A telefonos csalások egyik veszélyes módszere, amikor a bűnözők nem közvetlenül próbálják feltörni a mobiltelefont, hanem magát a tulajdonost veszik rá arra, hogy gyengítse a készülék biztonságát. Ehhez sokszor egy meggyőző telefonhívás is elegendő. A Samsung telefonok azonban hamarosan egy olyan új védelmet kaphatnak, amely jelentősen megnehezíti az ilyen próbálkozásokat. Az Android Authority beszámolója szerint a Samsung a One UI 9.5 rendszerben továbbfejleszti az Autoblokkoló (Auto Blocker) nevű biztonsági funkcióját. Az újdonság lényege, hogy aktív telefonhívás közben a felhasználó nem kapcsolhatja ki ezt a védelmet, és a legszigorúbb biztonsági korlátozásokat sem módosíthatja.
Így próbálhatják átverni a telefon tulajdonosát
Képzeljük el, hogy valakit felhívnak egy bank nevében, és azt állítják, hogy gyanús tevékenységet észleltek a számláján. A telefonáló ezután arra kéri, hogy a probléma megoldásához telepítsen egy alkalmazást, előtte azonban kapcsoljon ki bizonyos biztonsági beállításokat.
Ha az áldozat követi az utasításokat, akár olyan rosszindulatú program is a telefonjára kerülhet, amely hozzáférhet érzékeny adatokhoz, vagy megkönnyítheti a készülék feletti illetéktelen irányítás megszerzését.
A csalók tehát gyakran nem technikai hibát használnak ki, hanem az emberek bizalmával élnek vissza. A Samsung újítása pontosan ezt a támadási lehetőséget próbálja korlátozni.
Ezt többé nem engedi a Samsung telefonja hívás közben
Az Autoblokkoló már jelenleg is megtalálható számos Samsung Galaxy készüléken. Feladata többek között
- az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésének megakadályozása,
- valamint bizonyos USB-kapcsolaton keresztüli támadások elleni védelem.
Az új Samsung biztonsági frissítés részeként azonban további korlátozás jelenik meg. Amennyiben a felhasználó
- telefonbeszélgetés közben próbálja kikapcsolni az Autoblokkolót,
- vagy módosítani annak maximális korlátozásait,
a készülék hibaüzenetet jelenít meg, és nem engedélyezi a változtatást.
Ez különösen akkor lehet hasznos, ha a vonal másik végén egy csaló próbálja lépésről lépésre irányítani az áldozatot.
Hol lehet ellenőrizni a Samsung telefonok biztonsági beállításait?
A Samsung Galaxy telefonokon az Autoblokkoló beállítása a következő menüpontban kereshető:
Beállítások → Biztonság és adatvédelem → Autoblokkoló
A menüpont pontos elnevezése és az elérhető lehetőségek a készüléktől, illetve a szoftververziótól függően eltérhetnek. A felhasználóknak érdemes ellenőrizniük, hogy a funkció aktív-e. Ha nincs különösebb okuk a kikapcsolására, biztonsági szempontból célszerű bekapcsolva hagyni. A One UI 9.5 új korlátozása mellett a beállításokat továbbra is meg lehet változtatni,
de csak akkor, amikor nincs folyamatban telefonhívás.
Mikor érkezik az új védelem?
A fejlesztés már megjelent a Samsung Galaxy S26 készülékeken tesztelt One UI 9.5 bétaverzióban. Ez arra utal, hogy a vállalat a végleges rendszerfrissítésben is bevezetheti az új védelmet, de erre egyelőre nincs garancia. Hasonló biztonsági megoldásokat a Google is bevezetett az Android rendszerben. Ezek célja, hogy a telefonbeszélgetések során ne lehessen könnyen kikapcsolni bizonyos védelmi funkciókat, illetve veszélyes alkalmazásokat telepíteni. A felhasználóknak addig is érdemes betartaniuk egy alapvető szabályt: ha egy ismeretlen telefonáló arra kéri őket, hogy kapcsolják ki a mobiljuk biztonsági beállításait, vagy telepítsenek egy általa ajánlott alkalmazást, szakítsák meg a hívást. Ha a hívó banki ügyintézőnek adta ki magát, a bankot a hivatalos telefonszámán érdemes megkeresni.