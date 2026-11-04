Tévesen vontak le pénzt a Revolut-számláról? Mutatjuk, hogyan szerezheted vissza

Egy váratlan értesítés egy Revolut inkasszóról, és több tízezer forintnyi levonás: könnyen rémálommá válhat egy egyszerűnek tűnő adminisztrációs hiba. Úgy tűnik, nem csupán a Google Cloud európai üzemzavara keserítheti meg a revolutos ügyfélélményedet, bár iPhone-felhasználóként is résen kell lenni egy közelmúltban történt másik üzemzavar alapján. Egy friss beszámoló szerint egy házaspár Revolut-számlájáról 60 ezer forintot vontak le egy olyan végrehajtási ügyben, amely valójában más személyt érintett. A házaspár szerint a Revolut tévesen az ő bankszámlaszámukat adta meg a végrehajtónak egy másik személy ellen folyó eljárásban. A végrehajtói iroda később arra hivatkozott, hogy a bank által szolgáltatott adatok alapján járt el. A bank végül visszatérítette az összeget, és kompenzációt is fizetett. Hogyan történhet ilyen tévedés, és mit tehet az ügyfél, ha a bank és a végrehajtó egymásra hivatkozik?

Revolut inkasszó: mit tehetünk téves pénzlevonás esetén?

Fotó: Sophie Dupau / Unsplash

Először is fontos tisztázni, hogy a végrehajtási inkasszó nem egyszerű banki levonás, hanem olyan jogi eszköz, amellyel egy végrehajtható követelés behajtható az adós bankszámlájáról. A végrehajtási eljárásban a végrehajtó a jogszabályi feltételek alapján intézkedhet a pénz behajtásáról, a banknak pedig teljesítenie kell a hozzá szabályosan érkező megbízást.

A bank feladata, hogy a hozzá érkező hatósági átutalási megbízást a jogszabályoknak megfelelően teljesítse, megfelelően azonosítsa az érintett számlát, és betartsa a végrehajtás alól mentes összegekre vonatkozó előírásokat.

Revolut inkasszó: mi történik, ha nem is a mi tartozásunkról van szó?

Ha olyan végrehajtásról kapsz értesítést, amelyhez nincs közöd, vagyis az a gyanúd, hogy téves inkasszó történt, első lépésként a banktól kell írásban tájékoztatást kérni. Fontos megtudni, milyen intézkedés történt, mekkora összeget érint, és mely végrehajtási ügyhöz kapcsolódik. Ezzel párhuzamosan fel kell venni a kapcsolatot az eljáró végrehajtói irodával. Kérni kell az ügy azonosítását, és jelezni, ha a számlatulajdonos nem azonos az adóssal. Érdemes összegyűjteni minden bizonyítékot: a bankszámlakivonatot, a számlatulajdonosi igazolást, a banki értesítéseket és az ügyfélszolgálattal folytatott levelezést. Ha a bank tévesen azonosította a számlát, a hibát a banknál is hivatalosan kifogásolni kell.

Hová fordulhatunk, ha nem kapjuk vissza a pénzünket?

A megfelelő jogorvoslat attól függ, hogy a bank hibázott-e, vagy a végrehajtási eljárás valamely intézkedése jogsértő.