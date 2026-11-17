Egy informatikai hiba miatt nem jutott el egy életbevágó figyelmeztetés egy németországi szálloda dolgozóihoz. A múlt heti Microsoft-leállása következtében elmaradt az automatikus riasztás, miközben a medence klórszintje veszélyesen megemelkedett. Tizenöt vendég sérült meg, közülük négyen kórházba kerültek. Súlyos következménye lett a november 12-én kezdődött, világszerte tapasztalt Microsoft 365 leállásnak, szúrta ki az Android Authority. A németországi Brühl városában, a Phantasialand élményparkhoz tartozó Hotel Ling Bao szállodában november 13-án klórbaleset történt. A medence automatikus vegyszeradagoló rendszere meghibásodott, és a szükségesnél jóval több klórt juttatott a vízbe. A biztonsági rendszer ugyan észlelte a problémát, a figyelmeztetése azonban nem érkezett meg a személyzethez. A német WDR közszolgálati média beszámolója szerint a szálloda üzemeltetője megerősítette, hogy a riasztás elmaradása összefüggött a Microsoft levelezőszolgáltatásának üzemzavarával.

A Microsoft-leállás miatt nem érkezett meg az e-mail a klóradagoló hibájáról (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Szállodai klórbaleset: észlelte a veszélyt a rendszer, de senki sem kapta meg a figyelmeztetést

A szállodai medence automatikus klóradagoló berendezése a víz megfelelő fertőtlenítéséért felel.

Amikor a rendszer meghibásodott, túlzott mennyiségű vegyszer került a medencébe.

A biztonsági ellenőrzőrendszer felismerte, hogy a klórszint eltért a megengedett értéktől,

és emailben figyelmeztette (volna) az illetékeseket.

Csakhogy ekkor éppen világszerte problémák voltak a Microsoft levelezési szolgáltatásaival.

A figyelmeztető üzenet nem jutott el a szállodai dolgozókhoz, a személyzet így nem értesült időben a veszélyről.

Az Outlook leállása miatt a probléma végül akkor csak derült ki, amikor a vendégek már légúti panaszokat kezdtek tapasztalni. A helyszínre mintegy negyven mentő- és tűzoltóegységi szakembert vezényeltek. Összesen tizenöt ember lett rosszul, jellemzően légúti irritáció következtében. Négy vendéget kórházba szállítottak, egyikük megfigyelésre bent is maradt. A medencét lezárták, a vizet lecserélték, és a hatósági ellenőrzéseket követően később ismét engedélyezték a használatát.

A WDR által megszólaltatott informatikai biztonsági szakértő szerint a szállodai üzemeltetőnek további, a levelezéstől független figyelmeztetési megoldásokat is alkalmaznia kellett volna. Ilyen lehet például egy helyben működő hang- vagy fényjelzés.

Egy hónapok óta rejtőző hiba okozta a Microsoft-leállást

A november 12-én kezdődött Microsoft-leállás nemcsak az Outlookot érintette. Világszerte tapasztaltak problémákat az Exchange Online, a Teams és a Microsoft 365 más szolgáltatásainak használatakor is. A Microsoft előzetes vizsgálata szerint a globális üzemzavar hátterében egy olyan szoftverhiba állt, amely már 2026 júliusa óta jelen volt a vállalat szerverrendszerében, de korábban nem okozott észlelhető problémát, írja a BleepingComputer. A hibát végül több kedvezőtlen körülmény együttes hatása hozta felszínre. A Microsoft Teams forgalmának egy részét átirányították arra a hálózati infrastruktúrára, amely az Exchange Online működését is kiszolgálja. Ez megnövelte a szerverek terhelését, miközben egy másik probléma miatt a rendelkezésre álló kapacitás csaknem 14 százaléka már eleve kiesett. A megmaradt szerverek egy része a fokozódó terhelés hatására nem válaszolt. A rendszer automatikusan más kiszolgálókra próbálta átirányítani a forgalmat, ám ezeken is túlterhelést idézett elő. A meghibásodás így láncreakciót indított el: kevesebb mint két óra alatt az érintett hálózati kiszolgálók több mint 80 százaléka működésképtelenné vált, derül ki a PCWorld leírásából.

A Microsoft mérnökeinek végül javítást kellett kidolgozniuk és telepíteniük, mert a szerverek egyszerű újraindítása nem oldotta meg a problémát. A szolgáltatáskimaradás csaknem 24 órán át tartott. A vállalat szerint a leállást tehát nem kibertámadás vagy a mesterséges intelligencia okozta.

A nemzetközi beszámolók szerint egészségügyi intézményekben, hivatalokban, bíróságokon és közlekedési vállalatoknál is fennakadásokat okozott a szolgáltatáskimaradás. Az Egyesült Királyságban egészségügyi dolgozók számoltak be kommunikációs problémákról, Új-Zélandon a vízumkérelmek feldolgozása akadozott, Németországban pedig a vasúttársaság belső kommunikációját is érintette a hiba.