Egy régi biztonsági kamera, elavult router vagy akár egy okoskonnektor is komoly kockázatot jelenthet az otthoni Wi-Fi biztonságára. A gond sokszor nem az, hogy a készülék meghibásodott, hanem éppen az, hogy továbbra is működik, miközben már nem kap biztonsági frissítéseket. Mutatjuk, hogyan ismerhetők fel a veszélyeztetett eszközök, és mit tehetünk az otthoni hálózat védelméért.

Egy régi biztonsági kamera, elavult router vagy akár egy okoskonnektor is komoly kockázatot jelenthet az otthoni Wi-Fi biztonságára (illusztráció) - Fotó: (Augustin-Foto) Jonas Augustin / Unsplash

Az otthoni internetbiztonság kapcsán legtöbben a számítógépükre és az okostelefonjukra gondolnak. Pedig egy átlagos háztartásban ma már számos más készülék is csatlakozik az internethez: okostévé, biztonsági kamera, robotporszívó, okosizzó vagy éppen egy régebbi hálózati nyomtató. Ezek az eszközök akár évekig hibátlanul működhetnek, így könnyű megfeledkezni róluk. Csakhogy a működőképesség nem jelenti automatikusan azt, hogy egy készülék biztonságos is. Ha a gyártó már nem biztosít hozzá szoftverfrissítéseket, az időközben felfedezett sérülékenységek javítatlanul maradhatnak. Ez pedig nemcsak az adott eszközre, hanem bizonyos körülmények között az egész otthoni hálózatra veszélyt jelenthet.

Miért jelenthet veszélyt régi, de amúgy jól működő okoseszköz az otthoni Wi-Fi biztonságára?

Az internethez kapcsolódó készülékek saját szoftverrel működnek, amelyben időnként biztonsági hibákat fedeznek fel. A gyártók ezeket rendszerint frissítésekkel javítják, ám a támogatás nem tart örökké. Egy tízéves biztonsági kamera például továbbra is képes lehet képet közvetíteni, miközben a szoftvere már évek óta nem kapott javításokat, hoz fel egy elméleti példát az Engadget. Ha a készülékben ismert, kihasználható sérülékenység található, a támadók akár illetéktelen hozzáférést is szerezhetnek hozzá.

A feltört eszközöket a kiberbűnözők különféle célokra használhatják. Megpróbálhatnak adatokat megszerezni, más hálózati készülékeket támadni, vagy a fertőzött eszközt egy úgynevezett botnet részévé tenni. (A botnet olyan, távolról irányított eszközökből álló hálózat, amelyet például weboldalak túlterhelésére vagy más rosszindulatú tevékenységekre használhatnak.) Persze egy elavult készülék jelenléte önmagában még nem jelenti az egész otthoni hálózat feltörését. A tényleges kockázat a sérülékenységtől, az eszköz elérhetőségétől és a hálózat beállításaitól is függ.