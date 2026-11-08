Ne dobd ki a régi laptopodat! 5 meglepően hasznos dologra még jó lehet

Szinte minden háztartásban akad egy régi laptop, amelyet már évek óta senki sem használ. Lehet, hogy az akkumulátora alig bírja, a bekapcsolás után percekig kell várni, vagy egyszerűen lecseréltük egy gyorsabb számítógépre. Ilyenkor könnyű arra gondolni, hogy a gép ideje lejárt, pedig ez korántsem biztos. Különösen aktuális a kérdés a Windows 10 támogatásának 2025. októberi megszűnése óta. Sok olyan számítógép van, amelyre hivatalosan nem telepíthető a Windows 11, miközben a hardvere továbbra is működőképes. Ezeket a gépeket sem kell feltétlenül kidobni.
A régi laptop második élete
Mutatunk öt olyan megoldást a régi laptop újrahasznosításához, amelyekkel egy elavult gép olyan új feladatot kaphat, amelyre még alkalmas lehet. Ezek között egészen egyszerű és némi számítógépes jártasságot igénylő lehetőségek egyaránt vannak.
1. Telepíts rá másik operációs rendszert!
Ha a régi laptop lassú, nem biztos, hogy maga a számítógép ment tönkre. Elképzelhető, hogy egyszerűen a rajta futó operációs rendszer igényel több erőforrást, mint amennyivel a gép rendelkezik. Ilyenkor érdemes kipróbálni egy könnyebb rendszert.
- Az egyik lehetőség a Linux telepítése, amelynek több ingyenes, hétköznapi használatra is alkalmas változata létezik. A Linux Mint például ismerős felületet kínál a Windowsról érkezőknek, míg a Fedora szintén jó választás lehet megfelelő hardveren. A Linux használatához ma már nem feltétlenül szükséges programozói tudás: az alkalmazások jelentős része grafikus felületen, egy alkalmazásbolthoz hasonló rendszerből telepíthető.
- Egy másik lehetőség a ChromeOS Flex, a Google ingyenesen használható rendszere, amely elsősorban az internetes feladatokra összpontosít. Böngészéshez, levelezéshez, videónézéshez és online dokumentumok szerkesztéséhez megfelelő választás lehet.Fontos azonban, hogy a ChromeOS Flex nem futtatja automatikusan a megszokott Windows-programokat, és az androidos alkalmazások támogatása sem része a rendszernek.
A telepítés előtt mindenképpen készítsünk biztonsági másolatot a fontos fájlokról, mert az új operációs rendszer telepítése a korábbi adatok törlésével járhat.
2. Csinálj belőle otthoni médiaszervert!
Ha sok filmünk, családi videónk vagy zenénk van a számítógépen, a régi laptopból akár otthoni médiaszervert is készíthetünk. Ez elsőre bonyolultnak hangozhat, pedig az alapötlet egyszerű: a laptop tárolja a videókat és zenéket, amelyeket aztán a lakás más eszközein is elérhetünk. Például a nappaliban lévő okostévén megnézhetünk egy olyan családi felvételt, amely valójában a dolgozószobában működő laptopon található. Ugyanígy telefonról vagy táblagépről is hozzáférhetünk a saját médiagyűjteményünkhöz. Ehhez olyan programokat használhatunk, mint a Plex, a Jellyfin vagy az Emby. Ezek segítenek rendszerezni és a helyi hálózaton keresztül lejátszhatóvá tenni a tartalmakat.
A laptop előnye, hogy viszonylag kevés helyet foglal, és általában kevesebb áramot fogyaszt, mint egy hagyományos asztali számítógép. Ha az akkumulátora még jó állapotban van, egy rövid áramszünetet is átvészelhet.
3. Legyen belőle kísérletezésre használható számítógép!
Sokan azért nem mernek új programokat kipróbálni, mert félnek attól, hogy valamit elrontanak a mindennap használt számítógépükön. Egy régi laptop erre is megoldást jelenthet. Ha már nincs rajta fontos adat, nyugodtabban kísérletezhetünk különböző operációs rendszerekkel, alkalmazásokkal vagy beállításokkal. Akár azt is kipróbálhatjuk rajta, hogyan működik a Linux, milyen egy saját otthoni szerver, vagy hogyan lehet egy számítógépet teljesen újratelepíteni. A technikailag felkészültebb felhasználók virtuális gépeket is létrehozhatnak például a VirtualBox segítségével. Ezekben elkülönített környezetben futtathatnak más operációs rendszereket és programokat.
Fontos figyelmeztetés: az ismeretlen eredetű fájlokat és a gyanús programokat nem szabad egyszerűen megnyitni csak azért, mert egy régi laptopot használunk. A vírusok a hálózaton keresztül más eszközöket is veszélyeztethetnek, a virtuális gépek pedig nem jelentenek tökéletes védelmet. Kezdőknek ezért elsősorban a megbízható forrásból származó programok és operációs rendszerek kipróbálását ajánljuk.
4. Add tovább valakinek, akinek még tökéletes lehet!
Ami nekünk már lassú vagy elavult, az másnak még teljesen megfelelő számítógép lehet.
Egy régi laptop például kiválóan alkalmas lehet böngészésre, levelezésre, videóhívásokra vagy egyszerű dokumentumok szerkesztésére. Ezekhez a feladatokhoz sok esetben nincs szükség drága, nagy teljesítményű számítógépre.
Különösen jó megoldás lehet, ha a gépet egy idősebb családtagnak vagy olyan ismerősnek adjuk tovább, aki elsősorban internetezésre használná. Itt is szóba jöhet a ChromeOS Flex telepítése, hívja fel rá a figyelmet az Engadget. A Google rendszere viszonylag egyszerűen kezelhető, és kevesebb olyan beállítással találkozhat a felhasználó, amely a hagyományos Windows-környezetben gondot okozhat. Ha pedig távolról kell segítenünk, a Chrome Remote Desktop alkalmazással - megfelelő beállítás és engedélyezés után - interneten keresztül is hozzáférhetünk a számítógéphez.
Mielőtt bárkinek továbbadnánk egy régi laptopot, gondoskodjunk a személyes adatok biztonságos törléséről, és telepítsünk rá friss, támogatott operációs rendszert.
5. Mentsd ki belőle az értékes alkatrészeket!
Előfordulhat, hogy a régi laptop már annyira rossz állapotban van, hogy nem érdemes újra használatba venni. Ettől azonban még egyes alkatrészei hasznosak lehetnek. Különösen igaz ez a háttértárra. Sok laptopban található olyan SSD vagy hagyományos merevlemez (HDD), amely kiszerelhető, és egy másik számítógépben is használható. Megfelelő USB-s külső ház vásárlásával akár hordozható adattárolót is készíthetünk belőle. Erre fényképeket, videókat vagy más fájlokat másolhatunk, feltéve, hogy a meghajtó megfelelő állapotban van.
A háttértár állapotát például a CrystalDiskInfo nevű ingyenes programmal ellenőrizhetjük. Ha a meghajtó már hibákat jelez, fontos adatokat ne bízzunk rá. Bizonyos laptopokból a memória is kiszerelhető, bár a modernebb, vékony gépekben egyre gyakoribb, hogy az alkatrészeket az alaplapra forrasztják. A szétszerelés előtt érdemes utánanézni a konkrét típus felépítésének, mert nem minden laptop szerelhető könnyen. Sérült vagy felpúposodott akkumulátorhoz pedig ne nyúljunk házilag. Ha végül sem a számítógépet, sem az alkatrészeit nem tudjuk hasznosítani, elektronikai hulladékként adjuk le megfelelő gyűjtőhelyen. A laptop nem kerülhet a hagyományos háztartási szemétbe.
Arra azonban figyelni kell, hogy a folyamatos működés megfelelő szellőzést igényel. A gépet ne takarjuk le, és ne használjuk puha felületen. A régi, felpúposodott vagy túlmelegedő akkumulátor különösen veszélyes lehet.