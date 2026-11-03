Lövöldözős játékkal játszott, amikor valódi golyó csapódott a monitorjába, az Asus reagált a különös esetre

Az Egyesült Államokban élő gamer éppen Call of Dutyval játszott, amikor egy eltévedt golyó átfúrta a falat, és a monitorjába csapódott. Az Asus kijelzője felfogta a lövedéket, így akár az életét is megmenthette. A gyártó is reagált a nem mindennapi esetre – írja a Dexerto.

Call of Duty közben valódi lövés érte a szobát, a monitor állta útját a golyónak.

Fotó: Illusztráció/Pexels

A monitor állította meg a gyilkos lövedéket

Az „antisocialnae” nevű Reddit-felhasználó november 2-án osztotta meg, hogyan úszott meg egy kis híján végzetes incidenst. Éjszaka javában tolta a Call of Dutyt, amikor váratlanul lövésekre lett figyelmes a ház környékéről. Ezúttal azonban nem a játékból jöttek az ismerős hangok.

Miután beszélt a segélyhívó diszpécserével, átvizsgálta a szobát, és golyó ütötte lyukat talált a falon, közvetlenül a számítógépe mögött. A lövedék a monitorba csapódott, de nem jutott át rajta.

A készülék egy 280 Hz-es Asus TUF VG258QM volt, amelyet öt évvel korábban 280 dollárért, vagyis nagyjából 91 ezer forintért vásárolt.

El sem tudtam hinni, hogy a monitor felfogta a golyót, amely különben eltalálhatott, súlyosan megsebesíthetett vagy akár a számítógépemet is teljesen tönkretehette volna

– írta.

A gamer bevallotta, hogy amikor elcsendesedett minden, és felfogta, milyen közel került a halálhoz, sírva fakadt. A számítógépét azóta sem kapcsolta be, így még azt sem tudja, hogy az imádott eszköz túlélte-e a lövöldözést.

Az Asus is megszólalt, a garancia már kényesebb kérdés

A sztori a gyártó figyelmét is felkeltette. Az Asus egyik képviselője a Redditen reagált, és azt írta, hogy a monitor minden várakozást felülmúlt. Hozzátette,

hamarosan felveszik a kapcsolatot a játékossal, hogy méltó módon elismerjék a készülék „áldozatát”.

A garancia kérdése is előkerült: vajon fedezi-e a javítást, ha egy 9 milliméteres lövedék teszi tönkre a monitort? A vállalat embere szerint az ilyen sérülésekre általában nem terjed ki a garancia, ám hozzátette, hogy a rendkívüli körülmények miatt ezt az esetet külön is megvizsgálhatják.

Úgy tűnik, a gamer felszerelések néha jóval többet tudnak, mint amit a specifikációik ígérnek.