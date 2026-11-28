A telefonos csalások egyik veszélyes módszere, amikor a bűnözők nem közvetlenül próbálják feltörni a mobiltelefont, hanem magát a tulajdonost veszik rá arra, hogy gyengítse a készülék biztonságát. Ehhez sokszor egy meggyőző telefonhívás is elegendő. A Samsung telefonok azonban hamarosan egy olyan új védelmet kaphatnak, amely jelentősen megnehezíti az ilyen próbálkozásokat. Az Android Authority beszámolója szerint a Samsung a One UI 9.5 rendszerben továbbfejleszti az Autoblokkoló (Auto Blocker) nevű biztonsági funkcióját. Az újdonság lényege, hogy aktív telefonhívás közben a felhasználó nem kapcsolhatja ki ezt a védelmet, és a legszigorúbb biztonsági korlátozásokat sem módosíthatja.

Samsung telefonok: új védelem jön a csalók ellen

Fotó: MW

Így próbálhatják átverni a telefon tulajdonosát

Képzeljük el, hogy valakit felhívnak egy bank nevében, és azt állítják, hogy gyanús tevékenységet észleltek a számláján. A telefonáló ezután arra kéri, hogy a probléma megoldásához telepítsen egy alkalmazást, előtte azonban kapcsoljon ki bizonyos biztonsági beállításokat.

Ha az áldozat követi az utasításokat, akár olyan rosszindulatú program is a telefonjára kerülhet, amely hozzáférhet érzékeny adatokhoz, vagy megkönnyítheti a készülék feletti illetéktelen irányítás megszerzését.

A csalók tehát gyakran nem technikai hibát használnak ki, hanem az emberek bizalmával élnek vissza. A Samsung újítása pontosan ezt a támadási lehetőséget próbálja korlátozni.

Ezt többé nem engedi a Samsung telefonja hívás közben

Az Autoblokkoló már jelenleg is megtalálható számos Samsung Galaxy készüléken. Feladata többek között

az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésének megakadályozása,

valamint bizonyos USB-kapcsolaton keresztüli támadások elleni védelem.

Az új Samsung biztonsági frissítés részeként azonban további korlátozás jelenik meg. Amennyiben a felhasználó

telefonbeszélgetés közben próbálja kikapcsolni az Autoblokkolót,

vagy módosítani annak maximális korlátozásait,

a készülék hibaüzenetet jelenít meg, és nem engedélyezi a változtatást.

Ez különösen akkor lehet hasznos, ha a vonal másik végén egy csaló próbálja lépésről lépésre irányítani az áldozatot.