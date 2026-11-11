Veszélyes hibát találtak az Outlookban, már támadnak a hackerek, gyorsan kell cselekedni

Újabb veszélyes biztonsági rést kellett kijavítania a Microsoftnak. A vállalat novemberi frissítőcsomagja összesen 1235 sérülékenységet orvosol a BleepingComputer szerint, de ezek közül különösen nagy figyelmet kapott a Microsoft Outlook levelezőprogram hibája, amelyet a támadók már a javítás megjelenése előtt is kihasználtak. A CVE-2026-124194 azonosítójú Outlook sebezhetőség azért különösen aggasztó, mert lehetővé teheti a Windows bejelentkezéshez használt hitelesítési információinak megszerzését. A támadáshoz nincs szükség arra, hogy a felhasználó közvetlenül megadja a jelszavát egy hamis weboldalon, ezért is roppant veszélyes a most felderített Outlook biztonsági hiba.
Hogyan lophatják el a Windows bejelentkezési adatokat?
A biztonsági hiba kihasználásához a támadónak egy speciálisan előkészített, rosszindulatú fájlt kell eljuttatnia az áldozathoz, például egy megtévesztő e-mail mellékleteként, írja a SecurityWeek. Ha a felhasználó megnyitja a fájlt az érintett Outlook-verzióban, a levelezőprogram a megszokott figyelmeztetés megjelenítése nélkül kapcsolódhat egy támadó által ellenőrzött hálózati helyhez. Ekkor a Windows automatikusan megpróbálhatja azonosítani magát a távoli kiszolgálón. A folyamat során olyan hitelesítési információk kerülhetnek illetéktelen kezekbe, amelyek később felhasználhatók a fiók elleni támadásokhoz.
A megszerzett adatok különösen vállalati környezetben jelenthetnek komoly veszélyt, ahol egy kompromittált felhasználói fiók további rendszerekhez is hozzáférést biztosíthat.
Fontos: a támadás nem pusztán egy e-mail megérkezésétől indul el. A Microsoft tájékoztatása szerint a sérülékenység kihasználásához a felhasználó közreműködése, vagyis a rosszindulatú fájl megnyitása, valamint hálózati kapcsolat is szükséges.
Outlook biztonsági hiba: már aktívan kihasználják a hackerek
A sérülékenységet úgynevezett nulladik napi, vagyis zero-day biztonsági hibaként tartják számon. Ez azt jelenti, hogy a támadók már akkor kihasználták, amikor még nem állt rendelkezésre hivatalos javítás.
A Microsoft megerősítette, hogy a CVE-2026-124194 azonosítójú Outlook-sebezhetőséget valódi támadásokban is felhasználták.
Arról ugyanakkor nem közölnek részletes adatokat, hogy hány felhasználót érintettek a támadások, illetve milyen széles körben alkalmazták a módszert, írja a Redmond Magazine.
A november 10-én kiadott Microsoft biztonsági frissítés az Outlook problémáján kívül számos más sérülékenységet is orvosol. A BleepingComputer összesítése szerint a vállalat ezúttal 1235 hibához adott ki javítást, amelyek közül 66 kritikus besorolást kapott. Utóbbiak között 48 olyan sérülékenység található, amely távoli kódfuttatást tehet lehetővé. Ez különösen veszélyes hibakategória, mert megfelelő körülmények között a támadók akár saját programkódjukat is futtathatják az érintett rendszereken. A javítások jelentős része a Windows operációs rendszert és annak különböző összetevőit érinti, de a Microsoft más szoftvereihez is érkeztek biztonsági frissítések.
Mit tehetnek az Outlook és a Windows felhasználói?
A legfontosabb teendő a Microsoft által kiadott biztonsági javítások mielőbbi telepítése.
- A Windows 11 felhasználói a Gépház → Windows Update menüpontban ellenőrizhetik, hogy rendelkezésre állnak-e új rendszerfrissítések. Itt a Frissítések keresése lehetőséget kell választaniuk.
- Mivel a mostani sérülékenység az Outlookot érinti, a levelezőprogram frissítéséről is gondoskodni kell. A klasszikus Outlook asztali alkalmazásban a Fájl → Office-fiók → Frissítési beállítások → Frissítés most útvonalon lehet ellenőrizni az Office-frissítéseket, amennyiben ezt a telepített verzió és a szervezeti beállítások lehetővé teszik.
A Microsoft 365 alkalmazásainál az automatikus frissítés rendszerint alapértelmezetten működik, de céges számítógépeken előfordulhat, hogy a frissítések telepítését a rendszergazdák felügyelik.
A biztonsági frissítések mellett továbbra is fontos az óvatosság: ismeretlen feladótól érkező vagy gyanús mellékleteket nem szabad megnyitni, még akkor sem, ha az üzenet látszólag hivatalos vagy sürgős ügyintézésre hivatkozik.
Az Outlook biztonsági hibájának javítása már elérhető, így a frissítés telepítésével csökkenthető a most ismertetett támadás kockázata.