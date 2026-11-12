Régi laptopot használsz? Nem kell feltétlenül újat venni, de ezt a 3 dolgot ellenőrizd, mielőtt baj lesz

Egy régi laptop még hosszú évekig megfelelő lehet internetezésre, levelezésre, filmnézésre vagy egyszerű irodai feladatokra. Ha a számítógép megfelelően működik, önmagában az életkora miatt nem feltétlenül indokolt új készüléket vásárolni. A régebbi számítógépek használatánál azonban nemcsak a teljesítményre, hanem a biztonságra is figyelni kell. Egy elavult operációs rendszer, egy régóta nem frissített program vagy a hiányzó adatvédelem akkor is veszélyt jelenthet, ha a laptop látszólag hibátlanul működik.

Régi laptop biztonságos használatához három fontos teendőt mutatunk (illusztráció)

Fotó: Kompjuteri Com / Unsplash

Erre figyelj, ha régi laptopot használsz

Az alábbiakban három olyan fontos óvintézkedést mutatunk, amelyekkel biztonságosabbá tehetjük a régi laptopok használatát.

1. Ellenőrizzük, hogy kap-e még biztonsági frissítéseket a laptop

A régi laptopok egyik legnagyobb problémája az elavult operációs rendszer. A Windows és más rendszerek rendszeresen kapnak olyan biztonsági frissítéseket, amelyek kijavítják a támadók által kihasználható hibákat. Ha ezek a frissítések megszűnnek, a számítógép egyre sebezhetőbbé válhat, még akkor is, ha egyébként minden program megfelelően működik rajta. Ez különösen fontos a Windows 10 esetében, amelynek általános támogatása 2025. október 14-én megszűnt. A Microsoft ugyanakkor meghosszabbított biztonsági frissítési programot (ESU) is biztosít a jogosult felhasználóknak, amely 2027. október 12-ig nyújthat további védelmet.

Ha a laptop alkalmas a Windows 11 futtatására, érdemes áttérni az újabb rendszerre. Amennyiben a készülék nem felel meg a követelményeknek, még nem feltétlenül kell megválni tőle.

Alternatívát jelenthet például a Google ChromeOS Flex operációs rendszere, amelyet régebbi számítógépeken is lehet használni. Elsősorban azoknak lehet megfelelő választás, akik főként böngészésre, levelezésre és internetes szolgáltatások használatára tartják a laptopjukat. A PCWorld szerint régi gépeket is annyira felgyorsít, mintha egy vadiúj Windows 11 PC-t használnánk.

Egy másik lehetőség valamelyik Linux-változat telepítése. Léteznek kifejezetten kisebb teljesítményű számítógépekre szánt rendszerek is, ezek beállítása azonban több utánajárást igényelhet.

Fontos, hogy az új operációs rendszer telepítése előtt ellenőrizzük a kompatibilitást, és készítsünk biztonsági másolatot a fontos fájlokról.

2. Ne csak a Windowst, a programokat is frissítsük

Sokan úgy gondolják, hogy ha a Windows naprakész, akkor a számítógépük biztonságával már nincs további teendőjük. Ez azonban nem igaz. A laptopra telepített alkalmazásokban is lehetnek olyan biztonsági hibák, amelyeket a kiberbűnözők kihasználhatnak. Különösen fontos rendszeresen frissíteni az internetes böngészőket, a levelezőprogramokat, a dokumentumkezelő alkalmazásokat és a médialejátszókat. Bár számos modern alkalmazás automatikusan frissül, nem mindegyik teszi ezt meg. Egyes programok csak értesítést küldenek az új verzió megjelenéséről, a telepítést pedig a felhasználónak kell elindítania. Érdemes ezért időnként átnézni a telepített programokat, és ellenőrizni, hogy valóban a legfrissebb, támogatott változatukat használjuk-e.

Legalább ilyen fontos megszabadulni azoktól az alkalmazásoktól, amelyekre már nincs szükségünk. A régen telepített, elfelejtett programok és böngészőbővítmények ugyanis feleslegesen növelhetik a támadási felületet, különösen akkor, ha már nem kapnak biztonsági javításokat.

Windows 11 alatt a Gépház > Alkalmazások > Telepített alkalmazások menüpontban nézhetjük át a programokat. Windows 10 esetén az Alkalmazások és szolgáltatások menüpontot keressük. A felesleges szoftverek eltávolításával nemcsak a biztonság javulhat, hanem a régi laptop működése is gyorsabbá válhat.