Veszélyes hibát találtak az Outlookban, már támadnak a hackerek, gyorsan kell cselekedni

Újabb veszélyes biztonsági rést kellett kijavítania a Microsoftnak. A vállalat novemberi frissítőcsomagja összesen 1235 sérülékenységet orvosol a BleepingComputer szerint, de ezek közül különösen nagy figyelmet kapott a Microsoft Outlook levelezőprogram hibája, amelyet a támadók már a javítás megjelenése előtt is kihasználtak. A CVE-2026-124194 azonosítójú Outlook sebezhetőség azért különösen aggasztó, mert lehetővé teheti a Windows bejelentkezéshez használt hitelesítési információinak megszerzését. A támadáshoz nincs szükség arra, hogy a felhasználó közvetlenül megadja a jelszavát egy hamis weboldalon, ezért is roppant veszélyes a most felderített Outlook biztonsági hiba.

Outlook biztonsági hiba: már lopják a Windows-adatokat (illusztráció)

Fotó: Ed Hardie / Unsplash

Hogyan lophatják el a Windows bejelentkezési adatokat?

A biztonsági hiba kihasználásához a támadónak egy speciálisan előkészített, rosszindulatú fájlt kell eljuttatnia az áldozathoz, például egy megtévesztő e-mail mellékleteként, írja a SecurityWeek. Ha a felhasználó megnyitja a fájlt az érintett Outlook-verzióban, a levelezőprogram a megszokott figyelmeztetés megjelenítése nélkül kapcsolódhat egy támadó által ellenőrzött hálózati helyhez. Ekkor a Windows automatikusan megpróbálhatja azonosítani magát a távoli kiszolgálón. A folyamat során olyan hitelesítési információk kerülhetnek illetéktelen kezekbe, amelyek később felhasználhatók a fiók elleni támadásokhoz.

A megszerzett adatok különösen vállalati környezetben jelenthetnek komoly veszélyt, ahol egy kompromittált felhasználói fiók további rendszerekhez is hozzáférést biztosíthat.

Fontos: a támadás nem pusztán egy e-mail megérkezésétől indul el. A Microsoft tájékoztatása szerint a sérülékenység kihasználásához a felhasználó közreműködése, vagyis a rosszindulatú fájl megnyitása, valamint hálózati kapcsolat is szükséges.

Outlook biztonsági hiba: már aktívan kihasználják a hackerek

A sérülékenységet úgynevezett nulladik napi, vagyis zero-day biztonsági hibaként tartják számon. Ez azt jelenti, hogy a támadók már akkor kihasználták, amikor még nem állt rendelkezésre hivatalos javítás.

A Microsoft megerősítette, hogy a CVE-2026-124194 azonosítójú Outlook-sebezhetőséget valódi támadásokban is felhasználták.

Arról ugyanakkor nem közölnek részletes adatokat, hogy hány felhasználót érintettek a támadások, illetve milyen széles körben alkalmazták a módszert, írja a Redmond Magazine.