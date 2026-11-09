Kínai kémbotrány és hűtlenségi botrány az Nvidiánál: a mesterséges intelligencia jövője is a tét

A mesterséges intelligencia világában kevés vállalatnak van akkora jelentősége, mint az Nvidiának. Az amerikai chipgyártó fejlett grafikus processzorai nélkül a legnagyobb AI-rendszerek fejlesztése és működtetése is jóval nehezebb lenne. Most azonban a vállalat vezetője, Jensen Huang (magyar átírással Huang Zsen-hszün) egy olyan kínai kémbotrány középpontjába került, amelynek következményei messze túlmutathatnak a magánéletén. A vállalat november 8-án bejelentette, hogy független vizsgálatot indít annak tisztázására, vajon vezérigazgatója külföldi hírszerzési művelet célpontjává vált-e. Huang időközben elismerte, hogy hűtlen volt feleségéhez, de a feltételezett kémkedésről egyelőre nincsenek megdönthetetlen bizonyítékok. Az ügyben november 9-én újabb fejlemény történt: Kína hivatalosan is visszautasította a kémkedésről szóló állításokat. Ami biztos: az Nvidia kémbotrányként ismertté vált úgy komoly kérdéseket vet fel. A legfontosabb: hozzáférhettek-e illetéktelenek a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez kulcsfontosságú technológiai információkhoz?

Az Nvidia kémbotrány főszereplői: Jensen Huang (háttal) és Alice Huang - a vezetéknév azonossága véletlen, nem rokonok, szeretők voltak - Fotó: AFP

Nvidia kémbotrány: miért éppen ez az amerikai vállalat kerülhetett a kínai hírszerzés célkeresztjébe?

Az Nvidia ma már jóval több, mint a számítógépes játékosok számára videókártyákat gyártó vállalat.

A cég technológiájára épülnek azok az adatközpontok is, amelyek a ChatGPT-hez hasonló mesterségesintelligencia-rendszereket működtetik. A fejlett AI-chipek rendkívül sok számítás párhuzamos elvégzésére képesek. Erre különösen nagy szükség van a mesterséges intelligencia tanításakor, amikor óriási adatmennyiségeket kell feldolgozni.

Az Nvidia ezért stratégiai jelentőségű vállalattá vált az Egyesült Államok és Kína technológiai versenyében. Az amerikai kormányzat 2022 óta különböző exportkorlátozásokkal igyekszik megakadályozni, hogy a legfejlettebb amerikai AI-chipek szabadon eljuthassanak Kínába. Az amerikai kormány attól tart, hogy ezeket a technológiákat katonai célokra, hírszerzésre és más nemzetbiztonsági szempontból érzékeny fejlesztésekhez is felhasználhatják. Peking számára ugyanakkor a nagy teljesítményű processzorokhoz való hozzáférés fontos tényező a hazai mesterségesintelligencia-ipar fejlesztésében. Az AI-chipek exportkorlátozása magyarázza, miért lehet különösen értékes egy külföldi hírszerző szolgálat számára az Nvidia vezetésének üzleti kapcsolatrendszere és a vállalat jövőbeli terveinek ismerete.