A régi tévé sok háztartásban csak a helyet foglalja, miután megérkezett az új, nagyobb és modernebb televízió. Pedig attól, hogy egy készülék már nem felel meg az igényeinknek, még nem feltétlenül vált használhatatlanná. Egy működő televíziónak számos új feladatot találhatunk, és az is előfordulhat, hogy az eladásával pénzhez jutunk.

Régi tévé: 2009-es felvétel egy korabeli Mirai LCD-televízióról

Fotó: CHG / Wikimedia Commons / Public Domain

A régi tévé még sok mindenre használható

Ha a televízió képe megfelelő, és a készülék megbízhatóan működik, nem feltétlenül kell megválni tőle. Egy másik szobában továbbra is használhatjuk tévénézésre, de akár számítógéphez vagy játékkonzolhoz is csatlakoztathatjuk, sorolja az Engadget. Egy régebbi, HDMI-csatlakozóval rendelkező televízió például másodlagos monitorként is szolgálhat. Arra azonban érdemes figyelni, hogy az idősebb televíziók felbontása, képfrissítése és szövegmegjelenítése elmaradhat a modern monitorokétól. A régi tévé sem feltétlenül menthetetlen, ha nem működnek rajta a streamingalkalmazások. Egy HDMI-csatlakozós médialejátszóval, például Google TV-t használó eszközzel vagy Apple TV-vel elérhetővé válhatnak a népszerű streamingplatformok. Így nem kell feltétlenül új televíziót vásárolni csak azért, mert a régi készülék szoftvere elavult.

A gyártó által már nem frissített okostévék saját internetes funkcióinak használatát viszont lehetőleg kerüljük, mert az elavult szoftver biztonsági kockázatot jelenthet.

A régi képcsöves tévék akár értékesek is lehetnek

Elsőre meglepőnek tűnhet, de bizonyos régi, képcsöves televíziók iránt ma is van kereslet. Ennek egyik oka a retró videojátékok népszerűsége. A régi Nintendo-, Sega- és más klasszikus játékkonzolokat eredetileg képcsöves kijelzőkhöz tervezték (erről itt írtunk bővebben), ezért sok rajongó ma is ilyen televízión szeretné használni őket. A hagyományos CRT-kijelzők képmegjelenítése különösen jól illeszkedhet ezekhez a játékokhoz, és a korabeli látványvilágot is hitelesebben adják vissza.

Ez persze nem jelenti azt, hogy minden régi képcsöves tévé sok pénzt ér. Az értéket jelentősen befolyásolja

a márka,

a típus,

a képminőség,

a csatlakozók állapota

és a készülék általános állapota.

Mielőtt tehát lomtalanításra szánnánk egy régi televíziót, érdemes rákeresni a pontos típusszámára a használtcikk-piacokon. Könnyen lehet, hogy valaki éppen ilyen készüléket keres. Ha a régi televízió megfelelően működik, de már nincs rá szükségünk, érdemes lehet megpróbálni eladni. A Jófogáson, a Facebook Marketplace-en és más használtcikkes felületeken nem csak gamerek vadásznak tévékre, sokan kereshetnek olcsó, működő televíziókészülékeket, a régi tévé eladása nem lehetetlen küldetés. Az eladási ár persze erősen függ a készülék korától, méretétől és állapotától. A régebbi lapostévék értéke általában jelentősen csökken, különösen akkor, ha alacsony a felbontásuk, vagy már nem támogatják a modern alkalmazásokat. Ha az eladással nem szeretnénk foglalkozni, a készüléket el is ajándékozhatjuk. Egy működő televízió hasznos lehet családtagoknak, ismerősöknek vagy olyanoknak, akik nem engedhetnek meg maguknak új készüléket.