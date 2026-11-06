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humanoid robot

Még sincs félnivalónk? Elbuktak a humanoid robotok, nem bírták a munkát – videó

2026. november 06. 21:30
Olvasási idő: 5 perc
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Egy kínai kísérlet megmutatta, hogy a humanoid gépeknek még bőven van mit tanulniuk. Hat robotot állítottak munkába egy sanghaji kisboltban, ahol 24 órán keresztül kellett helytállniuk. Bár összesen 1730 feladatot végeztek el, közülük kettő megbukott a megmérettetésen.
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humanoid robotKínabolt

Az AgiBot nevű kínai robotgyártó november 2. és 3. között rendezte meg a „Robots Never Clock Out” elnevezésű kísérletet Sanghaj Hszüjhui kerületében.

Hat humanoid robot dolgozott egy sanghaji üzletben
Hat humanoid robot dolgozott egy sanghaji üzletben
Fotó: Twitter/X

Hat G2-es humanoid robotnak kellett egy valódi, vásárlók előtt is nyitva tartó kisboltban dolgoznia. A gépek feladatai között szerepelt

  • a vásárlók üdvözlése,
  • az áruk megkeresése és átadása,
  • a polcok feltöltése,
  • a kávékészítés,
  • a meleg ételek kiszolgálása
  • és az asztalok takarítása is.

A teszt során a déli és esti csúcsforgalmat, az éjszakai műszakot, valamint a reggeli rohamot is szimulálták.

1730 feladatot teljesítettek, de két robot elbukott

A hat robot összesen 1730 feladatot végzett el a 24 órás kísérlet során. Ezek között 683 vásárlói köszöntés, 369 termékkeresés és -átadás, 147 kávékészítés, 126 melegétel-rendelés, 277 polcellenőrzés és árufeltöltés, valamint 128 asztaltakarítás szerepelt.

A hat gépből négy megfelelően teljesített, kettő azonban nem felelt meg az elvárásoknak.

A takarítórobot például egy megtelt szemetesbe botlott, és ahelyett, hogy megoldotta volna a helyzetet, letért a kijelölt útvonaláról, majd az üzleten kívülre került.

A polcok ellenőrzésével és feltöltésével megbízott robot sem boldogult: nem kezdeményezte kellő önállósággal a feladatokat, és nem tudta tartani a bolt áruforgalmának tempóját.

Még mindig szükség van az emberi segítségre

A kísérlet jól mutatja, hogy a humanoid robotok már képesek összetett feladatokat végezni valódi munkakörnyezetben, de az előre nem tervezett helyzetek továbbra is komoly kihívást jelentenek számukra – írja az NDTV.

A robotok fejlődése ellenére az önálló, emberi beavatkozás nélküli munkavégzés még nem minden területen megoldott. A bolti teszt eredményei a fejlesztők számára is fontos tapasztalatokat szolgáltathatnak a jövőbeli gépek betanításához.

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