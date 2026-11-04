Tévesen vontak le pénzt a Revolut-számláról? Mutatjuk, hogyan szerezheted vissza

Egy váratlan értesítés egy Revolut inkasszóról, és több tízezer forintnyi levonás: könnyen rémálommá válhat egy egyszerűnek tűnő adminisztrációs hiba. Úgy tűnik, nem csupán a Google Cloud európai üzemzavara keserítheti meg a revolutos ügyfélélményedet, bár iPhone-felhasználóként is résen kell lenni egy közelmúltban történt másik üzemzavar alapján. Egy friss beszámoló szerint egy házaspár Revolut-számlájáról 60 ezer forintot vontak le egy olyan végrehajtási ügyben, amely valójában más személyt érintett. A házaspár szerint a Revolut tévesen az ő bankszámlaszámukat adta meg a végrehajtónak egy másik személy ellen folyó eljárásban. A végrehajtói iroda később arra hivatkozott, hogy a bank által szolgáltatott adatok alapján járt el. A bank végül visszatérítette az összeget, és kompenzációt is fizetett. Hogyan történhet ilyen tévedés, és mit tehet az ügyfél, ha a bank és a végrehajtó egymásra hivatkozik?
Először is fontos tisztázni, hogy a végrehajtási inkasszó nem egyszerű banki levonás, hanem olyan jogi eszköz, amellyel egy végrehajtható követelés behajtható az adós bankszámlájáról. A végrehajtási eljárásban a végrehajtó a jogszabályi feltételek alapján intézkedhet a pénz behajtásáról, a banknak pedig teljesítenie kell a hozzá szabályosan érkező megbízást.
A bank feladata, hogy a hozzá érkező hatósági átutalási megbízást a jogszabályoknak megfelelően teljesítse, megfelelően azonosítsa az érintett számlát, és betartsa a végrehajtás alól mentes összegekre vonatkozó előírásokat.
Revolut inkasszó: mi történik, ha nem is a mi tartozásunkról van szó?
Ha olyan végrehajtásról kapsz értesítést, amelyhez nincs közöd, vagyis az a gyanúd, hogy téves inkasszó történt, első lépésként a banktól kell írásban tájékoztatást kérni. Fontos megtudni, milyen intézkedés történt, mekkora összeget érint, és mely végrehajtási ügyhöz kapcsolódik. Ezzel párhuzamosan fel kell venni a kapcsolatot az eljáró végrehajtói irodával. Kérni kell az ügy azonosítását, és jelezni, ha a számlatulajdonos nem azonos az adóssal. Érdemes összegyűjteni minden bizonyítékot: a bankszámlakivonatot, a számlatulajdonosi igazolást, a banki értesítéseket és az ügyfélszolgálattal folytatott levelezést. Ha a bank tévesen azonosította a számlát, a hibát a banknál is hivatalosan kifogásolni kell.
Hová fordulhatunk, ha nem kapjuk vissza a pénzünket?
A megfelelő jogorvoslat attól függ, hogy a bank hibázott-e, vagy a végrehajtási eljárás valamely intézkedése jogsértő.
Ha a bank eljárását kifogásoljuk, először hivatalos panaszt kell benyújtani a pénzintézethez. A Revolutnál ez
- az alkalmazáson keresztül,
- online űrlapon,
- telefonon, a +36 (1) 234 4590 számon,
- és a formalcomplaints@revolut.com e-mail-címen is megtehető a Revolut panaszkezelési szabályzata szerint.
A pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokra főszabály szerint 15 munkanapon belül kell érdemi választ adni. Kivételes esetben a végleges válasz határideje legfeljebb 35 munkanap lehet. Ha a bank nem válaszol megfelelően, vagy elutasítja a panaszt, a fogyasztóvédelmi szabályok megsértése miatt a Magyar Nemzeti Bankhoz fordulhatunk. (A Revolut is említi lehetséges alternatívaként a a Magyar Nemzeti Bank hivatalos panaszbejelentő űrlapját.)
Ha viszont a bankkal fennálló pénzügyi jogvitában a pénz visszafizetése a cél, a Pénzügyi Békéltető Testület is segítséget nyújthat. Ez az eljárás ingyenes, és elsősorban a felek közötti megállapodást igyekszik elősegíteni.
Ha a végrehajtó jogsértő intézkedését kifogásoljuk, végrehajtási kifogást lehet előterjeszteni. Erre főszabály szerint 15 nap áll rendelkezésre. Ha valaki igazolható okból nem tud időben kifogást benyújtani, a határidő kezdete módosulhat. Az intézkedéstől számított három hónap elteltével azonban már nem lehet kifogást benyújtani. A kérelmet a végrehajtónál kell beadni, de arról a bíróság dönt. Az eljárás illetéke 15 ezer forint.
Fontos, hogy a bankkal szembeni pénzügyi panasz és a végrehajtási kifogás két külön eljárás. Egyik sem helyettesíti automatikusan a másikat.
A Revolut esetében sajátosság, hogy a bank magyarországi fióktelepéhez történő ügyféláthelyezés még folyamatban van. Emiatt a panaszkezelés és a jogorvoslat menete attól is függhet, hogy az ügyfél már a magyarországi fióktelephez tartozik-e, vagy továbbra is közvetlenül a litván Revolut Bank UAB-val áll szerződésben. Utóbbi esetben a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Litván Nemzeti Bankhoz fordulhat.
Mit tegyünk tehát az első 24 órában?
Ha váratlan végrehajtási levonást észlelünk a Revolutnál vagy más banknál, a legfontosabb, hogy ne várjunk napokat az ügyintézéssel.
- Mentsük el a banki értesítést és a tranzakció adatait.
- Kérjünk írásos tájékoztatást a banktól a levonás jogalapjáról és az eljáró végrehajtóról.
- Vegyük fel a kapcsolatot a végrehajtói irodával, és tisztázzuk, valóban mi vagyunk-e az adósok.
- Ha tévedés történt, nyújtsunk be hivatalos banki panaszt, és kérjük a hiba kijavítását, valamint a pénz visszatérítését.
- Ha a végrehajtó intézkedését tartjuk jogsértőnek, figyeljünk a végrehajtási kifogás határidejére.
Ha bebizonyosodik a tévedés, a végrehajtó magától nem vonhatja vissza a megbízást a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar tájékoztatása szerint az inkasszó feloldásához bírósági határozat vagy a végrehajtást kérő írásbeli hozzájárulása szükséges. Ezért is fordulhat elő, hogy egy téves levonás rendezése nem történik meg azonnal, még akkor sem, ha a probléma már ismert.