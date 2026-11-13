Végre jó hírek érkeztek a Microsoft globális leállásáról – megszólalt a vállalat

Tartós javulást tapasztal a Microsoft az érintett szolgáltatások működésében, miközben továbbra is dolgozik a globális leállás teljes elhárításán. A vállalat november 13-án, pénteken délután kiadott legfrissebb tájékoztatása szerint a Microsoft 365-szolgáltatások elérhetősége folyamatosan javul, azonban egyes felhasználók még mindig fennakadásokat tapasztalhatnak.

Javulásról számolt be a Microsoft a globális leállás után – A Microsoft 365 szolgáltatásai helyreállnak, de továbbra is késhetnek az e-mailek (illusztráció) Fotó: Shutterstock

A Microsoft egy közzétett frissítésében közölte, hogy a helyreállítás előrehaladtával tartós javulást észlelnek a szolgáltatások elérhetőségében. A vállalat ugyanakkor figyelmeztetett, hogy egyes felhasználók továbbra is csatlakozási nehézségekkel szembesülhetnek, illetve késve érkezhetnek meg az e-mailjeik – derül ki a BBC élő közvetítéséből.

Milyen Microsoft szolgáltatásokkal volt probléma?

A fennakadások a Microsoft 365 számos alkalmazását érintik, köztük:

az Outlookot,

a Wordöt,

az Excelt,

a PowerPointot,

a Teamset,

a OneDrive-ot,

a SharePointot.

Mi okozta a Microsoft globális leállását?

Mint arról az Origo korábban beszámolt, csütörtökön és pénteken világszerte több tízezer felhasználó tapasztalt fennakadásokat a Microsoft alkalmazásaiban. A szolgáltatáskiesés elhárítása több mint kilenc órán keresztül elhúzódott, a korábbi beavatkozások pedig nem hoztak tartós eredményt.

A vállalat tájékoztatása szerint több kiszolgáló váratlanul elérhetetlenné vált, ami jelentősen megnövelte a működő szerverek terhelését, és további problémákat okozott.

A Microsoft a hálózati forgalom optimalizálásával és a szerverkapacitás növelésével próbálta helyreállítani a rendszereket. Pénteken reggel kilenc órakor már a szolgáltatások stabilizálódásának első jeleiről számoltak be, a sikeres beavatkozásokat pedig további régiókra is kiterjesztették.

Charles Lamanna, a Microsoft egyik vezetője korábban kizárta a kibertámadásra utaló jeleket. A globális üzemzavar pontos kiváltó okát azonban továbbra is vizsgálják. A vállalat ígérete szerint a teljes helyreállítást követően részletes jelentést tesz közzé.