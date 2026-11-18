A Sony online szolgáltatásában világszerte zavarok jelentkeztek a GTA 6 megjelenésének kezdetén. A játékosok egy része azért nem tudott hozzáférni a programhoz, mert a PlayStation Network rendszerének internetkapcsolatra volt szüksége a vásárlások jogosultságának és a játék elérhetőségének ellenőrzéséhez.

Leállt a PlayStation Network.

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A Downdetector hibabejelentéseket gyűjtő oldal adatai alapján a problémák brit idő szerint este 6 óra körül kezdődtek, ami magyar idő szerint 19 órának felel meg.

A fennakadások nem egyetlen országra korlátozódtak: a beszámoló szerint világszerte érintették a PlayStation-felhasználókat.

PlayStation Network leállás: mintegy 45 perc után helyreállt a szolgáltatás

A szerverproblémák nagyjából háromnegyed órán át tartottak. Ezt követően a hibabejelentések száma jelentősen visszaesett, a PlayStation szolgáltatásainak állapotát jelző oldalak pedig ismét normális működést mutattak.

A GTA 6 megjelenését az évtized egyik legnagyobb szórakoztatóipari eseményének tartják, amely komoly terhelést jelenthet az online játékhálózatok számára.

A beszámolóból ugyanakkor nem derül ki, hogy a PlayStation Network leállását közvetlenül a GTA 6 indulása okozta-e, vagy a két esemény időben esett egybe.