Váratlan hiba jelentkezett a Samsung Galaxy S21 széria több készülékén: a Revolut alkalmazása nem engedi a felhasználókat belépni a fiókjukba. A problémáról november 26-tól kezdődően egyre többen számoltak be a Revolut közösségi Facebook-csoportjában.

A Revolut már dolgozik a probléma megoldásán

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Az érintettek a „Nem támogatott eszköz” üzenettel találkoznak, miközben a telefonjukon korábban gond nélkül működött az alkalmazás.

Több Samsung-modellt is érinthet a hiba

Elsősorban a Galaxy S21 és S21+ tulajdonosai jelezték a problémát, de a Redditen Galaxy S21 Ultra készülékeket használók is hasonló tapasztalatokról írtak. Egy Xiaomi Redmi 14C tulajdonosa szintén beszámolt a hibáról. Ugyanakkor nem minden Galaxy S21-felhasználót érint a jelenség: volt, aki arról számolt be, hogy nála továbbra is megfelelően működik az alkalmazás – írja a Revb.

A hibaüzenet szerint a Revolut úgy érzékeli, mintha a telefon szoftverét módosították volna, nem eredeti rendszer futna rajta, vagy nyitott lenne a bootloader.

Más esetekben hasonló jelenséget a gyorsítótár hibája is okozhat, ám a mostani Samsung-problémánál a cache törlése a beszámolók szerint nem jelent megoldást.

A Revolut már dolgozik a javításon

A RevB.hu megkereste a pénzügyi szolgáltatót, amely megerősítette, hogy tud a technikai problémáról. A Revolut tájékoztatása szerint az Android-felhasználók egy nagyon szűk körét érinti a hiba, amely miatt nem tudnak bejelentkezni az alkalmazás legújabb verziójába.

A fejlesztőcsapat már azonosította a kiváltó okot, és dolgozik a javításon.

A vállalat azt is közölte, hogy az ügyfelek pénzeszközei és adatai teljes biztonságban vannak. Az érintettek a fizikai bankkártyáikat és a mobil pénztárcáikat továbbra is használhatják. A kellemetlenségekért a Revolut elnézést kért.

A Redditen egy felhasználó olyan képernyőképet is közzétett, amely állítólag a Revolut ügyfélszolgálatától származó e-mailt mutat. Ebben azt írták, hogy a technikai probléma javítása akár 15 napot is igénybe vehet. A képernyőkép hitelességét azonban nem erősítették meg, ezért ez az időtartam nem tekinthető hivatalos javítási határidőnek.