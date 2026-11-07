Redmi Note 17 Pro Max 5G: napokig tartó aksi és kiváló kijelző, 200 ezer alatt

A Redmi Note 17 Pro Max 5G telefonnal a Xiaomi ezúttal nem a minél erősebb processzorra vagy a minél nagyobb felbontású kamerára helyezte a hangsúlyt, hanem az akkumulátoros üzemidőre és a tartósságra. A készülék fekete, zöld és világos ("Hologramos fehér") hátlapú kivitelben szerepel a gyártó kínálatában. Az egyik legizgalmasabb tulajdonsága a 9210 mAh-s akkumulátor. Ez rendkívül nagy érték, különösen egy 8,65 milliméter vastag okostelefonban - a világos változat ráadásul még vékonyabb, 8,57 mm.

Redmi Note 17 Pro Max 5G

Fotó: Origo

Redmi Note 17 Pro Max 5G: akár háromnapos üzemidő a gyártó szerint - mennyi igaz ebből?

A Xiaomi szerint a Redmi Note 17 Pro Max akár három napig is működhet egyetlen feltöltéssel. Ez a gyártó mérsékelt használatot modellező laboratóriumi vizsgálatán alapul, tehát nem jelenti azt, hogy minden felhasználó három teljes napot kap majd. A telefon akkumulátoros üzemideje valóban kiemelkedő, a tesztelés során, amikor az ember sokat nyomkodja, próbálgatja, kínozza szegény tesztkészüléket, a harmadik nap elején visított töltőért a telefon, így átlagos használattal nem tűnik túlzónak a gyártó marketingígérete.

A készülék azoknak különösen vonzó lehet, akik sokat utaznak, rendszeresen navigálnak, videókat néznek, vagy egyszerűen szeretnék elkerülni a mindennapos töltést.

Az akkumulátor szilícium-szén technológiát alkalmaz, amely nagyobb energiasűrűséget tesz lehetővé. Ennek köszönhetően a Xiaomi viszonylag vékony készülékházba tudott rendkívül nagy kapacitású telepet építeni. A gyártó laboratóriumi adatai szerint az akkumulátor 1000 teljes töltési ciklus után is megőrzi eredeti kapacitásának legalább 80 százalékát. Ezt időgép hiányában nem tudtam tesztelni, de ígéretesen hangzik, az biztos. Ami biztos, hogy a telefon 100 wattos vezetékes gyorstöltést támogat. A teljes feltöltés körülbelül 60 percet vesz igénybe, a félkapacitást kevesebb mint fél óra alatt elérte. A készülék 27 wattos vezetékes fordított töltésre is képes, vagyis megfelelő kábellel és kompatibilis eszközzel más telefonok vagy kiegészítők töltésére is használható. A maximális töltési teljesítményhez megfelelő, nagy teljesítményű USB-C töltőre van szükség. Vezeték nélküli töltésre nincs mód.