Még sincs félnivalónk? Elbuktak a humanoid robotok, nem bírták a munkát – videó

Az AgiBot nevű kínai robotgyártó november 2. és 3. között rendezte meg a „Robots Never Clock Out” elnevezésű kísérletet Sanghaj Hszüjhui kerületében.
Hat G2-es humanoid robotnak kellett egy valódi, vásárlók előtt is nyitva tartó kisboltban dolgoznia. A gépek feladatai között szerepelt
- a vásárlók üdvözlése,
- az áruk megkeresése és átadása,
- a polcok feltöltése,
- a kávékészítés,
- a meleg ételek kiszolgálása
- és az asztalok takarítása is.
A teszt során a déli és esti csúcsforgalmat, az éjszakai műszakot, valamint a reggeli rohamot is szimulálták.
1730 feladatot teljesítettek, de két robot elbukott
A hat robot összesen 1730 feladatot végzett el a 24 órás kísérlet során. Ezek között 683 vásárlói köszöntés, 369 termékkeresés és -átadás, 147 kávékészítés, 126 melegétel-rendelés, 277 polcellenőrzés és árufeltöltés, valamint 128 asztaltakarítás szerepelt.
A hat gépből négy megfelelően teljesített, kettő azonban nem felelt meg az elvárásoknak.
A takarítórobot például egy megtelt szemetesbe botlott, és ahelyett, hogy megoldotta volna a helyzetet, letért a kijelölt útvonaláról, majd az üzleten kívülre került.
A polcok ellenőrzésével és feltöltésével megbízott robot sem boldogult: nem kezdeményezte kellő önállósággal a feladatokat, és nem tudta tartani a bolt áruforgalmának tempóját.
Még mindig szükség van az emberi segítségre
A kísérlet jól mutatja, hogy a humanoid robotok már képesek összetett feladatokat végezni valódi munkakörnyezetben, de az előre nem tervezett helyzetek továbbra is komoly kihívást jelentenek számukra – írja az NDTV.
A robotok fejlődése ellenére az önálló, emberi beavatkozás nélküli munkavégzés még nem minden területen megoldott. A bolti teszt eredményei a fejlesztők számára is fontos tapasztalatokat szolgáltathatnak a jövőbeli gépek betanításához.
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