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Világszerte akadoznak a Microsoft szolgáltatásai: több tízezer felhasználót érinthet a leállás

microsoft

Világszerte akadoznak a Microsoft szolgáltatásai: több tízezer felhasználót érinthet a leállás

48 perce
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Világszerte felhasználók tízezrei tapasztaltak fennakadásokat a Microsoft alkalmazásaiban csütörtökön és pénteken. A Microsoft leállása több mint kilenc órája tart, és a vállalatnak a többszöri beavatkozás ellenére sem sikerült teljesen helyreállítania a szolgáltatásokat. A cég kizárta a kibertámadás lehetőségét.
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microsoftteamsoutlook

A The Guardian beszámolója szerint a Downdetector hibabejelentő oldalon 74 országból közel 130 ezer Microsoft problémát jeleztek. A hiba Magyarországon is tapasztalható.

microsoft
Világszerte fennakadásokat okoz a Microsoft leállása. (Illusztráció)
Fotó: Ed Hardie / Unsplash

Microsoft: az Outlook és a Teams is érintett a leállásban

A fennakadások a Microsoft 365 számos alkalmazását érintik, köztük az Outlookot, a Wordöt, az Excelt, a PowerPointot, a Teamset, a OneDrive-ot és a SharePointot. A Copilot mesterségesintelligencia-asszisztens működésében is problémák jelentkeztek.

A vállalat péntek hajnalban közölte, hogy a legsúlyosabb fennakadások az Outlook levelezésének hátterét biztosító Exchange szolgáltatást érintik. 

A Teams csevegései és értekezletei kisebb mértékben voltak érintettek.

A Microsoft javítási kísérletei sem hoztak teljes megoldást

A vállalat szerint a problémát a kiszolgálók hibás konfigurációja okozhatja. Egyes szerverek váratlanul elérhetetlenné váltak, a működő rendszerekre pedig túl nagy terhelés nehezedett.

A Microsoft korábbi frissítések visszavonásával, a hálózati forgalom korlátozásával és alternatív útvonalak kialakításával próbálta helyreállítani a szolgáltatásokat.

Az újraindított szerverek azonban több esetben ismét elérhetetlenné váltak, amikor visszatért rájuk a felhasználói forgalom.

A fennakadások az OpenAI és az Anthropic egyes Microsoft-integrációit is érintették.

Mark Gregory, az ausztrál RMIT Egyetem docense szerint a hiba láncreakciót indíthatott el: a kieső kiszolgálók terhelése a megmaradt szerverekre hárult, amelyek így szintén túlterhelődhettek.

A Microsoft hangsúlyozta, hogy semmi nem utal kibertámadásra.

A vállalat folyamatosan dolgozik a helyreállításon, de a szolgáltatások visszatérése fokozatos lehet.

 

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