Nem működik az Outlook? Ezt az 5 dolgot érdemes megpróbálni

Az Outlook nem működik megfelelően sok felhasználónál a november 12-én kezdődött Microsoft-leállás következtében. A probléma elsősorban a Microsoft 365 szolgáltatás részét képező Exchange Online levelezőrendszert érinti. Emiatt előfordulhat, hogy nem töltődik be a postafiók, nem érkeznek meg az új üzenetek, vagy az elküldött levelek kézbesítése késik. A Microsoft más szolgáltatásainál, köztük a Teams és a Copilot egyes funkcióinál is jelentkezhetnek problémák. A leállás hátterében a szerverek működésével és a kapcsolatok kezelésével összefüggő problémák állnak, ezért az Outlook újraindítása vagy újratelepítése önmagában nem feltétlenül segít.

Mit tegyünk, ha az Outlook nem működik? - Fotó: Shutterstock

Az Outlook nem működik? 5 lépés Microsoft-leállás esetén

Van azonban néhány dolog, amit érdemes ellenőrizni, mielőtt belenyúlkálnánk a levelezőprogram beállításaiba. Ez vonatkozik a mai napra is, hiszen globális probléma van, de máskor is hasznos, ha úgy érzed, hogy akadozik az Outlook.

1. Először ellenőrizd, hogy a Microsoftnál van-e a hiba

Ha az Outlook nem csatlakozik a kiszolgálóhoz, első lépésként érdemes megnézni a Microsoft hivatalos szolgáltatásállapot-oldalát.

Ehhez nyisd meg a https://status.cloud.microsoft/ webcímet.

Az oldalon tájékozódhatsz arról, hogy a Microsoft 365 szolgáltatásainál észleltek-e központi problémát.

Munkahelyi Microsoft 365-előfizetés esetén a rendszergazdák ennél részletesebb információkhoz is hozzáférhetnek az https://admin.microsoft.com/ címen. A felügyeleti központban az Állapot (Health), majd a Szolgáltatásállapot (Service health) menüpontot kell megnyitni.

Ha a Microsoft hivatalosan is megerősítette a szolgáltatáskiesést, nincs értelme rögtön a számítógép vagy a telefon beállításait megváltoztatni. Egy központi szerverhibát ugyanis a felhasználó nem tud saját maga kijavítani.

2. Ellenőrizd, hogy működik-e az internetkapcsolatod

Bár a mostani Outlook-hiba hátterében a Microsoft szolgáltatásainak problémái állnak, nem minden sikertelen csatlakozásért felelős a vállalat, még ha ma sokan így is érezzük.

Nyiss meg néhány másik weboldalt a böngészőben. Ha azok sem töltődnek be, elképzelhető, hogy az otthoni vagy munkahelyi internetkapcsolattal van gond.

Telefonon érdemes kipróbálni, hogy a Wi-Fi helyett mobilinternetet használva változik-e a helyzet.

Ha más weboldalak gond nélkül működnek, az Outlook viszont továbbra sem csatlakozik, valószínűbb, hogy a levelezőszolgáltatással van probléma.