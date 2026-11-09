Samsung Galaxy Tab S12+: Egy tablet, amely már a laptopot is helyettesítené - kipróbáltuk a Samsung újdonságát

A táblagépek sokáig elsősorban filmnézésre, internetezésre és játékra szolgáltak. A Samsung Galaxy Tab S12+ azonban azoknak is alternatívát kínál, akik rendszeresen dolgoznának egy tableten. A készülékhez elérhető Samsung Galaxy Tab S12+ Pro billentyűzet billentyűzetes tok pedig már nem egyszerű kiegészítő: jelentősen megváltoztatja, hogyan használható a táblagép. A Samsung elképzelése működőképes, bár a laptopok teljes kiváltása továbbra sem minden felhasználónál reális.
Samsung Galaxy Tab S12+: nagy kijelző, mégis könnyen hordozható
A Galaxy Tab S12+ egyik legfontosabb tulajdonsága a 12,6 hüvelykes Dynamic AMOLED 2X kijelző. A 2800 × 1752 képpontos felbontás részletgazdag megjelenítést biztosít, a 120 Hz-es képfrissítés pedig különösen gördülékennyé teszi a görgetést és az alkalmazások közötti navigációt. A 14,6 hüvelykes Galaxy Tab S12 Ultra látványosabb a hatalmas kijelzővel, de a kisebb Plus változatot lényegesen praktikusabb a mindennapokban. A 12,6 hüvelykes képernyő már bőven elegendő ahhoz, hogy kényelmesen lehessen rajta dokumentumokat szerkeszteni, egyszerre több alkalmazást megnyitni vagy filmeket nézni. A mindössze 5,3 milliméter vastag, 553 grammos Wi-Fi-modell ugyanakkor még könnyen elfér egy táskában. (Az 5G-s két grammal nehezebb.)
A kijelző különösen jól teljesít filmnézésnél és képregényolvasásnál. Az AMOLED-technológia mély feketéket és élénk színeket eredményez, a négy hangszóró pedig a multimédiás élményt is támogatja. Viszont valamit valamiért: a kijelző erősen tükröződhet. Erős napsütésben a becsillanások zavaróak lehetnek. Ez különösen azoknak fontos, akik sokat használnák a tabletet szabadtéren vagy utazás közben. A Samsung Galaxy Tab S12+ teljesítményéről a MediaTek Dimensity 9500 processzor és 12 GB memória gondoskodik. A készülék 256 és 512 GB tárhellyel kapható, amely microSD-kártyával akár további 2 TB-tal bővíthető. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a böngészés, a videólejátszás, a dokumentumszerkesztés és a több alkalmazással végzett munka sem jelent komoly kihívást.
A készülék Android 17 operációs rendszerrel és Samsung One UI 9 kezelőfelülettel érkezik. A Samsung hét generációnyi operációsrendszer-frissítést és hosszú távú biztonsági támogatást ígér, ami egy ilyen drága eszköznél különösen fontos szempont, hiszen hosszú távra lehet tervezni vele.
Tablet laptop helyett? A Pro billentyűzettel nem lehetetlen
A Samsung Galaxy Tab S12+ Pro billentyűzet teszi igazán izgalmassá a készüléket azok számára, akik laptop helyett szeretnének tabletet használni. A kiegészítő alumíniumházzal, fém zsanérral, háttérvilágításos billentyűkkel és nagyméretű érintőpaddal rendelkezik. A hagyományos, egyszerű billentyűzetes tokokkal szemben ez már kifejezetten a laptopok használati élményét próbálja megközelíteni. A csatlakoztatás rendkívül egyszerű. A billentyűzet mágnesesen illeszkedik a táblagéphez, az adatkapcsolatot és az áramellátást pedig a beépített csatlakozók biztosítják. Nincs szükség Bluetooth-párosításra, külön akkumulátorra vagy a billentyűzet töltésére. A mágneses rögzítés meglepően erős. A tablet stabilan kapcsolódik a billentyűzethez, és a mechanika összességében valóban egy laptop benyomását kelti. A szerkezetnek ugyanakkor van egy sajátossága: a kijelző megtámasztásához egy U alakú támasz nyílik ki hátul. Emiatt a készülék több helyet igényelhet az asztalon, mint egy hagyományos notebook.
A billentyűzet 80 gombot tartalmaz, háttérvilágítása pedig az Fn + F12 kombinációval szabályozható. Az érintőpad fizikai kattintást is támogat, így a felhasználónak nem kell minden művelethez a képernyőhöz nyúlnia. A gépelés és az érintőpad használata egyaránt kellemes, persze hosszabb anyagok megírásához továbbra is inkább egy teljes méretű mechanikus billentyűzetet választanék, de az elvárásokat túlszárnyalja a billentyűzet. A hátránya inkább a tömege. A 610 grammos kiegészítővel a Wi-Fi-s Galaxy Tab S12+ együttes tömege körülbelül 1,16 kilogramm. Vagyis a könnyű tabletből egy kisebb laptophoz hasonló súlyú eszköz lesz.
A Samsung DeX funkció az egyik legerősebb érv a Galaxy Tab S12+ mellett, ha a laptop kiváltására keresünk érintős okoseszközt. A funkció a hagyományos androidos kezelőfelület helyett asztali számítógépekre emlékeztető munkakörnyezetet biztosít. Az alkalmazások ablakokban jelenhetnek meg, egyszerre több programmal dolgozhatunk, a billentyűzet és az érintőpad pedig természetesebbé teszi a kezelést.
A Pro billentyűzet külön gombot kínál a DeX elindításához, így gyorsan lehet váltani a hagyományos tabletes és a munkára alkalmasabb megjelenítés között.
Ez különösen akkor hasznos, ha valaki például egy böngészőben információkat keres, közben dokumentumot szerkeszt, majd e-mailben továbbítja az elkészült anyagot. Persze azért nem alakítja át az Androidot Windows vagy macOS rendszerré. Az alkalmazások továbbra is androidos programok, ezért egyes professzionális szoftverek és speciális munkafolyamatok nem feltétlenül érhetők el ugyanolyan formában, mint számítógépes szoftverkörnyezetben. Aki elsősorban böngészőben dolgozik, levelezik, dokumentumokat készít és online szolgáltatásokat használ, annak a Galaxy Tab S12+ már valódi laptopalternatíva lehet. A speciális asztali alkalmazásokat használóknak viszont érdemes előre ellenőrizniük a kompatibilitást.
Az S Pen része a csomagnak
A Samsung Galaxy Tab S12+ dobozában az S Pen érintőceruza is megtalálható, amelyért nem kell külön fizetni. A toll használható kézírásos jegyzetelésre, dokumentumok megjelölésére, rajzolásra és különféle kreatív feladatokra. A Samsung Notes alkalmazással például egyszerűen készíthetünk kézzel írt feljegyzéseket. A toll használata kényelmes, talán egy kicsit könnyű, de azok számára, akiknek fontos a funkció, jó hír lehet, hogy alaptartozék, ráadásul nem igényel töltést, viszont Bluetooth-kapcsolatot sem támogat. Ez azt jelenti, hogy a korábbi Samsung tollak bizonyos távirányítós funkciói, például a kamera távoli exponálása, nem használhatók vele.
A Galaxy Tab S12+ 10 600 mAh kapacitású akkumulátort kapott, amely legfeljebb 45 wattos vezetékes töltést támogat. A tapasztalatom szerint a tablet normál használat mellett akár egy teljes munkanapon át is használható töltés nélkül, persze a tényleges üzemidő függ a kijelző fényerejétől, a futtatott alkalmazásoktól, a hálózati kapcsolattól és a használat intenzitásától. A töltési sebesség már kevésbé meggyőző. A 45 wattos töltés egy ilyen kategóriájú készüléknél viszonylag lassúnak érződik. Ráadásul a megfelelő hálózati töltőfej nem része az alapcsomagnak.
A Samsung Galaxy Tab S12+ hátoldalán egy 13 megapixeles, autofókuszos kamera található, míg az előlapon egy 12 megapixeles, ultraszéles látószögű egység kapott helyet. A kamerarendszer ugyan nem versenyez a prémium okostelefonokéval, de egy táblagépnél nem is feltétlenül ez a cél. A hátlapi kamera dokumentumok digitalizálására és alkalmi fényképezésre megfelelő választás lehet, elvégzi a dolgát, de fotózásra úgy általában (pláne fontosabb képeknél) alkalmasabb lesz egy középkategóriás telefon is a tabletek hátlapi kameráinál. Az előlapi kamera is szépen hozza azt, ami egy tabletnél fontos lehet,
az ultraszéles látószög különösen videóhívásoknál és online megbeszéléseknél hasznos, amikor fontos, hogy a résztvevők kényelmesen elférjenek a képen.
A Galaxy Tab S12+ kamerái tehát összegezve a mindennapi munkavégzést és a kapcsolattartást szolgálják.
Mennyibe kerül a Samsung Galaxy Tab S12+ tablet és a Samsung Galaxy Tab S12+ Pro billentyűzet?
A Samsung Galaxy Tab S12+ ára a következőképpen alakul:
- 12 GB RAM-mal és 256 GB tárhellyel 499990 forintos (WiFi), valamint 559990 forintos (5G),
- 12 GB RAM-mal és 512 GB tárhellyel pedig 579990 forintos (WiFi), valamint 639990 forintos (5G) ajánlott fogyasztói áron vásárolható meg,
- a Galaxy Tab S12+ Pro billentyűzet pedig 132 991 Ft.
Ezek ajánlott árak, olcsóbb és drágább ajánlatokat is találni az interneten. A Samsung kínál egy egyszerűbb, Book Cover Keyboard Slim nevű billentyűzetes tokot is, amely könnyebb és (olcsóbb 72 900 Ft), de nem rendelkezik érintőpaddal. Aki rendszeresen dolgozna a tableten, annak a Pro Keyboard a kényelmesebb megoldás. Ez viszont már egy jól felszerelt laptop árszintje, ezért vásárlás előtt érdemes mérlegelni, hogy valóban szükség van-e a táblagépes működés előnyeire.
Az tény, hogy a Samsung Galaxy Tab S12+ az egyik legsokoldalúbb prémium androidos táblagép. Kiváló kijelzőt, erős teljesítményt, jó üzemidőt és hosszú szoftveres támogatást kínál. A Samsung Galaxy Tab S12+ Pro billentyűzet segítségével pedig valóban alkalmassá válhat arra, hogy számos hétköznapi feladatnál kiváltsa a laptopot. Különösen azoknak lehet jó választás, akik sokat utaznak, rendszeresen jegyzetelnek, dokumentumokat szerkesztenek, leveleznek, és a munkán kívül filmnézésre, olvasásra vagy rajzolásra is használnák ugyanazt az eszközt.
Aki viszont kizárólag internetezésre és videózásra keres tabletet, annak a Galaxy Tab S12+ képességei valószínűleg túlmutatnak a szükségletein, magyarul nem használja ki azt a tudást, amit egyébként kifizetett.
Ami a fő kérdést illeti, az valójában nem kérdés: az új Samsung tablet billentyűzettel képes laptopként működni - inkább azt kell kideríteni vásárlás előtt (ha az előbb említett tudás a cél), hogy a leendő felhasználó munkájához elegendő-e az Android által kínált szoftveres környezet. Ha igen, a Galaxy Tab S12+ és a Pro billentyűzet párosa kifejezetten vonzó választás lehet.
Alternatívák
- A Honor MagicPad 4 12,3 hüvelykes, 165 Hz-es OLED-kijelzőt, Snapdragon 8 Gen 5 processzort és mindössze 450 grammos készülékházat kínál. A hozzá készült Smart Touch Keyboard érintőpaddal is rendelkezik, érintőceruza is van hozzá, a rendszer pedig asztali munkamódot is támogat. Kiváló az ár-érték aránya, bár a billentyűzetes tok stabilitása nem minden szempontból meggyőző, sokkal olcsóbb, mint a Samsung kombinációja.
- A Huawei MatePad Air 2026 elsősorban a 12 hüvelykes, 144 Hz-es OLED PaperMatte kijelzőjével tűnik ki, amely hatékonyan csökkenti a zavaró tükröződéseket. A billentyűzettel jegyzetelésre, tanulásra és irodai feladatokra is alkalmas, az érintőceruzával grafikai, művészeti célokra remek választás, de a Google-szolgáltatások natív támogatásának hiánya fontos kompromisszum. Árban viszont ez is bőven kedvezőbb, még úgy is, hogy a billentyűzetet és az érintőceruzát külön kell a kosárba tenni.
- Az Apple kínálatából a 13 hüvelykes, M4 processzoros iPad Air, valamint a 13 hüvelykes, M5 chipes iPad Pro tekinthető a Samsung Galaxy Tab S12+ vetélytársának. Mindkettő használható érintőpaddal felszerelt Magic Keyboard billentyűzettel, így a dokumentumszerkesztés, a levelezés és a több alkalmazással végzett munka sem jelent akadályt. Az iPad Air elsősorban a sokoldalúságával és a Samsungénál kedvezőbb árkategóriájával versenyez, bár LCD-kijelzője és 60 Hz-es képfrissítése elmarad a Galaxy Tab S12+ AMOLED-paneljének képességeitől. Az iPad Pro ezzel szemben már a kijelző és a teljesítmény területén is közvetlen kihívó: 120 Hz-es Tandem OLED-kijelzőt és rendkívül erős M5 processzort kínál.