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Régi laptopot használsz? Nem kell feltétlenül újat venni, de ezt a 3 dolgot ellenőrizd, mielőtt baj lesz

6 perce
Olvasási idő: 12 perc
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Attól, hogy egy laptop már többéves, még nem feltétlenül kell lecserélni. A régi számítógépek azonban komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek, ha elmaradnak a frissítések, vagy nem megfelelően védjük a személyes adatainkat. Három egyszerű ellenőrzéssel sokat tehetünk azért, hogy a régi laptopunk továbbra is biztonságosan használható maradjon.
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laptopnotebookChrome OSWindows 11

Egy régi laptop még hosszú évekig megfelelő lehet internetezésre, levelezésre, filmnézésre vagy egyszerű irodai feladatokra. Ha a számítógép megfelelően működik, önmagában az életkora miatt nem feltétlenül indokolt új készüléket vásárolni. A régebbi számítógépek használatánál azonban nemcsak a teljesítményre, hanem a biztonságra is figyelni kell. Egy elavult operációs rendszer, egy régóta nem frissített program vagy a hiányzó adatvédelem akkor is veszélyt jelenthet, ha a laptop látszólag hibátlanul működik.

régi laptop
Régi laptop biztonságos használatához három fontos teendőt mutatunk (illusztráció)
Fotó:  Kompjuteri Com / Unsplash

Erre figyelj, ha régi laptopot használsz

Az alábbiakban három olyan fontos óvintézkedést mutatunk, amelyekkel biztonságosabbá tehetjük a régi laptopok használatát.

1. Ellenőrizzük, hogy kap-e még biztonsági frissítéseket a laptop

A régi laptopok egyik legnagyobb problémája az elavult operációs rendszer. A Windows és más rendszerek rendszeresen kapnak olyan biztonsági frissítéseket, amelyek kijavítják a támadók által kihasználható hibákat. Ha ezek a frissítések megszűnnek, a számítógép egyre sebezhetőbbé válhat, még akkor is, ha egyébként minden program megfelelően működik rajta. Ez különösen fontos a Windows 10 esetében, amelynek általános támogatása 2025. október 14-én megszűnt. A Microsoft ugyanakkor meghosszabbított biztonsági frissítési programot (ESU) is biztosít a jogosult felhasználóknak, amely 2027. október 12-ig nyújthat további védelmet.

  • Ha a laptop alkalmas a Windows 11 futtatására, érdemes áttérni az újabb rendszerre. Amennyiben a készülék nem felel meg a követelményeknek, még nem feltétlenül kell megválni tőle.
  • Alternatívát jelenthet például a Google ChromeOS Flex operációs rendszere, amelyet régebbi számítógépeken is lehet használni. Elsősorban azoknak lehet megfelelő választás, akik főként böngészésre, levelezésre és internetes szolgáltatások használatára tartják a laptopjukat. A PCWorld szerint régi gépeket is annyira felgyorsít, mintha egy vadiúj Windows 11 PC-t használnánk.
  • Egy másik lehetőség valamelyik Linux-változat telepítése. Léteznek kifejezetten kisebb teljesítményű számítógépekre szánt rendszerek is, ezek beállítása azonban több utánajárást igényelhet.

Fontos, hogy az új operációs rendszer telepítése előtt ellenőrizzük a kompatibilitást, és készítsünk biztonsági másolatot a fontos fájlokról.

Hogyan ellenőrizhetjük a Windows verzióját?

Nyomjuk meg a Windows + R billentyűkombinációt, írjuk be a winver parancsot, majd nyomjunk Entert. A megjelenő ablakban láthatjuk, hogy melyik Windows-verzió fut a számítógépen.

A frissítéseket Windows 10 alatt a Gépház → Frissítés és biztonság → Windows Update, Windows 11 alatt pedig a Gépház → Windows Update menüpontban ellenőrizhetjük.

2. Ne csak a Windowst, a programokat is frissítsük

Sokan úgy gondolják, hogy ha a Windows naprakész, akkor a számítógépük biztonságával már nincs további teendőjük. Ez azonban nem igaz. A laptopra telepített alkalmazásokban is lehetnek olyan biztonsági hibák, amelyeket a kiberbűnözők kihasználhatnak. Különösen fontos rendszeresen frissíteni az internetes böngészőket, a levelezőprogramokat, a dokumentumkezelő alkalmazásokat és a médialejátszókat. Bár számos modern alkalmazás automatikusan frissül, nem mindegyik teszi ezt meg. Egyes programok csak értesítést küldenek az új verzió megjelenéséről, a telepítést pedig a felhasználónak kell elindítania. Érdemes ezért időnként átnézni a telepített programokat, és ellenőrizni, hogy valóban a legfrissebb, támogatott változatukat használjuk-e.

Legalább ilyen fontos megszabadulni azoktól az alkalmazásoktól, amelyekre már nincs szükségünk. A régen telepített, elfelejtett programok és böngészőbővítmények ugyanis feleslegesen növelhetik a támadási felületet, különösen akkor, ha már nem kapnak biztonsági javításokat.

Windows 11 alatt a Gépház > Alkalmazások > Telepített alkalmazások menüpontban nézhetjük át a programokat. Windows 10 esetén az Alkalmazások és szolgáltatások menüpontot keressük. A felesleges szoftverek eltávolításával nemcsak a biztonság javulhat, hanem a régi laptop működése is gyorsabbá válhat.

3. Védjük meg a személyes adatainkat

Egy régi laptopon gyakran évek alatt felhalmozódott személyes adatok találhatók. Családi fényképek, dokumentumok, elmentett jelszavak és más érzékeny információk is lehetnek rajta. Ha a készüléket ellopják vagy illetéktelen kezekbe kerül, az veszélyes lehet.

Az egyik leghasznosabb védekezési lehetőség a meghajtótitkosítás. Ennek segítségével a számítógépen tárolt fájlok megfelelő hitelesítés nélkül nem olvashatók ki egyszerűen, például a háttértár másik számítógéphez csatlakoztatásával. A Windows egyes kiadásaiban elérhető az Eszköztitkosítás funkció, míg a Pro kiadásokban a BitLocker további beállítási lehetőségeket kínál.Fontos azonban, hogy a titkosítás nem minden régi laptopon érhető el, mivel használata a hardvertől és a Windows kiadásától is függ.

A titkosítás bekapcsolásakor különösen ügyeljünk a helyreállítási kulcs biztonságos megőrzésére. Enélkül bizonyos meghibásodások vagy rendszerhelyreállítási műveletek után a saját adatainkhoz sem biztos, hogy hozzáférünk. Emellett a laptopot mindig védjük megfelelő jelszóval vagy PIN-kóddal. Ha a számítógép támogatja, ujjlenyomatos vagy arcfelismeréses bejelentkezést is használhatunk.

Érdemes rendszeresen biztonsági másolatot készíteni a legfontosabb fájlokról egy külső meghajtóra vagy megbízható felhőszolgáltatásba. A titkosítás ugyanis az illetéktelen hozzáférés ellen véd, de nem helyettesíti az adatmentést.

Mikor érdemes lecserélni a régi laptopot?

Egy többéves laptop nem feltétlenül elavult vagy használhatatlan. Ha megfelelő teljesítményt nyújt, és biztonságosan frissíthető operációs rendszer fut rajta, továbbra is jó szolgálatot tehet. Más a helyzet, ha a készülék már semmilyen támogatott operációs rendszerrel nem használható megfelelően, vagy olyan hardveres problémái vannak, amelyek miatt nem régi meg javítani sem. A lényeg, hogy a régi laptop használata ne jelentsen szükségtelen kockázatot. A rendszeres frissítések, a felesleges programok eltávolítása és a személyes adatok védelme sokat segíthet abban, hogy ne kelljen idő előtt új számítógépet vásárolnunk.

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