer leállása önmagában nem jelenti az e-mailek elvesztését. A jelenlegi üzemzavarral kapcsolatban e sorok írásakor nincs igazolt bizonyíték arra, hogy tömegesen törlődtek volna a felhasználók levelei.
Microsoft-leállás: mi történik az e-mailekkel, amikor leáll az Outlook?
Az Outlook használatakor könnyen úgy tűnhet, hogy minden levél közvetlenül a számítógépünk vagy telefonunk és a címzett között utazik. A valóságban azonban a levelezés mögött kiszolgálók egész rendszere dolgozik, amelyek fogadják, továbbítják és tárolják az üzeneteket. Ha ezek valamelyike átmenetileg nem érhető el, a levelek kézbesítése lelassulhat, vagy ideiglenesen megszakadhat. Ettől azonban az üzenetek nem feltétlenül vesznek el.
A Microsoft dokumentációja szerint az Exchange Online levelezőrendszere átmeneti kézbesítési problémák esetén várakozási sorba helyezhet üzeneteket, majd később automatikusan újrapróbálkozik a továbbításukkal. Ez azt jelenti, hogy egy elküldött e-mail akár jelentős késéssel is megérkezhet a címzetthez, miután helyreállt a szolgáltatás. Fontos ugyanakkor, hogy ez nem minden esetben garantált. Ha egy üzenetet a levelezőrendszer egyáltalán nem vett át, vagy a kézbesítés véglegesen sikertelen, más lehet a helyzet.
Elveszhetnek a már korábban megérkezett levelek?
Ez az egyik legfontosabb kérdés, különösen akkor, ha valaki munkával kapcsolatos dokumentumokat, számlákat vagy más fontos információkat őriz a postafiókjában.
Egy átmeneti szolgáltatáskiesés nem ugyanaz, mint az adatvesztés. Ha az Outlook nem nyílik meg, vagy nem jeleníti meg a leveleket, abból még nem következik, hogy azok törlődtek a Microsoft szervereiről. Előfordulhat, hogy a felhasználó egyszerűen nem tud kapcsolódni a postafiókjához. Ilyenkor a levelek továbbra is a rendszerben lehetnek, csak átmenetileg nem hozzáférhetők.
A mostani Microsoft-leállás kapcsán közzétett tájékoztatások elsősorban a postafiókok elérésének és a levelek kézbesítésének problémáiról szólnak, nem a már tárolt levelek tömeges eltűnéséről.
Ezért önmagában azért, mert nem látszanak az üzenetek, nem érdemes rögtön arra következtetni, hogy végleg elvesztek.
Mi lesz azokkal a levelekkel, amelyeket a leállás alatt küldtünk el?
Itt már fontos különbséget tenni két helyzet között.
- Az egyik esetben az Outlook nem tudta továbbítani az üzenetet a kiszolgálónak. Ilyenkor a levél a Postázandó üzenetek mappában maradhat, és a küldés később történhet meg.
- A másik esetben az üzenetet a levelezőrendszer már átvette, de nem tudta azonnal kézbesíteni. Ilyenkor a levél a szerveroldali kézbesítési folyamatban várakozhat.
Az Exchange Online bizonyos átmeneti kézbesítési hibák esetén várakozási sorba helyezi az üzeneteket, és automatikusan újrapróbálkozik a továbbításukkal. Egyes szerveroldali kézbesítési helyzetekben ez akár 24 órán keresztül is tarthat. Ha a kézbesítés végleg meghiúsul, a feladó hibaüzenetet kaphat. A mostani Microsoft-leállás esetében ugyanakkor nem lehet általánosan kijelenteni, hogy minden elakadt e-mailre pontosan ez a szabály vonatkozik.
Éppen ezért egy fontos e-mail esetében nem elég abból kiindulni, hogy rákattintottunk a Küldés gombra.
Nem érkeznek meg az e-mailek az Outlookba? Ezt ellenőrizzük!
Ha az Outlook nem fogad leveleket, vagy egy fontos üzenet hiányzik, néhány egyszerű ellenőrzéssel kideríthetjük, hogy helyi problémáról vagy szélesebb körű szolgáltatáskiesésről lehet-e szó.
1. Nézzük meg, működik-e a webes Outlook!
Ha az Outlook számítógépes alkalmazásával van gond, próbáljuk megnyitni a levelezést böngészőből. A személyes Microsoft-fiókokhoz az outlook.live.com, a munkahelyi vagy iskolai fiókokhoz az outlook.office.com használható.
Ha a webes felület sem működik, az szolgáltatásoldali problémára is utalhat. Ugyanakkor nagyobb Microsoft-leállás idején mindkét hozzáférési mód egyszerre meghibásodhat.
2. Ellenőrizzük a Postázandó üzenetek mappát!
Ha egy elküldött e-mail nem jutott tovább, előfordulhat, hogy még mindig ebben a mappában várakozik. A klasszikus Outlookban azt is érdemes megnézni, hogy nincs-e bekapcsolva az Offline munka lehetőség.
Az elakadt üzenet további oka lehet például egy túl nagy melléklet.
3. Keressünk rá a hiányzó levelekre!
Ha a postafiók már ismét működik, érdemes ellenőrizni a Levélszemét és a Törölt elemek mappát is, valamint a beállított levelezési szabályokat. Nem minden hiányzó üzenetért felelős a szolgáltatáskiesés.
4. Nézzük meg a Microsoft szolgáltatásainak állapotát!
A Microsoft hivatalos állapotjelző oldalán ellenőrizhető, hogy van-e ismert szolgáltatási probléma. A munkahelyi Microsoft 365-rendszerek részletes hibajelentései a megfelelő jogosultsággal rendelkező rendszergazdák számára is elérhetők.
5. Fontos levélnél kérjünk visszaigazolást!
Ha szerződésről, határidős dokumentumról, befizetési igazolásról vagy más sürgős ügyről van szó, célszerű külön is megkérdezni a címzettet, hogy megkapta-e az üzenetet.
Honnan tudhatjuk biztosan, hogy célba ért egy e-mail?
Az Outlook Elküldött elemek mappája hasznos kiindulópont, de önmagában nem bizonyítja, hogy a címzett postafiókjába is sikeresen megérkezett az üzenet. Munkahelyi Microsoft 365-fiókoknál a rendszergazdák részletesebb információkat is lekérdezhetnek. Az Exchange Online üzenetkövetési funkciója, a Message Trace megmutathatja, hogy egy e-mailt a rendszer átvett, kézbesített, visszautasított vagy még feldolgozás alatt tart. A Microsoft külön jelölést használ a sikeresen kézbesített, a sikertelen és a még folyamatban lévő üzenetekre.
Egy hétköznapi felhasználó számára ugyanakkor a legegyszerűbb megoldás az e-mail kézbesítés ellenőrzéséhez továbbra is a címzett visszajelzése különösen akkor, ha egy levél megérkezésének jogi vagy pénzügyi jelentősége van.
Érdemes újraküldeni a leveleket a Microsoft-leállás után?
Ha egy e-mail már bekerült a Microsoft kézbesítési rendszerébe, előfordulhat, hogy a szolgáltatás helyreállítása után automatikusan megérkezik. Ha ugyanazt az üzenetet időközben ismét elküldjük, a címzett akár kétszer is megkaphatja.
Vagy többször.
Vagy még többször.
Ezért először célszerű ellenőrizni az Outlook mappáit, az esetleges hibaüzeneteket, illetve szükség esetén megkérdezni a címzettet. Ha a levél továbbra is a Outlook Postázandó üzenetek mappájában található, vagy a rendszer egyértelműen sikertelen kézbesítést jelzett, indokolt lehet az újbóli küldés. Határidős üzeneteknél azonban nem érdemes kizárólag az automatikus helyreállításban bízni. Ilyenkor egy régimódi telefonhívás segíthet elkerülni a kellemetlenségeket.