Közel 24 órája tart a Microsoft-leállás: bocsánatot kért a vállalat, de még nincs vége

A Microsoft péntek délután már a szolgáltatások szélesebb körű helyreállásáról számolt be, ugyanakkor továbbra sem tudta megmondani, mikorra állhat helyre teljesen a működés.

Több mint 70 országban állt le a Microsoft. Fotó: Shutterstock

A vállalat közlése szerint a problémát egy hálózati kapacitásbővítés során keletkezett technikai hiba okozta. Hangsúlyozták, hogy az incidens nem állt kapcsolatban kibertámadással vagy mesterségesintelligencia-ügynökökkel.

A fennakadás az Outlookot és a Teamset is érintette. Az érintett Microsoft-termékeket világszerte több mint 430 millióan használják.

A szolgáltatáskiesés csütörtökön kezdődött, péntekre pedig több kontinensen is komoly működési problémákat okozott.

Kórházak, bíróságok és kormányzati intézmények is érintettek

A fennakadások a japán kormányt, a Fülöp-szigetek legfelsőbb bíróságát és az ausztrál hírszerzést is érintették.

Az Egyesült Királyságban az egészségügyi szolgálat egyes háziorvosi rendelőiben és kórházaiban, valamint iskoláknál és rendőrségi szerveknél is problémák jelentkeztek.

Kanadában a vasúttársaság arra figyelmeztetett, hogy az utasok nem feltétlenül kapják meg az utazásukkal kapcsolatos e-mailes értesítéseket. Az Egyesült Államokban a képviselőház munkáját is hátráltatta a leállás.

A törökországi Antalyában zajló COP31 klímacsúcson részt vevő tisztviselők és tanácsadók szintén nem tudták elérni az Outlookot.

A kisebb vállalkozások és magánszemélyek sem maradtak érintetlenek: egy dél-afrikai borászat működése gyakorlatilag leállt, egy brit nő pedig arról számolt be, hogy az üzemzavar késleltette lakásvásárlásának lezárását.

Bocsánatot kért a Microsoft

A vállalat pénteken 13:32-kor már szélesebb körű javulásról számolt be Észak-Amerikában, tartós javulásról Európa jelentős részén, valamint biztató jelekről az ázsiai és csendes-óceáni térségben.

A Microsoft közölte, hogy a rendszereket fokozatosan állítják helyre a stabil működés érdekében.

A technológiai vállalat mély sajnálatát fejezte ki az ügyfeleket és partnereket ért fennakadások miatt.

A teljes helyreállítás várható időpontját továbbra sem tudták megadni. Az incidens kivizsgálása után részletes jelentést ígértek.