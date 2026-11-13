Eltűnhetnek az e-mailjeink a Microsoft-leállás miatt? Ezt kell tudni

Világszerte komoly fennakadásokat okozott a Microsoft 365 szolgáltatásait érintő, november 12-én kezdődött üzemzavar. A problémák különösen az Outlook levelezőrendszerét érintették: sok felhasználó nem tudta megnyitni a postafiókját, leveleket küldeni vagy fogadni. A Microsoft-leállás miatt az e-mailek kézbesítése is késhet, ezért jogosan merül fel a kérdés: mi történik azokkal az üzenetekkel, amelyek éppen a szolgáltatáskiesés idején érkeznének meg? A november 13-i reggeli helyzetjelentések alapján a Microsoft tovább dolgozott az érintett rendszerek helyreállításán. A vállalat többek között a kiszolgálók túlterheltségével és elérhetőségi problémáival szembesült. A hiba más Microsoft 365-szolgáltatások működésére is hatással volt. A legfontosabb azonban az, hogy a levelezőrendszer leállása önmagában nem jelenti az e-mailek elvesztését. A jelenlegi üzemzavarral kapcsolatban e sorok írásakor nincs igazolt bizonyíték arra, hogy tömegesen törlődtek volna a felhasználók levelei.

Microsoft-leállás: eltűnhetnek a leveleink? Fotó: Shutterstock

Microsoft-leállás: mi történik az e-mailekkel, amikor leáll az Outlook?

Az Outlook használatakor könnyen úgy tűnhet, hogy minden levél közvetlenül a számítógépünk vagy telefonunk és a címzett között utazik. A valóságban azonban a levelezés mögött kiszolgálók egész rendszere dolgozik, amelyek fogadják, továbbítják és tárolják az üzeneteket. Ha ezek valamelyike átmenetileg nem érhető el, a levelek kézbesítése lelassulhat, vagy ideiglenesen megszakadhat. Ettől azonban az üzenetek nem feltétlenül vesznek el.

A Microsoft dokumentációja szerint az Exchange Online levelezőrendszere átmeneti kézbesítési problémák esetén várakozási sorba helyezhet üzeneteket, majd később automatikusan újrapróbálkozik a továbbításukkal. Ez azt jelenti, hogy egy elküldött e-mail akár jelentős késéssel is megérkezhet a címzetthez, miután helyreállt a szolgáltatás. Fontos ugyanakkor, hogy ez nem minden esetben garantált. Ha egy üzenetet a levelezőrendszer egyáltalán nem vett át, vagy a kézbesítés véglegesen sikertelen, más lehet a helyzet.