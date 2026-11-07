Redmi Note 17 Pro Max 5G: napokig tartó aksi és kiváló kijelző, 200 ezer alatt

A Redmi Note 17 Pro Max 5G telefonnal a Xiaomi ezúttal nem a minél erősebb processzorra vagy a minél nagyobb felbontású kamerára helyezte a hangsúlyt, hanem az akkumulátoros üzemidőre és a tartósságra. A készülék fekete, zöld és világos ("Hologramos fehér") hátlapú kivitelben szerepel a gyártó kínálatában. Az egyik legizgalmasabb tulajdonsága a 9210 mAh-s akkumulátor. Ez rendkívül nagy érték, különösen egy 8,65 milliméter vastag okostelefonban - a világos változat ráadásul még vékonyabb, 8,57 mm.
Redmi Note 17 Pro Max 5G: akár háromnapos üzemidő a gyártó szerint - mennyi igaz ebből?
A Xiaomi szerint a Redmi Note 17 Pro Max akár három napig is működhet egyetlen feltöltéssel. Ez a gyártó mérsékelt használatot modellező laboratóriumi vizsgálatán alapul, tehát nem jelenti azt, hogy minden felhasználó három teljes napot kap majd. A telefon akkumulátoros üzemideje valóban kiemelkedő, a tesztelés során, amikor az ember sokat nyomkodja, próbálgatja, kínozza szegény tesztkészüléket, a harmadik nap elején visított töltőért a telefon, így átlagos használattal nem tűnik túlzónak a gyártó marketingígérete.
A készülék azoknak különösen vonzó lehet, akik sokat utaznak, rendszeresen navigálnak, videókat néznek, vagy egyszerűen szeretnék elkerülni a mindennapos töltést.
Az akkumulátor szilícium-szén technológiát alkalmaz, amely nagyobb energiasűrűséget tesz lehetővé. Ennek köszönhetően a Xiaomi viszonylag vékony készülékházba tudott rendkívül nagy kapacitású telepet építeni. A gyártó laboratóriumi adatai szerint az akkumulátor 1000 teljes töltési ciklus után is megőrzi eredeti kapacitásának legalább 80 százalékát. Ezt időgép hiányában nem tudtam tesztelni, de ígéretesen hangzik, az biztos. Ami biztos, hogy a telefon 100 wattos vezetékes gyorstöltést támogat. A teljes feltöltés körülbelül 60 percet vesz igénybe, a félkapacitást kevesebb mint fél óra alatt elérte. A készülék 27 wattos vezetékes fordított töltésre is képes, vagyis megfelelő kábellel és kompatibilis eszközzel más telefonok vagy kiegészítők töltésére is használható. A maximális töltési teljesítményhez megfelelő, nagy teljesítményű USB-C töltőre van szükség. Vezeték nélküli töltésre nincs mód.
A kijelző a telefon másik nagy erőssége
A Redmi Note 17 Pro Max 6,83 hüvelykes AMOLED kijelzővel rendelkezik, amely 2772 × 1280 pixeles felbontást kínál. A 120 Hz-es képfrissítésnek köszönhetően a menük görgetése, az alkalmazások közötti váltás és a kompatibilis játékok mozgása is folyamatosabb, mint egy hagyományos, 60 Hz-es panelen. A kijelző HDR10+ és Dolby Vision támogatást kapott, ami a kompatibilis videós tartalmaknál látványosabb fény-árnyék különbségeket és gazdagabb színeket eredményez.
A Xiaomi 3500 nites maximális csúcsfényerőt ad meg. Ez persze nem azt jelenti, hogy a teljes kijelző állandóan ilyen fényesen működik: a csúcsérték meghatározott körülmények között, korlátozott képfelületen érhető el. De ezzel együtt a kijelző valóban nagyon fényes és színpontos, öröm használni. A méret viszont kompromisszumot jelent. A közel 6,9 hüvelykes panel kiváló videózáshoz és olvasáshoz, de a 78,27 milliméter széles készülékház miatt az egykezes használat nehézkes lehet.
A Gorilla Glass Victus 2 üveg a karcolásokkal és mechanikai behatásokkal szembeni ellenállást javítja a gyártó szerint, de erről nincs saját tapasztalatom, hiszen
a Redmi Note 17 Pro Max 5G gyárilag fóliázott kijelzővel érkezik, ami praktikus figyelmesség a gyártótól. Ilyen kedveskedés továbbá a dobozban lévő tok is, bár nekem fura volt, hogy a fehér készülékhez fekete tokot csomagoltak. Azt sem tartom kizártnak, hogy vannak, akik inkább hálózati adapterre cserélnék, ami viszont hiányzik, csak USB-C kábelt kapunk.
Strapabíróbb, mint sok hagyományos középkategóriás telefon
A Redmi Note 17 Pro Max egyik különlegessége a megerősített kialakítás. A készülék IP66 és IP68 por- és vízállósági minősítéssel rendelkezik. Az előbbi erős vízsugárral szembeni védelmet, az utóbbi meghatározott körülmények között a vízbe merítéssel szembeni ellenállást jelzi. A Xiaomi laboratóriumi tesztje során a telefon akár kétméteres mélységben, 72 órán keresztül is ellenállt az édesvíznek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a készüléket rendszeresen víz alatt lehet használni. Egyfelől a vízállóságot nem természetes közegben vizsgálják, és idővel romolhat, a tengervíz és a medencék vegyszeres vize pedig különösen kockázatos lehet.
A gyártó a készülék ejtésállóságát is vizsgálta, és háromméteres magasságból, gránitfelületre történő ejtéstesztről számolt be. A készülék SGS-tanúsítványt is kapott. Ezek laboratóriumi eredmények, nem pedig annak ígéretei, hogy minden leejtést sérülés nélkül túlél. Ez már csak egy ilyen teszt: a védőfóliával ellátott kijelző karistolása mellett azt sem teszteltem, hogy kockakőre hajítva egyben marad-e a telefon, de az összeszerelési minőségét alapvetően jónak találtam, a készülékház stabilnak és masszívnak érződik. Nem is könnyű ám: 225,1 grammos tömege már érezhetően meghaladja sok hagyományos okostelefonét. Ez részben a hatalmas akkumulátor ára. Vékony, de nehéz. Aki sokat használja egy kézzel a telefonját, vagy kisebb, könnyebb készülékről váltana, annak érdemes vásárlás előtt kézbe vennie.
Snapdragon 6 Gen 5: a teljesítmény a legnagyobb kompromisszum
A telefonban a Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 processzor dolgozik, amely 4 nanométeres gyártástechnológiával készül. A magyarországi változat 8 GB LPDDR5X memóriával és 256 GB UFS 4.1 tárhellyel rendelkezik. A memória szoftveresen bővíthető, de ez nem helyettesíti a fizikai RAM-ot. A mindennapi feladatokhoz a hardver elegendő. Az üzenetküldés, böngészés, navigáció, videózás és közösségi alkalmazások használata nem jelent különösebb kihívást. A Snapdragon 6 Gen 5 ugyanakkor nem túl erős választás ebben a kategóriában, a processzor teljesítménye visszalépést jelent az elődhöz képest. A rendszer a legtöbb helyzetben használható, de időnként kisebb akadozások is előfordulhatnak. Teljesítményben nem tart lépést minden riválisával. Különösen a Xiaomi saját POCO modelljei kínálhatnak lényegesen erősebb hardvert a kategóriájában.
A különbség elsősorban a játékoknál és a nagyobb erőforrás-igényű alkalmazásoknál jelentkezik. Egy egyszerűbb játék vagy hétköznapi alkalmazás megfelelően fut, a komolyabb 3D-s címeknél azonban szükség lehet a grafikai részletesség csökkentésére. Ez a Redmi Note 17 Pro Max 5G legnagyobb kompromisszuma: miközben az akkumulátor és a kijelző kiemelkedő, a processzor teljesítménye inkább egy visszafogott középkategóriás készülékhez illik.
Kamerák: a fő kamera meggyőző, de hiányzik az optikai zoom
A Redmi Note 17 Pro Max hátoldalán két kamera található: egy 50 megapixeles fő kamera és egy 8 megapixeles ultraszéles látószögű egység. A fő kamera f/1,5 fényerejű objektívet és optikai képstabilizálást kapott. Ez utóbbi különösen gyengébb fényviszonyok között hasznos, hiszen segít csökkenteni a kézremegésből eredő bemozdulást. A fő kamera nappal alapvetően jó eredményeket produkál. A képek színei élénkek, a részletesség megfelelő, és a telefon a világos égbolt, illetve az árnyékos épületrészek közötti különbségekkel is többnyire jól boldogul. Az összhatás kellemes, bár a kontraszt időnként kissé erős, a finom részleteknél pedig néha érezhető a szoftveres élesítés és zajszűrés hatása. Ez különösen a növényzeten, a távolabbi épületeken és a sötétebb képrészleteken figyelhető meg.
Gyengébb fényviszonyok között a fő kamera továbbra is használható eredményeket ad, de a korlátai már jobban látszanak. A mesterséges fények, a színek és az esti jelenetek hangulata általában jól visszaköszön a felvételeken, a sötétebb területeken azonban csökken a részletesség. A zajszűrés olykor elmoshatja a finom textúrákat, az árnyékos részek pedig hajlamosak összefolyni. Telefonon visszanézve az esti képek többnyire kellemesek, nagyobb kijelzőn vagy belenagyítva viszont már feltűnnek a kompromisszumok.
A kétszeres nagyítás jó fényviszonyok mellett még használható eredményt ad. Ilyenkor a telefon az 50 megapixeles fő kamera képének középső részét használja fel, így külön telefotó kamera nélkül is viszonylag részletgazdag felvételeket készíthet. Valódi optikai zoom azonban nincs, nagyobb nagyításnál pedig gyorsan romlik a képminőség. A 8 megapixeles ultraszéles kamera szerényebb. A színei és a dinamikatartománya megfelelő, de a részletesség már nappal sem igazán meggyőző. Gyengébb fényben tovább romlik az eredmény. A 32 megapixeles előlapi kamera általában megfelelő szelfiket készít, nincs panaszra ok az árkategóriában.
A videózásnál a fő kamera és az előlapi kamera is képes 4K felbontásra, 30 képkocka/másodperces sebességgel. Full HD-ban 60 fps is elérhető. A 4K/60 fps azonban hiányzik. A fő kamera 4K-s videói alapvetően jók, a felvételeken időnként túl erős kontraszt, mozgás közben kisebb remegés és fókuszkeresés is előfordult, de összességében árkategóriában megfelelő.
A Redmi Note 17 Pro Max kamerás képességei elegendők
- családi fotókhoz,
- nyaraláshoz,
- dokumentumokhoz
- és hétköznapi videókhoz.
Aki azonban gyakran használ ultraszéles látószöget, optikai zoomot vagy komolyabb videós funkciókat, annak más - valószínűleg drágább - készüléket is érdemes megfontolnia.
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Zsúfolt szoftver, sok hasznos és felesleges app, hosszú támogatás
A Redmi Note 17 Pro Max Android 16-ra épülő HyperOS 3 rendszerrel érkezik, és hamarosan megkapja az új főverziót is belőle. A Xiaomi szoftvere számos testreszabási lehetőséget, különféle kényelmi funkciókat és hasznos mesterségesintelligencia-eszközöket kínál. A HyperOS sokoldalú, picit zsúfolt az én szememnek, nem feltétlenül olyan letisztult, mint más gyártók szoftverei a telefon pedig rengeteg előretelepített alkalmazással érkezik, ami egyeseknek zavaró lehet.
Az ígért hosszú szoftvertámogatás viszont komoly előny:
Akadnak kellemes meglepetések
A készülék sztereó hangszórókat kapott, Dolby Atmos támogatással. Normál hangerőn a hangzás megfelelő, filmnézéshez, videókhoz és zenehallgatáshoz is remekül használható. A telefon támogatja az 5G-hálózatokat, a Wi-Fi 6-ot, a Bluetooth 6.0-t és az NFC-t. Az eSIM szintén elérhető, sőt a telefon két eSIM egyidejű használatát is lehetővé teszi, megfelelő szolgáltatói támogatás mellett. Van infravörös vezérlő is, amellyel kompatibilis televíziók és más elektronikai eszközök irányíthatók. A kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó és az arcfelismerés egyaránt rendelkezésre áll, mindkettő fürge és megbízható.
A Redmi Note 17 Pro Max 5G hivatalos magyarországi ajánlott fogyasztói ára 169 990 Ft. ezért 8 GB RAM + 256 GB tárhely felszereltséget kap a vásárló. Ez listaár, nem feltétlenül a jelenlegi legalacsonyabb bolti ár. A vásárlóknak elsősorban azt kell mérlegelniük, hogy a kiemelkedő üzemidő és a jó kijelző megéri-e a kompromisszumokat a teljesítmény és a kamerák területén. A középkategória mindig a kompromisszumról szól, a készülék ár-érték aránya szerintem megfelelő.
Alternatívák
POCO X8 Pro Max - A legerősebb közvetlen vetélytárs, a Dimensity 9500s processzor lényegesen erősebb a REDMI Snapdragon 6 Gen 5 lapkájánál. Emellett 8500 mAh-s akkumulátort, 100 wattos töltést és 6,83 hüvelykes AMOLED-kijelzőt kínál. A REDMI ugyanakkor nagyobb akkumulátorkapacitással és Gorilla Glass Victus 2 kijelzővédelemmel rendelkezik. Annak érdemes megnézni, aki nagy akkumulátort és komolyabb játékteljesítményt szeretne egyszerre.
Samsung Galaxy A57 5G - A kiegyensúlyozottabb alternatíva: a Samsung Galaxy A57 az Exynos 1680 processzorral erősebb a Redminél, és a One UI felülettel másfajta szoftveres élményt kínál. A Redmi Note 17 Pro Max 5G előnye a lényegesen nagyobb akkumulátor és a gyorsabb töltés. Aki a Samsung ökoszisztémáját, a One UI-t és a kiegyensúlyozott használatot részesíti előnyben, annak megfontolandó.
Nothing Phone (4a) Pro - A legfontosabb előnye az 50 megapixeles, optikai képstabilizálással ellátott periszkópos telefotó kamera, amely 3,5-szeres optikai zoomot biztosít. Emellett letisztult Nothing OS felületet kínál. A Redmi viszont jóval nagyobb akkumulátort és magasabb IP-védettséget nyújt. Aki rendszeresen fényképez távoli témákat, és a kamerás sokoldalúságot fontosabbnak tartja az extrém üzemidőnél, annak megérheti a felár.
a készülék négy év Android-főverziófrissítésre és hat év biztonsági támogatásra számíthat, utóbbi várhatóan 2032 szeptemberéig tart.