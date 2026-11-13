Globális Microsoft-leállás és nem működő Outlook: így készülhetsz fel a következő nagy összeomlásra

Egyetlen szolgáltatáskiesés is elég ahhoz, hogy ne férjünk hozzá a fontos leveleinkhez vagy dokumentumainkhoz. A Microsoft-leállás a minap megmutatta, miért érdemes előre felkészülni: néhány egyszerű beállítással egy ilyen globális üzemzavar következményei enyhíthetők. November 12-én és 13-ra virradóra világszerte felhasználók milliói szembesültek azzal, hogy az Outlook nem működik megfelelően, nem tudják megnyitni a postaládájukat, vagy nem férnek hozzá megszokott Microsoft-szolgáltatásaikhoz. Az üzemzavar elsősorban az Exchange Online levelezési rendszert érintette, de más Microsoft 365-szolgáltatások működésében is fennakadásokat okozott. Időnként még a legnagyobb technológiai vállalatok rendszerei is leállhatnak, de néhány óvintézkedéssel sok kellemetlenséget megelőzhetünk például egy Outlook-leállás esetén.

Microsoft-leállás: így készülhetsz fel a következőre - Fotó: Northfoto

Az Outlook internet nélkül is használható – ha előre felkészülünk

Sokan azt gondolhatják, hogy internetkapcsolat vagy a Microsoft szervereinek elérhetősége nélkül a levelezőprogram teljesen használhatatlanná válik. Ez azonban nem feltétlenül igaz. A Windowsra készült Outlook rendelkezik offline működési lehetőségekkel. Ennek segítségével a korábban letöltött levelek és bizonyos egyéb adatok akkor is hozzáférhetők maradhatnak, ha éppen nem sikerül kapcsolatot teremteni a levelezőkiszolgálóval. Az új Windows Outlook esetében az offline hozzáférés alapértelmezés szerint engedélyezett, de érdemes ellenőrizni a beállításokat. Ehhez a következőket kell tenni:

Nyissuk meg az új Outlook alkalmazást Windows alatt! Kattintsunk a Beállítások menüre! Válasszuk az Általános, majd az Offline menüpontot! Ellenőrizzük, hogy engedélyezett-e a levelek, naptáradatok és névjegyek offline elérése! Szükség esetén állítsuk be, mennyi korábbi levelezést tároljon a program a számítógépen!

Az új Outlook beállítástól függően 7, 30, 90 vagy 180 napnyi levelezést tárolhat helyben. Az alapértelmezett időtartam 30 nap, de a rendelkezésre álló tárhely is befolyásolhatja a ténylegesen mentett adatok mennyiségét.

A klasszikus Outlookban szintén használhatók helyben tárolt levelek. A Fájl → Fiókbeállítások → Fiókbeállítások menüpont alatt ellenőrizhető, mennyi levelezést szinkronizáljon a program a számítógépre. A működés a fiók típusától és annak beállításaitól is függ.