Váratlan hiba jelentkezett a Samsung Galaxy S21 széria több készülékén: a Revolut alkalmazása nem engedi a felhasználókat belépni a fiókjukba. A problémáról november 26-tól kezdődően egyre többen számoltak be a Revolut közösségi Facebook-csoportjában.
Az érintettek a „Nem támogatott eszköz” üzenettel találkoznak, miközben a telefonjukon korábban gond nélkül működött az alkalmazás.
Több Samsung-modellt is érinthet a hiba
Elsősorban a Galaxy S21 és S21+ tulajdonosai jelezték a problémát, de a Redditen Galaxy S21 Ultra készülékeket használók is hasonló tapasztalatokról írtak. Egy Xiaomi Redmi 14C tulajdonosa szintén beszámolt a hibáról. Ugyanakkor nem minden Galaxy S21-felhasználót érint a jelenség: volt, aki arról számolt be, hogy nála továbbra is megfelelően működik az alkalmazás – írja a Revb.
A hibaüzenet szerint a Revolut úgy érzékeli, mintha a telefon szoftverét módosították volna, nem eredeti rendszer futna rajta, vagy nyitott lenne a bootloader.
Más esetekben hasonló jelenséget a gyorsítótár hibája is okozhat, ám a mostani Samsung-problémánál a cache törlése a beszámolók szerint nem jelent megoldást.
A Revolut már dolgozik a javításon
A RevB.hu megkereste a pénzügyi szolgáltatót, amely megerősítette, hogy tud a technikai problémáról. A Revolut tájékoztatása szerint az Android-felhasználók egy nagyon szűk körét érinti a hiba, amely miatt nem tudnak bejelentkezni az alkalmazás legújabb verziójába.
A fejlesztőcsapat már azonosította a kiváltó okot, és dolgozik a javításon.
A vállalat azt is közölte, hogy az ügyfelek pénzeszközei és adatai teljes biztonságban vannak. Az érintettek a fizikai bankkártyáikat és a mobil pénztárcáikat továbbra is használhatják. A kellemetlenségekért a Revolut elnézést kért.
A Redditen egy felhasználó olyan képernyőképet is közzétett, amely állítólag a Revolut ügyfélszolgálatától származó e-mailt mutat. Ebben azt írták, hogy a technikai probléma javítása akár 15 napot is igénybe vehet. A képernyőkép hitelességét azonban nem erősítették meg, ezért ez az időtartam nem tekinthető hivatalos javítási határidőnek.
Ötéves telefonokon jelentkezik a probléma
A Samsung Galaxy S21 széria 2021 januárjában jelent meg, három modellel:
- a Galaxy S21,
- az S21+
- és az S21 Ultra készülékekkel.
A telefonok eredetileg Android 11 operációs rendszerrel kerültek forgalomba, és négy nagy Android-verziófrissítést kaptak.
Jelenleg Android 15 és One UI 7 rendszerrel használhatók, az Android 16-os frissítés már nem érkezik meg rájuk.
A készülékek utolsó frissítése 2026 januárjában jelent meg, ez biztonsági javítás volt. A RevB.hu szerint az Android 15-ös rendszerrel a telefonoknak technikailag továbbra is működőképesnek kellene lenniük a Revolut alkalmazásával.
A hiba pontos oka egyelőre nem ismert. A Revolut nem nevezte meg, hogy konkrétan mely készüléktípusokat érinti a probléma, de a Galaxy S21 széria tulajdonosainak beszámolói különösen gyakoriak.
Adatszivárgás miatt szüntettek meg bankkártyákat
Több ügyfél kapott értesítést péntekre virradóra arról, hogy az egyik bankkártyáját már nem használhatja. A Revolut az értesítés szerint egy külső fizetési szolgáltatónál történt adatszivárgás miatt érvénytelenítette az érintett kártyákat.