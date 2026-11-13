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Globális Microsoft-leállás és nem működő Outlook: így készülhetsz fel a következő nagy összeomlásra

43 perce
Olvasási idő: 12 perc
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Mi történik, ha egyik pillanatról a másikra nem tudod megnyitni a munkahelyi leveleidet, az időpontjaidat vagy egy fontos mellékletet? A mostani Microsoft-leállás sokakat érintett, pedig néhány előzetes óvintézkedéssel a következő hasonló helyzet jóval kevésbé lehet kellemetlen.
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MicrosoftMicrosoft 365Microsoft Outlook

Egyetlen szolgáltatáskiesés is elég ahhoz, hogy ne férjünk hozzá a fontos leveleinkhez vagy dokumentumainkhoz. A Microsoft-leállás a minap megmutatta, miért érdemes előre felkészülni: néhány egyszerű beállítással egy ilyen globális üzemzavar következményei enyhíthetők. November 12-én és 13-ra virradóra világszerte felhasználók milliói szembesültek azzal, hogy az Outlook nem működik megfelelően, nem tudják megnyitni a postaládájukat, vagy nem férnek hozzá megszokott Microsoft-szolgáltatásaikhoz. Az üzemzavar elsősorban az Exchange Online levelezési rendszert érintette, de más Microsoft 365-szolgáltatások működésében is fennakadásokat okozott. Időnként még a legnagyobb technológiai vállalatok rendszerei is leállhatnak, de néhány óvintézkedéssel sok kellemetlenséget megelőzhetünk például egy Outlook-leállás esetén.

Microsoft-leállás: így készülhetsz fel a következőre
Microsoft-leállás: így készülhetsz fel a következőre - Fotó: Northfoto

Az Outlook internet nélkül is használható – ha előre felkészülünk

Sokan azt gondolhatják, hogy internetkapcsolat vagy a Microsoft szervereinek elérhetősége nélkül a levelezőprogram teljesen használhatatlanná válik. Ez azonban nem feltétlenül igaz. A Windowsra készült Outlook rendelkezik offline működési lehetőségekkel. Ennek segítségével a korábban letöltött levelek és bizonyos egyéb adatok akkor is hozzáférhetők maradhatnak, ha éppen nem sikerül kapcsolatot teremteni a levelezőkiszolgálóval. Az új Windows Outlook esetében az offline hozzáférés alapértelmezés szerint engedélyezett, de érdemes ellenőrizni a beállításokat. Ehhez a következőket kell tenni:

  1. Nyissuk meg az új Outlook alkalmazást Windows alatt!
  2. Kattintsunk a Beállítások menüre!
  3. Válasszuk az Általános, majd az Offline menüpontot!
  4. Ellenőrizzük, hogy engedélyezett-e a levelek, naptáradatok és névjegyek offline elérése!
  5. Szükség esetén állítsuk be, mennyi korábbi levelezést tároljon a program a számítógépen!

Az új Outlook beállítástól függően 7, 30, 90 vagy 180 napnyi levelezést tárolhat helyben. Az alapértelmezett időtartam 30 nap, de a rendelkezésre álló tárhely is befolyásolhatja a ténylegesen mentett adatok mennyiségét.

A klasszikus Outlookban szintén használhatók helyben tárolt levelek. A Fájl → Fiókbeállítások → Fiókbeállítások menüpont alatt ellenőrizhető, mennyi levelezést szinkronizáljon a program a számítógépre. A működés a fiók típusától és annak beállításaitól is függ.

This illustration photograph shows the Microsoft Outlook logo (L) displayed on a smartphone with the backdrop of Microsoft logo on a screen, in New Delhi on November 13, 2026. Microsoft said on November 12 that efforts to repair a major outage of Outlook were not going as expected and the firm was seeking alternative solutions as users around the world were left without its crucial services. (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)
Nehéz napok a Microsoftnál - Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP

Az offline mód természetesen nem helyettesíti az internetkapcsolatot vagy a működő levelezőkiszolgálót. Ilyenkor a már letöltött üzenetek olvashatók, és bizonyos esetekben új levelek is megírhatók, de az elküldésükhöz működő levelezőkiszolgálót szükséges és persze aktív internetkapcsolat. Az offline hozzáférést emiatt a szolgáltatás zavartalan működésekor érdemes beállítani.

Készüljünk fel a következő Microsoft-leállásra: mentsük el külön is a legfontosabb leveleinket!

Az Outlook offline módja kényelmes megoldás, de önmagában nem jelent teljes körű biztonsági mentést. Érdemes időt szánni a fontos Outlook levelek mentésére is. Ha például egy régi levél nincs letöltve a számítógépre, az nem feltétlenül lesz elérhető a szolgáltatás kiesésekor. Egy helyben tárolt postaláda tartalma ráadásul a számítógép meghibásodásakor is veszélybe kerülhet. Ezért a különösen fontos üzenetekről célszerű önálló másolatot készíteni.

Ilyenek lehetnek például

  • szerződések, 
  • számlák, 
  • utazási visszaigazolások, 
  • ügyintézéssel kapcsolatos dokumentumok.

A fontos mellékleteket egyszerűen elmenthetjük a számítógép egy külön mappájába. Azokat az üzeneteket pedig, amelyek tartalma önmagában is lényeges, szükség esetén PDF-ként vagy az Outlook által támogatott fájlformátumban is megőrizhetjük.

ATTENTION: PHOTO MONTAGE: Major Microsoft outage. Worldwide disruption of Teams, Outlook, and Copilot. ?SVEN SIMON Fotoagentur GmbH & Co. Pressefoto KG # Seidlhofstr. 10 # 85540 Haar # GLS Bank IBAN DE75 4306 0967 4030 0251 00 # BIC GENODEM1GLS # www.sve
Mentsük el külön is a legfontosabb leveleinket - Fotó: Northfoto

Az Outlook asztali alkalmazása lehetőséget kínál nagyobb mennyiségű levelezési adat exportálására is. A .pst formátumú fájl használatával külön másolat készíthető a postaláda tartalmáról. Az új Windows Outlookban az exportálás a Beállítások → Fájlok → Exportálás menüpontból indítható, amennyiben az adott alkalmazásverzió és fiók támogatja ezt a funkciót. A klasszikus Outlookban a Fájl → Megnyitás és exportálás → Importálás/exportálás menüpont használható.

Munkahelyi fióknál minden ilyen művelet előtt ellenőrizni kell a vállalat adatvédelmi és informatikai szabályait. Bizalmas céges leveleket nem szabad engedély nélkül személyes eszközre vagy magánfelhőbe másolni.

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A felhőben tárolt dokumentumokból is legyen helyi példány

Egy Microsoft-leállás nem feltétlenül korlátozódik a levelezésre. A mostani Microsoft-leállás során több más Microsoft 365-szolgáltatás működésében is fennakadások jelentkeztek. Ez különösen akkor okozhat gondot, ha a munkához, tanuláshoz vagy ügyintézéshez szükséges dokumentumainkat kizárólag online tároljuk. A OneDrive használatakor ezért érdemes a legfontosabb fájlokból a számítógépen is elérhető példányt tartani.

Windows alatt a OneDrive által szinkronizált mappákban a kiválasztott fájlra vagy mappára jobb gombbal kattintva a Mindig maradjon ezen az eszközön lehetőséget választhatjuk.

Ezzel azt jelezzük a rendszernek, hogy a fájlt helyben is tárolja, ne csak akkor töltse le, amikor meg szeretnénk nyitni. A pótolhatatlan dokumentumokról külön, biztonságos helyen tárolt mentést is célszerű készíteni.

Sick woman distracted from work feeling unwell sitting in front of computer, stressed female employee have anxiety attack at workplace, upset woman suffer from headache or dizziness in office
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Legyen másik lehetőségünk a kapcsolattartásra

Egy levelezőrendszer kiesése különösen kellemetlen, ha kizárólag e-mailben tartjuk a kapcsolatot a munkatársainkkal, ügyfeleinkkel vagy családtagjainkkal. Érdemes ezért előre gondoskodni egy második kommunikációs lehetőségről. Ez lehet egy telefonhívás, SMS vagy olyan üzenetküldő alkalmazás, amely nem ugyanarra a meghibásodott szolgáltatási infrastruktúrára támaszkodik. 

Lehet, hogy túlságosan nyilvánvalóan tűnik, de vészhelyzetben jól jöhet, ha a legfontosabb telefonszámokat és elérhetőségeket a telefonunk saját névjegyzékében is elmentjük.

Munkahelyi környezetben különösen hasznos lehet egy előre meghatározott eljárás arra az esetre, ha a vállalati levelezés nem működik. Így mindenki tudhatja, hol érhetők el a sürgős információk, és milyen csatornán lehet kapcsolatba lépni a többiekkel. Nem feltétlenül jelent viszont megoldást egy másik Microsoft-alkalmazás használata. Ha a hiba több összekapcsolt szolgáltatást érint, mint amilyen a mostani Microsoft 365 leállás, ugyanannak a rendszernek másik alkalmazása is működésképtelenné válhat.

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