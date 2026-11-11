Titkos töltő rejtőzhet a Samsung-telefonodban - így kapcsolhatod be, ezt a trükköt sokan nem ismerik

Előfordulhat, hogy éppen akkor merül le a vezeték nélküli fülhallgatónk, az okosóránk vagy egy másik telefon, amikor nincs nálunk töltő. Ilyenkor különösen jól jöhet a Samsung Galaxy telefonok egyik kevésbé ismert funkciója, amely lehetővé teszi, hogy a mobilunk akkumulátorából egy másik készüléket töltsünk fel. Ráadásul ehhez még kábelre sincs szükség, anélkül működhet például egy telefon töltése másik telefonnal. A funkció neve Wireless PowerShare, magyarul vezeték nélküli energiamegosztás. A lényege egyszerű: a megfelelő Samsung Galaxy telefon hátlapja vezeték nélküli töltőfelületként működhet, így egy másik kompatibilis eszköz energiát kaphat a mobil akkumulátorából. A Samsung vezeték nélküli töltés funkciója különösen akkor lehet hasznos, ha útközben például lemerül a fülhallgatónk, vagy egy másik telefonnak gyorsan szüksége van némi töltésre.

A Fold8 is támogatja a Samsung Wireless PowerShare funkciót, vagyis a Samsung vezeték nélküli töltési megoldását

Fotó: MW

Samsung vezeték nélküli töltés bekapcsolása

A Samsung Wireless PowerShare vezeték nélküli energiamegosztás használata nem igényel külön alkalmazást, és néhány egyszerű lépéssel aktiválható.

Nyissuk meg a Samsung Galaxy telefon Beállítások menüjét. Válasszuk az Akkumulátor menüpontot. Koppintsunk a Vezeték nélküli energiamegosztás lehetőségre. Kapcsoljuk be a funkciót. Fordítsuk a telefont a kijelzőjével lefelé, majd helyezzük a hátlapjára a tölteni kívánt, kompatibilis eszközt.

Amennyiben két telefont szeretnénk összekapcsolni, általában a hátlapjukat kell egymáshoz illeszteni. Ha minden rendben van, a tölteni kívánt eszköz jelzi, hogy megkezdődött az akkumulátor feltöltése. (Régebbi Samsung készülékeken a menüútvonal eltérhet: Beállítások -> Akku- és eszközkarbantartó -> Akkumulátor -> Vezeték nélküli energiamegosztás.)

A vezeték nélküli energiamegosztás a Samsung Galaxy telefonok gyorsbeállításai között is bekapcsolható. Ehhez húzzuk lefelé a képernyő felső szélét, majd keressük meg a Vezeték nélküli energiamegosztás ikont. Ha nem találjuk, a gyorspanel szerkesztésével hozzáadhatjuk a kapcsolót. A pontos lépések a telefon típusától és a szoftververziótól függően eltérhetnek.