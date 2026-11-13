Az egész világon összeomlottak a Microsoft rendszerei: elhúzódhat a súlyos hiba elhárítása – megszólalt a vállalat a helyreállításról

Mint ahogy arról az Origo is beszámolt, világszerte felhasználók tízezrei tapasztaltak fennakadásokat a Microsoft alkalmazásaiban csütörtökön és pénteken. A Microsoft leállása komoly fennakadásokat okoz szerte a világban. A cég folyamatosan kommunikál a globális probléma kapcsán. A BBC élő tudósítása szerint a Microsoft november 13-án, pénteken reggel kilenckor közölte, hogy a szolgáltatások stabilitásában és a szerverkapacitás helyreállításában kedvező változásokat észleltek. A vállalat ezért a sikeresnek bizonyuló beavatkozásokat további érintett régiókra is kiterjeszti.

Leállt a Microsoft több szolgáltatása

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Korábban ugyanakkor többször előfordult, hogy a helyreállított rendszerek ismét elérhetetlenné váltak, amint megnőtt rajtuk a felhasználói forgalom.

A Microsoft 08:28-kor még csak csekély eredményről számolt be. Akkor azt közölte, hogy folyamatosan ellenőrzi a szerverek teljesítményét, valamint azt, hogy a telepített javítások megfelelően működnek-e az infrastruktúra újraindítását követően.

Mi okozta a Microsoft szolgáltatásainak leállását?

A vállalat korábbi tájékoztatása szerint több kiszolgáló váratlanul elérhetetlenné vált, ami jelentősen megnövelte a működő szerverek terhelését.

Ez további fennakadásokat okozott, és megnehezítette a szolgáltatások tartós helyreállítását.

A Microsoft többféle megoldással próbálkozott, köztük a hálózati forgalom optimalizálásával és a szerverek kapacitásának növelésével.

A javítások azonban kezdetben nem a várakozásoknak megfelelően működtek, és a részleges helyreállás sem bizonyult tartósnak.

Charles Lamanna, a Microsoft egyik vezetője közölte, hogy a rendelkezésre álló információk alapján semmi nem utal kibertámadásra vagy más rosszindulatú tevékenységre.

A szolgáltatáskiesés pontos kiváltó okát továbbra is vizsgálják. A vállalat ígérete szerint a hiba teljes elhárítását követően részletes jelentést tesz közzé.