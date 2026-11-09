Samsung Galaxy Tab S12+: Egy tablet, amely már a laptopot is helyettesítené - kipróbáltuk a Samsung újdonságát

A táblagépek sokáig elsősorban filmnézésre, internetezésre és játékra szolgáltak. A Samsung Galaxy Tab S12+ azonban azoknak is alternatívát kínál, akik rendszeresen dolgoznának egy tableten. A készülékhez elérhető Samsung Galaxy Tab S12+ Pro billentyűzet billentyűzetes tok pedig már nem egyszerű kiegészítő: jelentősen megváltoztatja, hogyan használható a táblagép. A Samsung elképzelése működőképes, bár a laptopok teljes kiváltása továbbra sem minden felhasználónál reális.

Samsung Galaxy Tab S12+ és Samsung Galaxy Tab S12+ Pro billentyűzet

Fotó: Szász Tamás - Origo

Samsung Galaxy Tab S12+: nagy kijelző, mégis könnyen hordozható

A Galaxy Tab S12+ egyik legfontosabb tulajdonsága a 12,6 hüvelykes Dynamic AMOLED 2X kijelző. A 2800 × 1752 képpontos felbontás részletgazdag megjelenítést biztosít, a 120 Hz-es képfrissítés pedig különösen gördülékennyé teszi a görgetést és az alkalmazások közötti navigációt. A 14,6 hüvelykes Galaxy Tab S12 Ultra látványosabb a hatalmas kijelzővel, de a kisebb Plus változatot lényegesen praktikusabb a mindennapokban. A 12,6 hüvelykes képernyő már bőven elegendő ahhoz, hogy kényelmesen lehessen rajta dokumentumokat szerkeszteni, egyszerre több alkalmazást megnyitni vagy filmeket nézni. A mindössze 5,3 milliméter vastag, 553 grammos Wi-Fi-modell ugyanakkor még könnyen elfér egy táskában. (Az 5G-s két grammal nehezebb.)

Galaxy Tab S12+ egyik legfontosabb tulajdonsága a 12,6 hüvelykes Dynamic AMOLED 2X kijelző

Fotó: MEDIAWORKS

A kijelző különösen jól teljesít filmnézésnél és képregényolvasásnál. Az AMOLED-technológia mély feketéket és élénk színeket eredményez, a négy hangszóró pedig a multimédiás élményt is támogatja. Viszont valamit valamiért: a kijelző erősen tükröződhet. Erős napsütésben a becsillanások zavaróak lehetnek. Ez különösen azoknak fontos, akik sokat használnák a tabletet szabadtéren vagy utazás közben. A Samsung Galaxy Tab S12+ teljesítményéről a MediaTek Dimensity 9500 processzor és 12 GB memória gondoskodik. A készülék 256 és 512 GB tárhellyel kapható, amely microSD-kártyával akár további 2 TB-tal bővíthető. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a böngészés, a videólejátszás, a dokumentumszerkesztés és a több alkalmazással végzett munka sem jelent komoly kihívást.