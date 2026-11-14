Vége a Microsoft-leállásnak: bejelentette a vállalat, hogy helyreálltak a szolgáltatások

A Microsoft szombaton közölte, hogy sikerült megszüntetnie a globális szolgáltatáskiesést okozó technikai problémát – tájékoztatott a BBC.

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A vállalat tájékoztatása alapján az Outlook, a Teams és a Copilot felhasználóinak már nem kell fennakadásokkal számolniuk.

A Microsoft szerint

a hibát egy hálózati kapacitásbővítés során bevezetett technikai változtatás okozta.

A cég hangsúlyozta, hogy nem kibertámadás vagy mesterségesintelligencia-ügynök állt a háttérben.

A több mint 70 országot érintő leállás csütörtökön kezdődött, és péntek délutánra már a helyreállás jelei mutatkoztak. A szolgáltatásokat fokozatosan állították vissza, hogy biztosítsák a rendszerek stabil működését.

Kórházakat, kormányokat és vállalkozásokat is érintett

A fennakadások világszerte komoly problémákat okoztak.

Japán kormányzati intézményei, a Fülöp-szigetek legfelsőbb bírósága és egy ausztrál hírszerző ügynökség is az érintettek között volt.

Az Egyesült Királyságban az egészségügyi szolgálat egyes részei, iskolák és rendőri szervek működését is megzavarta a hiba.

Kanadában a vasúttársaság figyelmeztette az utasokat, hogy nem feltétlenül kapják meg az utazásukkal kapcsolatos e-mailes értesítéseket, és több kórházban is levelezési problémák jelentkeztek.

Figyelmeztetnek a szakértők a globális Microsoft-leállás után

A vállalat elnézést kért az ügyfelektől és partnerektől, és közölte, hogy a történtek teljes kivizsgálása után részletes jelentést tesz közzé.

Rob Demain, az e2e-assure kiberbiztonsági vállalat vezetője szerint

az eset rávilágított arra, mennyire függnek a létfontosságú szolgáltatások néhány nagy technológiai vállalattól.

Matt Saunders, az Adaptavist technológiai tanácsadó cég szakértője arra figyelmeztetett, hogy a szervezeteknek fel kell készülniük arra is, miként tudnak működni a megszokott felhőalapú eszközök nélkül.

A Microsoft érintett termékeit világszerte több mint 430 millióan használják, de ez nem jelenti azt, hogy valamennyi felhasználó közvetlenül megtapasztalta a leállást.