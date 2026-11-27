A RevB beszámolója szerint a Revolut közösség Facebook-csoportjában több felhasználó is jelezte, hogy november 27-re virradóra az alkalmazásban és e-mailben is tájékoztatást kapott a kártyája megszüntetéséről. Az értesítés szerint a Revolut azért lépett azonnal, hogy megelőzze a kártyaadatokkal való visszaélést.

Megszüntette a Revolut a kártyádat? Így kérhetsz helyette újat

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Így igényelhető új kártya a Revolut alkalmazásban

A RevB szerint az érintettek díjmentesen kérhetnek cserekártyát az alkalmazásban. A virtuális kártya azonnal létrehozható és hozzáadható az Apple Payhez vagy a Google Payhez, míg a fizikai kártya kézbesítésére várni kell. Ha a megszüntetett kártyát előfizetéshez vagy más fizetési felületen mentették el, ott az új kártya adatait is meg kell adni.

A Revolut nem nevezte meg az érintett fizetési szolgáltatót. A Deichmann november 24-én külön tájékoztatást adott ki a webáruházát érintő informatikai incidensről, de közlése szerint a bankkártyaszámok nem voltak érintettek. A két eset közötti összefüggést nem erősítették meg.