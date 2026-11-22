Egy régi biztonsági kamera, elavult router vagy akár egy okoskonnektor is komoly kockázatot jelenthet az otthoni Wi-Fi biztonságára. A gond sokszor nem az, hogy a készülék meghibásodott, hanem éppen az, hogy továbbra is működik, miközben már nem kap biztonsági frissítéseket. Mutatjuk, hogyan ismerhetők fel a veszélyeztetett eszközök, és mit tehetünk az otthoni hálózat védelméért.
Az otthoni internetbiztonság kapcsán legtöbben a számítógépükre és az okostelefonjukra gondolnak. Pedig egy átlagos háztartásban ma már számos más készülék is csatlakozik az internethez: okostévé, biztonsági kamera, robotporszívó, okosizzó vagy éppen egy régebbi hálózati nyomtató. Ezek az eszközök akár évekig hibátlanul működhetnek, így könnyű megfeledkezni róluk. Csakhogy a működőképesség nem jelenti automatikusan azt, hogy egy készülék biztonságos is. Ha a gyártó már nem biztosít hozzá szoftverfrissítéseket, az időközben felfedezett sérülékenységek javítatlanul maradhatnak. Ez pedig nemcsak az adott eszközre, hanem bizonyos körülmények között az egész otthoni hálózatra veszélyt jelenthet.
Miért jelenthet veszélyt régi, de amúgy jól működő okoseszköz az otthoni Wi-Fi biztonságára?
Az internethez kapcsolódó készülékek saját szoftverrel működnek, amelyben időnként biztonsági hibákat fedeznek fel. A gyártók ezeket rendszerint frissítésekkel javítják, ám a támogatás nem tart örökké. Egy tízéves biztonsági kamera például továbbra is képes lehet képet közvetíteni, miközben a szoftvere már évek óta nem kapott javításokat, hoz fel egy elméleti példát az Engadget. Ha a készülékben ismert, kihasználható sérülékenység található, a támadók akár illetéktelen hozzáférést is szerezhetnek hozzá.
A feltört eszközöket a kiberbűnözők különféle célokra használhatják. Megpróbálhatnak adatokat megszerezni, más hálózati készülékeket támadni, vagy a fertőzött eszközt egy úgynevezett botnet részévé tenni. (A botnet olyan, távolról irányított eszközökből álló hálózat, amelyet például weboldalak túlterhelésére vagy más rosszindulatú tevékenységekre használhatnak.) Persze egy elavult készülék jelenléte önmagában még nem jelenti az egész otthoni hálózat feltörését. A tényleges kockázat a sérülékenységtől, az eszköz elérhetőségétől és a hálózat beállításaitól is függ.
Ezeket az otthoni eszközöket érdemes először ellenőrizni
Különösen érdemes odafigyelni a következő készülékekre:
- Régi Wi-Fi-routerek: központi szerepet töltenek be az otthoni hálózat működésében, ezért különösen fontos a rendszeres frissítésük.
- Biztonsági kamerák és bébiőrök: egyes modellek távolról is elérhetők, ráadásul képet vagy hangot is továbbíthatnak.
- Okostévék és médialejátszók: sokáig használatban maradhatnak, miközben a szoftveres támogatásuk már megszűnt.
- Okoskonnektorok és okosizzók: egyszerűnek tűnő eszközök, de hálózati kapcsolatuk miatt ezeknél is fontos a biztonság.
- Hálózati nyomtatók és régi okosotthon-központok: gyakran évekig változatlan beállításokkal működnek.
A készülékek életkora önmagában nem elegendő az esetleges veszély megítéléséhez.
Sokkal fontosabb kérdés, hogy a gyártó továbbra is kiad-e hozzájuk biztonsági javításokat.
Így ellenőrizheted, milyen eszközök csatlakoznak a Wi-Fi-hálózathoz
Az otthoni Wi-Fi biztonságának ellenőrzéséhez nem feltétlenül szükséges különleges informatikai tudás. A Wi-Fi hálózat ellenőrzésének első lépésként érdemes megnyitni a router kezelőfelületét. Ezt sok készüléknél a gyártó mobilalkalmazásából, más esetekben egy böngésző segítségével lehet elérni. A kezelőfelület címe és a belépés módja routerenként eltérhet, ezért a pontos adatokat a készülék használati utasításában érdemes keresni.
A belépés után keressük a Csatlakoztatott eszközök, Eszközlista vagy Connected Devices nevű menüpontot. Itt megjelenhetnek az otthoni hálózathoz kapcsolódó telefonok, számítógépek, televíziók és egyéb okoseszközök. Érdemes végignézni a listát, különösen azokat a készülékeket, amelyekről már megfeledkeztünk. Ha ismeretlen eszközt találunk, először próbáljuk azonosítani, mert egyes készülékek szokatlan néven is megjelenhetnek.
Honnan tudható, hogy egy eszköz már nem biztonságos?
A következő lépés annak ellenőrzése, hogy az adott készülékekhez elérhetők-e még biztonsági frissítések. Ehhez keressük meg a pontos típusszámot, majd látogassunk el a gyártó hivatalos támogatási oldalára. Itt elsősorban a következő információkat érdemes keresni:
- Mikor jelent meg az utolsó szoftver- vagy firmware-frissítés?
- Továbbra is támogatott a készülék?
- Közölt-e a gyártó biztonsági figyelmeztetést?
- Elérte-e az eszköz a támogatási időszak végét?
Ha a gyártó hivatalosan megszüntette a támogatást, és már nem érkeznek biztonsági javítások, érdemes megfontolni a készülék cseréjét. Ha viszont az eszköz továbbra is támogatott, nincs feltétlenül szükség új készülék vásárlására pusztán az életkora miatt, ha amúgy megfelelően működik. Egy régebbi, de rendszeresen frissített router vagy okoseszköz továbbra is biztonságosan használható lehet. Más a helyzet azokkal a készülékekkel, amelyek támogatása már évekkel korábban megszűnt. Ezeknél az újonnan felfedezett biztonsági hibák javítatlanul maradhatnak, ezért a csere jelentheti a legbiztonságosabb megoldást.
Beállítások, amelyekkel biztonságosabbá tehető az otthoni Wi-Fi
- Frissítsük a router szoftverét! A kezelőfelületén keressük meg a router firmware frissítésének lehetőségét. Ha van automatikus router-frissítés opció, érdemes bekapcsolni. Szolgáltatói eszközöknél a frissítéseket gyakran maga az internetszolgáltató kezeli.
- Használjunk erős jelszavakat! A Wi-Fi jelszava és a router adminisztrációs felületének jelszava lehetőleg különböző, hosszú és egyedi legyen. A gyári adminisztrátori jelszót, ha módosítható, célszerű lecserélni.
- Ellenőrizzük a Wi-Fi titkosítását! A korszerű routerek támogatják a WPA3 biztonsági szabványt. Ha régebbi eszközöket is használunk, a WPA2/WPA3 vegyes üzemmód megfelelő kompromisszum lehet. A WPA3 beállításának hiányától önmagában nem válik a router veszélyessé, de új eszköz vásárlásakor érdemes olyan modellt választani, amely már támogatja.
- Kapcsoljuk ki a felesleges távoli hozzáférést! Ha nincs szükség arra, hogy a router beállításait az interneten keresztül, otthonunktól távol is módosíthassuk, érdemes kikapcsolni a távoli adminisztrációt.