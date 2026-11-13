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Microsoft Outlook

Nem működik az Outlook? Ezt az 5 dolgot érdemes megpróbálni

5 perce
Olvasási idő: 12 perc
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Hiába frissíted a postafiókodat, nem érkeznek meg az új e-mailek, vagy egyáltalán nem tudsz belépni a levelezésedbe? Az Outlook nem működik számos felhasználónál a Microsoft szolgáltatásait érintő nagyszabású leállás miatt. Összegyűjtöttük, hogyan ellenőrizheted, hogy nálad van-e a hiba, mit próbálhatsz meg, és hogyan férhetsz hozzá a korábban letöltött leveleidhez.
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Microsoft OutlookMicrosoft 365leállásMicrosoft

Az Outlook nem működik megfelelően sok felhasználónál a november 12-én kezdődött Microsoft-leállás következtében. A probléma elsősorban a Microsoft 365 szolgáltatás részét képező Exchange Online levelezőrendszert érinti. Emiatt előfordulhat, hogy nem töltődik be a postafiók, nem érkeznek meg az új üzenetek, vagy az elküldött levelek kézbesítése késik. A Microsoft más szolgáltatásainál, köztük a Teams és a Copilot egyes funkcióinál is jelentkezhetnek problémák. A leállás hátterében a szerverek működésével és a kapcsolatok kezelésével összefüggő problémák állnak, ezért az Outlook újraindítása vagy újratelepítése önmagában nem feltétlenül segít.

Mit tegyünk, ha az Outlook nem működik?
Mit tegyünk, ha az Outlook nem működik? - Fotó: Shutterstock

Az Outlook nem működik? 5 lépés Microsoft-leállás esetén

Van azonban néhány dolog, amit érdemes ellenőrizni, mielőtt belenyúlkálnánk a levelezőprogram beállításaiba. Ez vonatkozik a mai napra is, hiszen globális probléma van, de máskor is hasznos, ha úgy érzed, hogy akadozik az Outlook.

1. Először ellenőrizd, hogy a Microsoftnál van-e a hiba

Ha az Outlook nem csatlakozik a kiszolgálóhoz, első lépésként érdemes megnézni a Microsoft hivatalos szolgáltatásállapot-oldalát.

Ehhez nyisd meg a https://status.cloud.microsoft/ webcímet.

Az oldalon tájékozódhatsz arról, hogy a Microsoft 365 szolgáltatásainál észleltek-e központi problémát.

Munkahelyi Microsoft 365-előfizetés esetén a rendszergazdák ennél részletesebb információkhoz is hozzáférhetnek az https://admin.microsoft.com/ címen. A felügyeleti központban az Állapot (Health), majd a Szolgáltatásállapot (Service health) menüpontot kell megnyitni.

Ha a Microsoft hivatalosan is megerősítette a szolgáltatáskiesést, nincs értelme rögtön a számítógép vagy a telefon beállításait megváltoztatni. Egy központi szerverhibát ugyanis a felhasználó nem tud saját maga kijavítani.

2. Ellenőrizd, hogy működik-e az internetkapcsolatod

Bár a mostani Outlook-hiba hátterében a Microsoft szolgáltatásainak problémái állnak, nem minden sikertelen csatlakozásért felelős a vállalat, még ha ma sokan így is érezzük.

  • Nyiss meg néhány másik weboldalt a böngészőben. Ha azok sem töltődnek be, elképzelhető, hogy az otthoni vagy munkahelyi internetkapcsolattal van gond.
  • Telefonon érdemes kipróbálni, hogy a Wi-Fi helyett mobilinternetet használva változik-e a helyzet.

Ha más weboldalak gond nélkül működnek, az Outlook viszont továbbra sem csatlakozik, valószínűbb, hogy a levelezőszolgáltatással van probléma.

3. Próbáld meg böngészőből vagy másik eszközről megnyitni a levelezést

Ha a számítógépen telepített Outlook nem működik, érdemes megpróbálni a webes változatot.

Ha a számítógépes levelezőprogrammal van gond, elképzelhető, hogy a böngészős felület még működik. Ugyanez fordítva is előfordulhat, ezért az Outlook telefonos alkalmazását is érdemes ellenőrizni. A mostani Microsoft-leállásnál azonban a hiba a webes Outlookot és a különböző levelezőalkalmazások kapcsolódását egyaránt érinti. Ezért a böngészős változatra váltás nem garantálja, hogy újra hozzáférsz a leveleidhez. Ha az adott postafiókot kiszolgáló rendszer nem elérhető, ugyanaz a probléma több eszközön is jelentkezni fog.

4. Nézd meg, hogy offline módban elérhetők-e a régi leveleid

Kevesen tudják, hogy az Outlook bizonyos esetekben internetkapcsolat nélkül is használható. Ez különösen akkor lehet hasznos, ha sürgősen meg kell keresnünk egy korábban kapott e-mailt vagy csatolmányt. A lehetőség a klasszikus Outlookban és az új, Windowsra készült Outlook alkalmazásban is létezik, de nem teljesen ugyanúgy működik. Az új Outlook alkalmazásban a Beállítások (Settings), Általános (General), majd Offline (Offline) menüpontban lehet ellenőrizni az offline hozzáférést. Itt található az e-mailek, a naptár és a névjegyek offline elérését engedélyező kapcsoló. Az alkalmazás ilyenkor bizonyos leveleket, naptárbejegyzéseket és névjegyeket a számítógépen is tárol. A mentett levelek időtartama beállítható, az alapértelmezett érték 30 nap. Ha az adatok korábban már letöltődtek, a felhasználó kapcsolat nélkül is elolvashatja őket, kereshet közöttük, és új üzeneteket is előkészíthet.

A klasszikus Outlookban a Küldés/fogadás (Send/Receive) menü Offline munka (Work Offline) lehetőségével lehet átváltani a kapcsolat nélküli működésre. A korábban szinkronizált levelek ilyenkor is elérhetők maradhatnak, amennyiben a program megfelelően beállított helyi másolatot tárol.

Új üzenetek fogadásához és elküldéséhez persze továbbra is működő szerverkapcsolatra van szükség. Arra is figyelni kell, hogy a klasszikus Outlookban az offline munkavégzés befejeztével visszakapcsoljuk az online üzemmódot. nehogy az legyen a vége, hogy  szolgáltatás újra él, mi meg hiába várjuk offline módban a leveleket...

5. Ellenőrizd az elküldetlen leveleket, és ne próbálkozz felesleges újratelepítéssel

A Microsoft 365 leállása alatt nemcsak az új levelek fogadásával, hanem a küldéssel is problémák jelentkezhetnek. Ha fontos e-mailt próbáltál elküldeni, ellenőrizd az Outlook Kimenő levelek (Outbox) és Elküldött elemek (Sent Items) mappáját. Az offline módban előkészített üzenetek a Kimenő levelek mappába kerülhetnek, és csak a kapcsolat helyreállítása után indulhat el a kézbesítésük. Éppen ezért nem célszerű ugyanazt az üzenetet újra és újra elküldeni. A szolgáltatás helyreállásakor ugyanis könnyen előfordulhat, hogy több példány is eljut a címzetthez. Ha sürgős ügyet kell intézni, érdemes telefonálni vagy alternatív üzenetküldési módot használni.

Mikor áll helyre az Outlook?

A Microsoft a november 13-i reggeli tájékoztatásában arról számolt be, hogy egyes kiszolgálók stabilitása már javult, és a sikeresnek bizonyuló módosításokat további szervereken is alkalmazzák. A teljes helyreállítás pontos időpontja azonban e sorok írásakor még nem ismert. A szolgáltatások visszatérése valószínűleg fokozatos lesz, ezért elképzelhető, hogy egyes felhasználóknál már működik a levelezés, miközben mások továbbra is kapcsolódási problémákat tapasztalnak.

A legfontosabb tehát, hogy ha az Outlook nem működik a Microsoft szerverhibája miatt, nem feltétlenül a saját számítógépeddel vagy telefonoddal van gond. Érdemes ellenőrizni a hivatalos szolgáltatásállapotot, és elkerülni a felesleges beállításmódosításokat, a szolgáltatás helyreállása után pedig feltétlenül ellenőrizd, hogy az el nem küldött üzenetek sorsa mi lett. Az sem jó, ha valaki nem kap meg egy emailt, de az sem ideális, ha megkapja tízszer ugyanazt.

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