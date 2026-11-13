Fontos bejelentést tett a Microsoft: rendkívüli intézkedést vezettek be az e-maileknél

Globális szinten akadozás tapasztalható a Microsoft szolgáltatásai kapcsán, a leállás több tízezer felhasználót érint. A vállalat szerint már mutatkoznak a rendszerek stabilizálódásának első jelei, a szolgáltatások azonban továbbra sem működnek a megszokott kapacitással. A Microsoft eközben újabb intézkedést jelentett be a késedelmes e-mailek védelmére.
A Microsoft legfrissebb tájékoztatása szerint a rendszerek működése továbbra is ingadozó, miközben a felhasználói forgalmat fokozatosan engedik vissza.
Microsoft: még nem állt helyre a szolgáltatás
Bár a stabilizálódás első jelei már láthatók, a szolgáltatások kapacitása egyelőre nem érte el a normál szintet.
A Microsoft közölte, hogy a helyreállítás idejére 48 órára hosszabbítja az e-mailek kézbesítésével kapcsolatos időkorlátot.
Az intézkedés célja, hogy megóvják a késedelmes üzeneteket, miközben folytatódik a szolgáltatások helyreállítása.
A vállalat hangsúlyozta, hogy továbbra is sürgősséggel kezeli a problémát, és az incidens megoldását követően részletes jelentést tesz közzé a történtekről.