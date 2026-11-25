Egy jól elkapott pillanat vagy egy ritkán látott felvétel olykor többet mond ezer szónál. Kiegészít egy hírt, megmutat egy érzelmet vagy éppen visszarepít a múltba. Az Origo megújult galériarendszere most még több lehetőséget kínál arra, hogy elmerüljünk a képes tartalmak világában. Az Origo önálló galériaoldalán egy helyen böngészhetők a portálunk különböző rovataiban megjelenő képes összeállítások. A legegyszerűbben az oldal tetején lévő fejlécben tudsz böngészni a tartalmak között, amelyeket természetesen a témához kapcsolódó cikkekbe is beágyazunk. A folyamatosan frissülő kínálat mellett maga a képnézegetés élménye is megújult.

Az Origo megújult galériáinak a gyűjtőoldala

Fotó: Origo

Megújult az Origo galériarendszere

A megújult rendszer használata asztali és mobilos nézetben lényegében ugyanaz. A galériaoldalt megnyitva találjuk a legfrissebb összeállításokat, és alul tudunk visszafele lapozni az időben az oldalszámok segítségével.

Egy galériát megnyitva a cím és a rövid ismertető alatt máris megjelenik az összeállítás első fényképe.

A képszámláló segítségével mindig láthatjuk, hogy hány fotóból áll a válogatás, és éppen melyik képnél tartunk.

A felületen a fényképekhez tartozó információk és a fotók forrása is helyet kaphatnak a képek alatt.

A galéria képeit egyenként is végignézhetjük, de nem szükséges minden egyes kép után külön lapoznunk. Az új galériarendszer automatikus lejátszási funkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével diavetítéshez hasonlóan, egymás után jelennek meg a fotók. Ehhez mindössze a Lejátszás gombot kell megnyomnunk. Ekkor nincs más dolgunk, mint hátradőlni és élvezni a képeket.

Megújult kezelőfelület várja az érdeklődőket - forrás: Origo

Akár teljes képernyőn is gyönyörködhetünk a fotókban

Az Origo új galériarendszerének egyik látványos funkciója a teljes képernyős megjelenítés. Ehhez elegendő rákattintani a fényképre, vagy kiválasztani a teljes képernyős megjelenítésre szolgáló gombot. Így a képek apró részletei is jobban szemügyre vehetők. Különösen élvezetes lehet ez a lehetőség tájképek, természetfotók, történelmi felvételek vagy látványos autós összeállítások esetében.

Nem kell tehát az összes fényképet sorban végiglapoznunk ahhoz, hogy megtaláljuk a bennünket érdeklő felvételt. Az előnézeti képek segítségével gyorsan a kiválasztott fotóhoz ugorhatunk, és bármikor visszatérhetünk egy korábban megtekintett képhez.