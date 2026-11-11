Régi Nokia lapul a fiókodban? Többet érhet, mint gondolnád - ne dobd ki a régi mobilodat, még hasznát veheted

Emlékszel még arra az időre, amikor egy mobiltelefont elég volt néhány naponta feltölteni, és a legfontosabb funkciója a telefonálás meg az SMS-küldés volt? A régi nyomógombos mobiltelefonok közül sok máig ott lapul a magyar otthonokban, gyakran egy régi töltő vagy néhány használaton kívüli kábel társaságában. Bár az okostelefonok már szinte teljesen átvették a helyüket, ezeknek a készülékeknek nem feltétlenül kell a szemétben végezniük. Egy régi mobiltelefon újrahasznosítása, továbbadása vagy akár ismételt használatba vétele egyaránt jó megoldás lehet.

Szinte minden háztartásban akad egy régi mobiltelefon, amely évek óta használatlanul hever valamelyik fiókban (illusztráció)

Fotó: Annatsach / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 - címlapi és social kép vágott verzióban

Tartalék telefonnak még jól jöhet egy darabig

Az egyik legegyszerűbb lehetőség, hogy megtartjuk a régi nyomógombos telefont tartaléknak. Ha a mindennap használt okostelefonunk meghibásodik, eltörik vagy elveszítjük, egy működő régi készülék átmenetileg megoldhatja a telefonálást. Továbbá utazáskor, kiránduláskor vagy olyan helyzetekben lehet hasznos, amikor nem szívesen vinnénk magunkkal a drága okostelefonunkat. A régi mobilok előnye lehet az egyszerű kezelés és a viszonylag alacsony energiafogyasztás is. Persze egy sokéves akkumulátortól már nem várhatjuk el azt az üzemidőt, amelyre új korában képes volt.

Van azonban egy fontos feltétel: a készüléknek kompatibilisnek kell lennie a ma működő mobilhálózatokkal. A régi telefonok között akadnak olyanok, amelyek már nem használhatók minden szolgáltatónál vagy minden országban. Ezért mielőtt tartalék mobilként számítanánk rájuk, érdemes működő SIM-kártyával kipróbálni őket.

Jó hír, hogy a régi Nokia mobiltelefonok jelentős része Magyarországon még 2026-ban is használható telefonálásra és SMS-küldésre. A hazai szolgáltatók ugyanis továbbra is működtetnek 2G-s mobilhálózatokat, amelyekhez az olyan klasszikus készülékek is csatlakozhatnak, mint a Nokia 3210 vagy 3310. A lehetőség ráadásul nem marad meg örökké: a magyar 2G-hálózatok lekapcsolása a következő években várható, így ezek a régi mobilok hosszú távon már nem jelentenek biztos megoldást. Az NMHH 2026. október 30-i tájékoztatása szerint a magyar 2G-hálózatok lekapcsolása még évekre van, de a szolgáltatók már készülnek rá

Segélyhívásra is alkalmas lehet, de van egy fontos feltétel

A régi mobiltelefon akár vészhelyzetben is segítséget jelenthet. Magyarországon a 112-es segélyhívó szám ingyenesen tárcsázható, és a hívás SIM-kártya nélkül is kezdeményezhető. A rendőrség tájékoztatása szerint akkor is lehet segélyhívást indítani, ha a telefon nem kapcsolódik mobilhálózathoz. Fontos azonban, hogy a sikeres híváshoz legalább egy, a készülékkel kompatibilis mobilhálózatnak elérhetőnek kell lennie. Ez nem feltétlenül a saját szolgáltatónk hálózata: a segélyhívás másik szolgáltató hálózatán keresztül is létrejöhet. A régi, kizárólag 2G-képes Nokia telefonok Magyarországon egyelőre még használhatók erre a célra, mivel a hazai 2G-hálózatok továbbra is működnek. A hálózatok jövőbeli lekapcsolása azonban ezeknek a készülékeknek a segélyhívási lehetőségeit is megszüntetheti.