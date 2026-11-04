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Revolut

Tévesen vontak le pénzt a Revolut-számláról? Mutatjuk, hogyan szerezheted vissza

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Egy téves bankszámlaadat miatt olyan ember is végrehajtási eljárás érintettjévé válhat, akinek nincs tartozása. Egy friss Revolut-ügyben 60 ezer forintot vontak le egy ügyfél számlájáról, a pénz visszaszerzése pedig hetekig tartott. Mit tehetünk, ha velünk történik hasonló Revolut inkasszó tévesen, és ki felel a hibáért?
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Revolutinkasszóvégrehajtás

Egy váratlan értesítés egy Revolut inkasszóról, és több tízezer forintnyi levonás: könnyen rémálommá válhat egy egyszerűnek tűnő adminisztrációs hiba. Úgy tűnik, nem csupán a Google Cloud európai üzemzavara keserítheti meg a revolutos ügyfélélményedet, bár iPhone-felhasználóként is résen kell lenni egy közelmúltban történt másik üzemzavar alapján. Egy friss beszámoló szerint egy házaspár Revolut-számlájáról 60 ezer forintot vontak le egy olyan végrehajtási ügyben, amely valójában más személyt érintett. A házaspár szerint a Revolut tévesen az ő bankszámlaszámukat adta meg a végrehajtónak egy másik személy ellen folyó eljárásban. A végrehajtói iroda később arra hivatkozott, hogy a bank által szolgáltatott adatok alapján járt el. A bank végül visszatérítette az összeget, és kompenzációt is fizetett. Hogyan történhet ilyen tévedés, és mit tehet az ügyfél, ha a bank és a végrehajtó egymásra hivatkozik?

Revolut inkasszó: mit tehetünk téves pénzlevonás esetén?
Revolut inkasszó: mit tehetünk téves pénzlevonás esetén?
Fotó: Sophie Dupau / Unsplash

Először is fontos tisztázni, hogy a végrehajtási inkasszó nem egyszerű banki levonás, hanem olyan jogi eszköz, amellyel egy végrehajtható követelés behajtható az adós bankszámlájáról. A végrehajtási eljárásban a végrehajtó a jogszabályi feltételek alapján intézkedhet a pénz behajtásáról, a banknak pedig teljesítenie kell a hozzá szabályosan érkező megbízást.

A bank feladata, hogy a hozzá érkező hatósági átutalási megbízást a jogszabályoknak megfelelően teljesítse, megfelelően azonosítsa az érintett számlát, és betartsa a végrehajtás alól mentes összegekre vonatkozó előírásokat.

Revolut inkasszó: mi történik, ha nem is a mi tartozásunkról van szó?

Ha olyan végrehajtásról kapsz értesítést, amelyhez nincs közöd, vagyis az a gyanúd, hogy téves inkasszó történt, első lépésként a banktól kell írásban tájékoztatást kérni. Fontos megtudni, milyen intézkedés történt, mekkora összeget érint, és mely végrehajtási ügyhöz kapcsolódik. Ezzel párhuzamosan fel kell venni a kapcsolatot az eljáró végrehajtói irodával. Kérni kell az ügy azonosítását, és jelezni, ha a számlatulajdonos nem azonos az adóssal. Érdemes összegyűjteni minden bizonyítékot: a bankszámlakivonatot, a számlatulajdonosi igazolást, a banki értesítéseket és az ügyfélszolgálattal folytatott levelezést. Ha a bank tévesen azonosította a számlát, a hibát a banknál is hivatalosan kifogásolni kell. 

Ha bebizonyosodik a tévedés, a végrehajtó magától nem vonhatja vissza a megbízást a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar tájékoztatása szerint az inkasszó feloldásához bírósági határozat vagy a végrehajtást kérő írásbeli hozzájárulása szükséges. Ezért is fordulhat elő, hogy egy téves levonás rendezése nem történik meg azonnal, még akkor sem, ha a probléma már ismert.

Hová fordulhatunk, ha nem kapjuk vissza a pénzünket?

A megfelelő jogorvoslat attól függ, hogy a bank hibázott-e, vagy a végrehajtási eljárás valamely intézkedése jogsértő.

Ha a bank eljárását kifogásoljuk, először hivatalos panaszt kell benyújtani a pénzintézethez. A Revolutnál ez

  • az alkalmazáson keresztül, 
  • online űrlapon,
  • telefonon, a +36 (1) 234 4590 számon,
  • és a formalcomplaints@revolut.com e-mail-címen is megtehető a Revolut panaszkezelési szabályzata szerint.

A pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokra főszabály szerint 15 munkanapon belül kell érdemi választ adni. Kivételes esetben a végleges válasz határideje legfeljebb 35 munkanap lehet. Ha a bank nem válaszol megfelelően, vagy elutasítja a panaszt, a fogyasztóvédelmi szabályok megsértése miatt a Magyar Nemzeti Bankhoz fordulhatunk. (A Revolut is említi lehetséges alternatívaként a a Magyar Nemzeti Bank hivatalos panaszbejelentő űrlapját.)

Ha viszont a bankkal fennálló pénzügyi jogvitában a pénz visszafizetése a cél, a Pénzügyi Békéltető Testület is segítséget nyújthat. Ez az eljárás ingyenes, és elsősorban a felek közötti megállapodást igyekszik elősegíteni. 

Ha a végrehajtó jogsértő intézkedését kifogásoljuk, végrehajtási kifogást lehet előterjeszteni. Erre főszabály szerint 15 nap áll rendelkezésre. Ha valaki igazolható okból nem tud időben kifogást benyújtani, a határidő kezdete módosulhat. Az intézkedéstől számított három hónap elteltével azonban már nem lehet kifogást benyújtani. A kérelmet a végrehajtónál kell beadni, de arról a bíróság dönt. Az eljárás illetéke 15 ezer forint.

Fontos, hogy a bankkal szembeni pénzügyi panasz és a végrehajtási kifogás két külön eljárás. Egyik sem helyettesíti automatikusan a másikat.

A Revolut esetében sajátosság, hogy a bank magyarországi fióktelepéhez történő ügyféláthelyezés még folyamatban van. Emiatt a panaszkezelés és a jogorvoslat menete attól is függhet, hogy az ügyfél már a magyarországi fióktelephez tartozik-e, vagy továbbra is közvetlenül a litván Revolut Bank UAB-val áll szerződésben. Utóbbi esetben a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Litván Nemzeti Bankhoz fordulhat.

Mit tegyünk tehát az első 24 órában?

Ha váratlan végrehajtási levonást észlelünk a Revolutnál vagy más banknál, a legfontosabb, hogy ne várjunk napokat az ügyintézéssel.

  • Mentsük el a banki értesítést és a tranzakció adatait.
  • Kérjünk írásos tájékoztatást a banktól a levonás jogalapjáról és az eljáró végrehajtóról.
  • Vegyük fel a kapcsolatot a végrehajtói irodával, és tisztázzuk, valóban mi vagyunk-e az adósok.
  • Ha tévedés történt, nyújtsunk be hivatalos banki panaszt, és kérjük a hiba kijavítását, valamint a pénz visszatérítését.
  • Ha a végrehajtó intézkedését tartjuk jogsértőnek, figyeljünk a végrehajtási kifogás határidejére.
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