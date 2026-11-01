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sírhelykereső program

Sírok millióit találhatjuk meg az interneten - egy különleges weboldal a halottak napjára

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Mindenszentek és halottak napja idején sokan keresik fel elhunyt szeretteik sírját, vagy olyan emberekét, akiket nem ismertek, de mégis megemlékeznének róluk valami miatt. De mi történik, ha valaki messze nyugszik, vagy már azt sem tudjuk, hol temették el? Egy különleges internetes sírhelykereső szolgáltatás ebben is segíthet: sírokat kereshetünk, fényképeket nézegethetünk, sőt akár virtuális virágot is elhelyezhetünk.
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A november 1-jei mindenszentek és a november 2-i halottak napja hagyományosan az emlékezés időszaka. Ilyenkor családok milliói keresik fel hozzátartozóik nyughelyét, gyertyát gyújtanak, virágot helyeznek el a sírokon. Csakhogy nem mindenki tud személyesen eljutni a temetőbe, és az is előfordulhat, hogy egy régen elhunyt családtag pontos nyughelye már feledésbe merült. Erre a problémára kínál érdekes megoldást a Find a Grave, vagyis magyarul nagyjából Találj meg egy sírhelyet nevű internetes szolgáltatás. Az 1995-ben indult online sírhelykereső mára a világ egyik legjelentősebb, közösségi alapon épülő temetkezési adatbázisává vált. A rendszerben több mint 220 millió emlékoldal szerepel, amelyekhez fényképek, életrajzi adatok, temetői információk és családi kapcsolatok is tartozhatnak. A különlegessége, hogy a hatalmas gyűjteményt nagyrészt önkéntesek építik. A világ különböző pontjain élő felhasználók lefényképezik a sírköveket, rögzítik a feliratokat, és feltöltik az információkat a közös adatbázisba.

A Find a Grave sírhelykeresővel megtalálhatjuk elhunyt szeretteink sírját (illusztráció)
A Find a Grave sírhelykeresővel megtalálhatjuk elhunyt szeretteink sírját (illusztráció)
Fotó: Rodion Kutsaiev / Unsplash

Digitális sírhelykereső: akár egy régen elhunyt rokon sírját is megtalálhatjuk

A Find a Grave használatához nem kell különösebb számítógépes tudás. A findagrave.com oldalon elérhető az elhunyt keresése név alapján lehetőség, ahol beírjuk a nevet, és máris böngészhetünk a találatok között. Ha túl sok eredményt kapunk, a keresést születési vagy halálozási évvel, illetve földrajzi helyszínnel is pontosíthatjuk. Egy-egy találatból kiderülhet, 

  • melyik temetőben nyugszik az illető, 
  • mikor élt, 
  • és milyen családi kapcsolatai voltak. 
  • Szerencsés esetben még a sírkőről készült fényképet is megnézhetjük.

A szolgáltatás ezért nemcsak az emlékezéshez, hanem családfakutatáshoz is érdekes segítség lehet. Egy korábban ismeretlen sírfelirat vagy egy családtaghoz kapcsolódó adat akár új nyomot adhat a család történetének feltárásához.

Virtuális virágot is hagyhatunk a síron, amit le is fotózhatnak nekünk

Az oldal egyik legkülönlegesebb lehetősége a virtuális megemlékezés. Az elhunytakhoz létrehozott emlékoldalakon a látogatók digitális virágot és személyes üzenetet hagyhatnak, mint egy virtuális temetőben. Ez természetesen nem helyettesíti a valódi temetőlátogatást, de lehetőséget teremt az emlékezésre akkor is, ha valaki több száz vagy akár több ezer kilométerre él szerettei nyughelyétől. A Find a Grave tehát nem pusztán sírhelykereső: egyfajta digitális emlékkönyv is, amelyben az elhunytakhoz kapcsolódó történetek és emlékek hosszú időn keresztül megőrizhetők.

Érdekes funkció a sírkőkereső önkéntes fényképkérési rendszere. Ha megtaláljuk egy hozzátartozónk emlékoldalát, de nincs rajta sírkőfotó, kérhetjük, hogy egy helyben élő önkéntes készítsen róla felvételt.

A rendszer értesítheti az adott temető közelében tevékenykedő önkénteseket, akik vállalhatják a sír felkeresését és lefényképezését. A fénykép elkészítése ugyanakkor nem garantált: attól függ, hogy az adott környéken vannak-e aktív önkéntesek, és sikerül-e megtalálniuk a sírhelyet.

Már a telefon is odavezethet a sírhoz

A Find a Grave nemcsak számítógépen, hanem applikáció formájában Android és iPhone készülékekre is letölthető. A mobilalkalmazás 2026 júniusában olyan frissítést kapott, amely a temetőn belüli tájékozódást is megkönnyíti. Ha egy sírhelyhez GPS-koordináták tartoznak, a telefon térképen vagy iránytű segítségével mutathatja meg, merre kell elindulnunk. Így egy ismeretlen, nagy kiterjedésű temetőben is egyszerűbb lehet megtalálni a keresett sírkövet. 

Ez a lehetőség csak azoknál a síroknál működik, amelyekhez megfelelő helyadatokat rögzítettek.

Bár a Find a Grave elsősorban nem magyar szolgáltatás, az adatbázisa nem korlátozódik az Egyesült Államokra: világszerte gyűjti a temetkezési adatokat. Magyarországi nyughelyek keresésével is érdemes próbálkozni, de számolni kell azzal, hogy az adatbázis nem teljes. Egy hiányzó találat egyáltalán nem jelenti azt, hogy a keresett sír nem létezik.

 

halottak napja 2026
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