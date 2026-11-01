Sírok millióit találhatjuk meg az interneten - egy különleges weboldal a halottak napjára

A november 1-jei mindenszentek és a november 2-i halottak napja hagyományosan az emlékezés időszaka. Ilyenkor családok milliói keresik fel hozzátartozóik nyughelyét, gyertyát gyújtanak, virágot helyeznek el a sírokon. Csakhogy nem mindenki tud személyesen eljutni a temetőbe, és az is előfordulhat, hogy egy régen elhunyt családtag pontos nyughelye már feledésbe merült. Erre a problémára kínál érdekes megoldást a Find a Grave, vagyis magyarul nagyjából Találj meg egy sírhelyet nevű internetes szolgáltatás. Az 1995-ben indult online sírhelykereső mára a világ egyik legjelentősebb, közösségi alapon épülő temetkezési adatbázisává vált. A rendszerben több mint 220 millió emlékoldal szerepel, amelyekhez fényképek, életrajzi adatok, temetői információk és családi kapcsolatok is tartozhatnak. A különlegessége, hogy a hatalmas gyűjteményt nagyrészt önkéntesek építik. A világ különböző pontjain élő felhasználók lefényképezik a sírköveket, rögzítik a feliratokat, és feltöltik az információkat a közös adatbázisba.

A Find a Grave sírhelykeresővel megtalálhatjuk elhunyt szeretteink sírját (illusztráció)

Fotó: Rodion Kutsaiev / Unsplash

Digitális sírhelykereső: akár egy régen elhunyt rokon sírját is megtalálhatjuk

A Find a Grave használatához nem kell különösebb számítógépes tudás. A findagrave.com oldalon elérhető az elhunyt keresése név alapján lehetőség, ahol beírjuk a nevet, és máris böngészhetünk a találatok között. Ha túl sok eredményt kapunk, a keresést születési vagy halálozási évvel, illetve földrajzi helyszínnel is pontosíthatjuk. Egy-egy találatból kiderülhet,

melyik temetőben nyugszik az illető,

mikor élt,

és milyen családi kapcsolatai voltak.

Szerencsés esetben még a sírkőről készült fényképet is megnézhetjük.

A szolgáltatás ezért nemcsak az emlékezéshez, hanem családfakutatáshoz is érdekes segítség lehet. Egy korábban ismeretlen sírfelirat vagy egy családtaghoz kapcsolódó adat akár új nyomot adhat a család történetének feltárásához.

Virtuális virágot is hagyhatunk a síron, amit le is fotózhatnak nekünk

Az oldal egyik legkülönlegesebb lehetősége a virtuális megemlékezés. Az elhunytakhoz létrehozott emlékoldalakon a látogatók digitális virágot és személyes üzenetet hagyhatnak, mint egy virtuális temetőben. Ez természetesen nem helyettesíti a valódi temetőlátogatást, de lehetőséget teremt az emlékezésre akkor is, ha valaki több száz vagy akár több ezer kilométerre él szerettei nyughelyétől. A Find a Grave tehát nem pusztán sírhelykereső: egyfajta digitális emlékkönyv is, amelyben az elhunytakhoz kapcsolódó történetek és emlékek hosszú időn keresztül megőrizhetők.

Érdekes funkció a sírkőkereső önkéntes fényképkérési rendszere. Ha megtaláljuk egy hozzátartozónk emlékoldalát, de nincs rajta sírkőfotó, kérhetjük, hogy egy helyben élő önkéntes készítsen róla felvételt.

A rendszer értesítheti az adott temető közelében tevékenykedő önkénteseket, akik vállalhatják a sír felkeresését és lefényképezését. A fénykép elkészítése ugyanakkor nem garantált: attól függ, hogy az adott környéken vannak-e aktív önkéntesek, és sikerül-e megtalálniuk a sírhelyet.