Ne dobd ki a régi laptopodat! 5 meglepően hasznos dologra még jó lehet

Szinte minden háztartásban akad egy régi laptop, amelyet már évek óta senki sem használ. Lehet, hogy az akkumulátora alig bírja, a bekapcsolás után percekig kell várni, vagy egyszerűen lecseréltük egy gyorsabb számítógépre. Ilyenkor könnyű arra gondolni, hogy a gép ideje lejárt, pedig ez korántsem biztos. Különösen aktuális a kérdés a Windows 10 támogatásának 2025. októberi megszűnése óta. Sok olyan számítógép van, amelyre hivatalosan nem telepíthető a Windows 11, miközben a hardvere továbbra is működőképes. Ezeket a gépeket sem kell feltétlenül kidobni.

Egy régi laptop sem feltétlenül használhatatlan (illusztráció)

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A régi laptop második élete

Mutatunk öt olyan megoldást a régi laptop újrahasznosításához, amelyekkel egy elavult gép olyan új feladatot kaphat, amelyre még alkalmas lehet. Ezek között egészen egyszerű és némi számítógépes jártasságot igénylő lehetőségek egyaránt vannak.

1. Telepíts rá másik operációs rendszert!

Ha a régi laptop lassú, nem biztos, hogy maga a számítógép ment tönkre. Elképzelhető, hogy egyszerűen a rajta futó operációs rendszer igényel több erőforrást, mint amennyivel a gép rendelkezik. Ilyenkor érdemes kipróbálni egy könnyebb rendszert.

Az egyik lehetőség a Linux telepítése, amelynek több ingyenes, hétköznapi használatra is alkalmas változata létezik. A Linux Mint például ismerős felületet kínál a Windowsról érkezőknek, míg a Fedora szintén jó választás lehet megfelelő hardveren. A Linux használatához ma már nem feltétlenül szükséges programozói tudás: az alkalmazások jelentős része grafikus felületen, egy alkalmazásbolthoz hasonló rendszerből telepíthető.

Egy másik lehetőség a ChromeOS Flex, a Google ingyenesen használható rendszere, amely elsősorban az internetes feladatokra összpontosít. Böngészéshez, levelezéshez, videónézéshez és online dokumentumok szerkesztéséhez megfelelő választás lehet.Fontos azonban, hogy a ChromeOS Flex nem futtatja automatikusan a megszokott Windows-programokat, és az androidos alkalmazások támogatása sem része a rendszernek.

A telepítés előtt mindenképpen készítsünk biztonsági másolatot a fontos fájlokról, mert az új operációs rendszer telepítése a korábbi adatok törlésével járhat.