Titkos töltő rejtőzhet a Samsung-telefonodban - így kapcsolhatod be, ezt a trükköt sokan nem ismerik

Előfordulhat, hogy éppen akkor merül le a vezeték nélküli fülhallgatónk, az okosóránk vagy egy másik telefon, amikor nincs nálunk töltő. Ilyenkor különösen jól jöhet a Samsung Galaxy telefonok egyik kevésbé ismert funkciója, amely lehetővé teszi, hogy a mobilunk akkumulátorából egy másik készüléket töltsünk fel. Ráadásul ehhez még kábelre sincs szükség, anélkül működhet például egy telefon töltése másik telefonnal. A funkció neve Wireless PowerShare, magyarul vezeték nélküli energiamegosztás. A lényege egyszerű: a megfelelő Samsung Galaxy telefon hátlapja vezeték nélküli töltőfelületként működhet, így egy másik kompatibilis eszköz energiát kaphat a mobil akkumulátorából. A Samsung vezeték nélküli töltés funkciója különösen akkor lehet hasznos, ha útközben például lemerül a fülhallgatónk, vagy egy másik telefonnak gyorsan szüksége van némi töltésre.
Samsung vezeték nélküli töltés bekapcsolása
A Samsung Wireless PowerShare vezeték nélküli energiamegosztás használata nem igényel külön alkalmazást, és néhány egyszerű lépéssel aktiválható.
- Nyissuk meg a Samsung Galaxy telefon Beállítások menüjét.
- Válasszuk az Akkumulátor menüpontot.
- Koppintsunk a Vezeték nélküli energiamegosztás lehetőségre.
- Kapcsoljuk be a funkciót.
- Fordítsuk a telefont a kijelzőjével lefelé, majd helyezzük a hátlapjára a tölteni kívánt, kompatibilis eszközt.
Amennyiben két telefont szeretnénk összekapcsolni, általában a hátlapjukat kell egymáshoz illeszteni. Ha minden rendben van, a tölteni kívánt eszköz jelzi, hogy megkezdődött az akkumulátor feltöltése. (Régebbi Samsung készülékeken a menüútvonal eltérhet: Beállítások -> Akku- és eszközkarbantartó -> Akkumulátor -> Vezeték nélküli energiamegosztás.)
A vezeték nélküli energiamegosztás a Samsung Galaxy telefonok gyorsbeállításai között is bekapcsolható. Ehhez húzzuk lefelé a képernyő felső szélét, majd keressük meg a Vezeték nélküli energiamegosztás ikont. Ha nem találjuk, a gyorspanel szerkesztésével hozzáadhatjuk a kapcsolót. A pontos lépések a telefon típusától és a szoftververziótól függően eltérhetnek.
Nemcsak másik Samsung telefont tölthetünk vele
A Samsung vezeték nélküli energiamegosztásának egyik legnagyobb előnye, hogy nem kizárólag Samsung telefonokkal használható. A megfelelő Galaxy mobilok más, Qi vezeték nélküli töltést támogató okostelefonokat is képesek tölteni.
Ez azt jelenti, hogy bizonyos iPhone-ok és más androidos készülékek is kaphatnak energiát egy Samsung telefonról. Emellett kompatibilis Galaxy Buds fülhallgatók töltőtokját, egyes Galaxy Watch okosórákat és más támogatott eszközöket is feltölthetünk.
Viszont a vezeték nélküli töltés támogatása önmagában nem minden esetben garantálja a kompatibilitást. Különösen az okosóráknál érdemes ellenőrizni a gyártó tájékoztatását. Kivétel például a Samsung Galaxy Watch7 és a Samsung Galaxy Watch Ultra, amelyek nem támogatják a Wireless PowerShare-rel történő töltést.
Van egy fontos feltétel
A Samsung a vezeték nélküli energiamegosztás használatához legalább 30 százalékos akkumulátortöltöttséget ír elő a töltést biztosító telefonon. Ennek az a nyilvánvaló oka, hogy a funkció a saját telefonunk akkumulátorából ad át energiát egy másik készüléknek. Vagyis miközben a másik eszköz töltődik, a Samsung mobilunk merül.
Arra is számítani kell, hogy ez a megoldás általában lassabb és kevésbé hatékony, mint egy megfelelő hagyományos töltő használata. Elsősorban tehát nem egy teljesen lemerült telefon gyors feltöltésére, hanem kisebb mennyiségű energia átadására érdemes használni.
Miért nem működik a Samsung Wireless PowerShare?
Ha a vezeték nélküli töltésmegosztás nem indul el, nem feltétlenül hibás a telefon. Néhány egyszerű dolog is megakadályozhatja a működését.
- Az egyik leggyakoribb probléma a nem megfelelő elhelyezés. A töltőtekercsek nem minden telefonban ugyanott találhatók, ezért előfordulhat, hogy néhány centiméterrel arrébb kell mozgatni a készülékeket.
- A vastag telefontokok, mágneses kiegészítők és egyéb tartozékok szintén akadályozhatják az energiaátadást. Ha a töltés nem indul el, érdemes mindkét készülékről levenni a tokot.
- Arra is figyeljünk, hogy a telefonok hátlapja tiszta és száraz legyen, hívja fel a figyelmet az Engadget.
- Töltés közben lehetőleg ne mozgassuk a készülékeket.
- A két készülék közé ne kerüljön bankkártya, fémtárgy vagy más idegen anyag, mert ezek akadályozhatják a töltést, és problémákat okozhatnak.
Ha a funkció egyáltalán nem található a beállítások között, azt is ellenőrizzük, hogy az adott Samsung Galaxy modell támogatja-e a vezeték nélküli energiamegosztást.
Mely Samsung-telefonok tudják ezt a funkciót?
A Wireless PowerShare a Galaxy S10 sorozattal jelent meg, és számos későbbi felsőkategóriás Samsung készülékben is megtalálható. A funkciót többek között a Galaxy S20 és újabb Galaxy S sorozatú modellek, a Galaxy Note10 és Note20 család, valamint számos Galaxy Z Fold és Z Flip készülék támogatja. Ugyanakkor nem minden Samsung telefon alkalmas erre. A Galaxy A és XCover sorozatok készülékei például általában nem rendelkeznek ezzel a lehetőséggel. A kompatibilitást mindig az adott modell műszaki adatai alapján érdemes ellenőrizni.
A Samsung Wireless PowerShare nem helyettesíti a hagyományos telefontöltőt vagy a külső akkumulátort, de bizonyos helyzetekben kifejezetten jól jöhet. Ha például a vezeték nélküli fülhallgatónk merül le utazás közben, vagy egy másik telefonba szeretnénk néhány százaléknyi energiát juttatni, a megfelelő Samsung Galaxy készülék néhány mozdulattal hordozható töltővé alakítható.
A rendszer bizonyos töltöttségi szint alatt automatikusan le is állíthatja az energiamegosztást, ezt be is lehet állítani.