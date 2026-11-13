Világszerte akadoznak a Microsoft szolgáltatásai: több tízezer felhasználót érinthet a leállás

A The Guardian beszámolója szerint a Downdetector hibabejelentő oldalon 74 országból közel 130 ezer Microsoft problémát jeleztek. A hiba Magyarországon is tapasztalható.

Világszerte fennakadásokat okoz a Microsoft leállása. (Illusztráció)

Fotó: Ed Hardie / Unsplash

Microsoft: az Outlook és a Teams is érintett a leállásban

A fennakadások a Microsoft 365 számos alkalmazását érintik, köztük az Outlookot, a Wordöt, az Excelt, a PowerPointot, a Teamset, a OneDrive-ot és a SharePointot. A Copilot mesterségesintelligencia-asszisztens működésében is problémák jelentkeztek.

A vállalat péntek hajnalban közölte, hogy a legsúlyosabb fennakadások az Outlook levelezésének hátterét biztosító Exchange szolgáltatást érintik.

A Teams csevegései és értekezletei kisebb mértékben voltak érintettek.

A Microsoft javítási kísérletei sem hoztak teljes megoldást

A vállalat szerint a problémát a kiszolgálók hibás konfigurációja okozhatja. Egyes szerverek váratlanul elérhetetlenné váltak, a működő rendszerekre pedig túl nagy terhelés nehezedett.

A Microsoft korábbi frissítések visszavonásával, a hálózati forgalom korlátozásával és alternatív útvonalak kialakításával próbálta helyreállítani a szolgáltatásokat.

Az újraindított szerverek azonban több esetben ismét elérhetetlenné váltak, amikor visszatért rájuk a felhasználói forgalom.

A fennakadások az OpenAI és az Anthropic egyes Microsoft-integrációit is érintették.

Mark Gregory, az ausztrál RMIT Egyetem docense szerint a hiba láncreakciót indíthatott el: a kieső kiszolgálók terhelése a megmaradt szerverekre hárult, amelyek így szintén túlterhelődhettek.

A Microsoft hangsúlyozta, hogy semmi nem utal kibertámadásra.

A vállalat folyamatosan dolgozik a helyreállításon, de a szolgáltatások visszatérése fokozatos lehet.