Globális Microsoft-leállás és nem működő Outlook: így készülhetsz fel a következő nagy összeomlásra

Egyetlen szolgáltatáskiesés is elég ahhoz, hogy ne férjünk hozzá a fontos leveleinkhez vagy dokumentumainkhoz. A Microsoft-leállás a minap megmutatta, miért érdemes előre felkészülni: néhány egyszerű beállítással egy ilyen globális üzemzavar következményei enyhíthetők. November 12-én és 13-ra virradóra világszerte felhasználók milliói szembesültek azzal, hogy az Outlook nem működik megfelelően, nem tudják megnyitni a postaládájukat, vagy nem férnek hozzá megszokott Microsoft-szolgáltatásaikhoz. Az üzemzavar elsősorban az Exchange Online levelezési rendszert érintette, de más Microsoft 365-szolgáltatások működésében is fennakadásokat okozott. Időnként még a legnagyobb technológiai vállalatok rendszerei is leállhatnak, de néhány óvintézkedéssel sok kellemetlenséget megelőzhetünk például egy Outlook-leállás esetén.
Az Outlook internet nélkül is használható – ha előre felkészülünk
Sokan azt gondolhatják, hogy internetkapcsolat vagy a Microsoft szervereinek elérhetősége nélkül a levelezőprogram teljesen használhatatlanná válik. Ez azonban nem feltétlenül igaz. A Windowsra készült Outlook rendelkezik offline működési lehetőségekkel. Ennek segítségével a korábban letöltött levelek és bizonyos egyéb adatok akkor is hozzáférhetők maradhatnak, ha éppen nem sikerül kapcsolatot teremteni a levelezőkiszolgálóval. Az új Windows Outlook esetében az offline hozzáférés alapértelmezés szerint engedélyezett, de érdemes ellenőrizni a beállításokat. Ehhez a következőket kell tenni:
- Nyissuk meg az új Outlook alkalmazást Windows alatt!
- Kattintsunk a Beállítások menüre!
- Válasszuk az Általános, majd az Offline menüpontot!
- Ellenőrizzük, hogy engedélyezett-e a levelek, naptáradatok és névjegyek offline elérése!
- Szükség esetén állítsuk be, mennyi korábbi levelezést tároljon a program a számítógépen!
Az új Outlook beállítástól függően 7, 30, 90 vagy 180 napnyi levelezést tárolhat helyben. Az alapértelmezett időtartam 30 nap, de a rendelkezésre álló tárhely is befolyásolhatja a ténylegesen mentett adatok mennyiségét.
A klasszikus Outlookban szintén használhatók helyben tárolt levelek. A Fájl → Fiókbeállítások → Fiókbeállítások menüpont alatt ellenőrizhető, mennyi levelezést szinkronizáljon a program a számítógépre. A működés a fiók típusától és annak beállításaitól is függ.
Az offline mód természetesen nem helyettesíti az internetkapcsolatot vagy a működő levelezőkiszolgálót. Ilyenkor a már letöltött üzenetek olvashatók, és bizonyos esetekben új levelek is megírhatók, de az elküldésükhöz működő levelezőkiszolgálót szükséges és persze aktív internetkapcsolat. Az offline hozzáférést emiatt a szolgáltatás zavartalan működésekor érdemes beállítani.
Készüljünk fel a következő Microsoft-leállásra: mentsük el külön is a legfontosabb leveleinket!
Az Outlook offline módja kényelmes megoldás, de önmagában nem jelent teljes körű biztonsági mentést. Érdemes időt szánni a fontos Outlook levelek mentésére is. Ha például egy régi levél nincs letöltve a számítógépre, az nem feltétlenül lesz elérhető a szolgáltatás kiesésekor. Egy helyben tárolt postaláda tartalma ráadásul a számítógép meghibásodásakor is veszélybe kerülhet. Ezért a különösen fontos üzenetekről célszerű önálló másolatot készíteni.
Ilyenek lehetnek például
- szerződések,
- számlák,
- utazási visszaigazolások,
- ügyintézéssel kapcsolatos dokumentumok.
A fontos mellékleteket egyszerűen elmenthetjük a számítógép egy külön mappájába. Azokat az üzeneteket pedig, amelyek tartalma önmagában is lényeges, szükség esetén PDF-ként vagy az Outlook által támogatott fájlformátumban is megőrizhetjük.
Az Outlook asztali alkalmazása lehetőséget kínál nagyobb mennyiségű levelezési adat exportálására is. A .pst formátumú fájl használatával külön másolat készíthető a postaláda tartalmáról. Az új Windows Outlookban az exportálás a Beállítások → Fájlok → Exportálás menüpontból indítható, amennyiben az adott alkalmazásverzió és fiók támogatja ezt a funkciót. A klasszikus Outlookban a Fájl → Megnyitás és exportálás → Importálás/exportálás menüpont használható.
Munkahelyi fióknál minden ilyen művelet előtt ellenőrizni kell a vállalat adatvédelmi és informatikai szabályait. Bizalmas céges leveleket nem szabad engedély nélkül személyes eszközre vagy magánfelhőbe másolni.
A felhőben tárolt dokumentumokból is legyen helyi példány
Egy Microsoft-leállás nem feltétlenül korlátozódik a levelezésre. A mostani Microsoft-leállás során több más Microsoft 365-szolgáltatás működésében is fennakadások jelentkeztek. Ez különösen akkor okozhat gondot, ha a munkához, tanuláshoz vagy ügyintézéshez szükséges dokumentumainkat kizárólag online tároljuk. A OneDrive használatakor ezért érdemes a legfontosabb fájlokból a számítógépen is elérhető példányt tartani.
Ezzel azt jelezzük a rendszernek, hogy a fájlt helyben is tárolja, ne csak akkor töltse le, amikor meg szeretnénk nyitni. A pótolhatatlan dokumentumokról külön, biztonságos helyen tárolt mentést is célszerű készíteni.
Legyen másik lehetőségünk a kapcsolattartásra
Egy levelezőrendszer kiesése különösen kellemetlen, ha kizárólag e-mailben tartjuk a kapcsolatot a munkatársainkkal, ügyfeleinkkel vagy családtagjainkkal. Érdemes ezért előre gondoskodni egy második kommunikációs lehetőségről. Ez lehet egy telefonhívás, SMS vagy olyan üzenetküldő alkalmazás, amely nem ugyanarra a meghibásodott szolgáltatási infrastruktúrára támaszkodik.
Lehet, hogy túlságosan nyilvánvalóan tűnik, de vészhelyzetben jól jöhet, ha a legfontosabb telefonszámokat és elérhetőségeket a telefonunk saját névjegyzékében is elmentjük.
Munkahelyi környezetben különösen hasznos lehet egy előre meghatározott eljárás arra az esetre, ha a vállalati levelezés nem működik. Így mindenki tudhatja, hol érhetők el a sürgős információk, és milyen csatornán lehet kapcsolatba lépni a többiekkel. Nem feltétlenül jelent viszont megoldást egy másik Microsoft-alkalmazás használata. Ha a hiba több összekapcsolt szolgáltatást érint, mint amilyen a mostani Microsoft 365 leállás, ugyanannak a rendszernek másik alkalmazása is működésképtelenné válhat.
Windows alatt a OneDrive által szinkronizált mappákban a kiválasztott fájlra vagy mappára jobb gombbal kattintva a Mindig maradjon ezen az eszközön lehetőséget választhatjuk.